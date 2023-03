Blinken: Wezwałem Rosję, by powróciła do traktatu Nowy START

Sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział, że podczas rozmowy z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem na marginesie spotkania ministrów spraw zagranicznych państw G20, zaapelował do Moskwy, by powróciła do układu Nowy START o redukcji zbrojeń strategicznych.

Respektowanie porozumienia leży w interesie zarówno USA, jak i Rosji Jest to również to, czego ludzie na całym świecie oczekują od nas, jako mocarstw nuklearnych - podkreślił.

Blinken wezwał również Rosję do zakończenia wojny na Ukrainie i zaangażowania się w prawdziwą dyplomację, która może doprowadzić do sprawiedliwego i trwałego pokoju.

Anthony Blinken poinformował dziennikarzy towarzyszących mu w podróży do Delhi, gdzie odbywa się konferencja G20, że w rozmowie z Ławrowem nalegał, by Rosja "wycofała się z nieodpowiedzialnej decyzji" w sprawie porozumienia Nowy START, ponieważ respektowanie go przez obie strony układu leży w interesie zarówno USA, jak i Rosji. "Jest to również to, czego ludzie na całym świecie oczekują od nas, jako mocarstw nuklearnych" - podkreślił.

Putin ogłosił w lutym, że Moskwa zawiesza swój udział w amerykańsko-rosyjskim porozumieniu Nowy START o redukcji zbrojeń strategicznych, zawartym w 2010 roku.

Amerykański sekretarz stanu przekazał też, że powiedział Ławrowowi: "niezależnie od tego, co jeszcze dzieje się na świecie i w naszych relacjach, Stany Zjednoczone będą zawsze angażować się i działać na rzecz kontroli broni strategicznej, tak jak postępowały USA i Związek Radziecki nawet w szczycie zimnej wojny".

Blinken wezwał również Rosję do zakończenia wojny na Ukrainie i "zaangażowania się w prawdziwą dyplomację, która może doprowadzić do sprawiedliwego i trwałego pokoju".

Sekretarz stanu zastrzegł jednak, że nie wyniósł ze spotkania z Ławrowem i rozmowy na temat wojny na Ukrainie "jakichkolwiek nadziei na to, że sprawy zmienią się w bliskim okresie".

Obie strony, amerykańska i rosyjska, poinformowały, że to Blinken - mimo zapowiedzi, że nie podejmie takich starań - zwrócił się do Rosjan z prośbą o rozmowę z Ławrowem. Było to pierwsze spotkanie obu dyplomatów od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Przedstawiciel Departamentu Stanu powiedział wcześniej, że podczas spotkania Blinken podkreślił, iż Stany Zjednoczone będą wspierać broniącą się przed Rosją Ukrainę "tak długo, jak trzeba".

Blinken zażądał też, by Rosja uwolniła Paula Whelana, byłego żołnierza amerykańskiej piechoty morskiej, skazanego za szpiegostwo na 16 lat łagru.

Ławrow oskarżył państwa zachodnie o prowokowanie konfliktu i podsycanie go poprzez zbrojenie Ukrainy

Ławrow poinformował dziennikarzy, że po posiedzeniu G20 nie powstanie wspólne oświadczenie z powodu różnicy poglądów na wojnę w Ukrainie. Oskarżył też państwa zachodnie o prowokowanie konfliktu i podsycanie go poprzez zbrojenie Ukrainy.

Nowy START ogranicza liczbę rozmieszczonych głowic do 1550 w każdym kraju. Limit rozmieszczonych rakiet i bombowców ustalono na 700 po każdej ze stron. Jednocześnie każda ze stron została upoważniona do przeprowadzenia na miejscu do 18 inspekcji rocznie, by wzajemnie kontrolować ograniczenia.

W lutym, zanim Putin ogłosił, że Rosja wycofuje się z tego porozumienia, Departament Stanu poinformował, że Moskwa narusza traktat Nowy START, uniemożliwiając USA inspekcję swojego arsenału jądrowego.