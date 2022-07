Borsuk dla polskiej armii rozpoczyna kluczowe testy

Od 4 lipca rozpoczynają się jedne z kluczowych testów, które wchodzą w zakres Badań Kwalifikacyjnych Nowego Bojowego Pływającego Wozu Piechoty (NBPWP) Borsuk. Pozytywne zakończenie Badań Kwalifikacyjnych otwiera drogę do procesu negocjacji i zakontraktowania dostaw seryjnych Borsuków dla Sił Zbrojnych RP.

Rozpoczęcie cyklu weryfikacyjnego to początek badań państwowych, które są ostatnim etapem przed wyjściem wyrobu z cyklu badawczo-rozwojowego otwierającego drogę do wdrożenia produktu do stan armii.

Program Nowego Bojowego Pływającego Wozu Piechoty rozpoczął się 24 października 2014 r.

Na realizację projektu konsorcjum, którym kieruje Huta Stalowa Wola, pierwotnie otrzymało kwotę 62 mln zł z dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przy 13 mln zł wkładu własnego.

- Borsuk to owoc blisko dekady pracy specjalistów z polskiego przemysłu obronnego. Efekt tej pracy to jeden z najnowocześniejszych pojazdów w swojej kategorii – mobilny, silnie uzbrojony i pływający wóz bojowy piechoty, skrojony pod to, czego potrzebują Wojska Pancerne i Zmechanizowane. Rozpoczynające się badania kwalifikacyjne to nie tylko proces natury formalnej, to także szansa na udowodnienie naszych kompetencji, doświadczenia i potencjału, będących naszym wkładem w bezpieczeństwo Rzeczpospolitej - twierdzi Sebastian Chwałek, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

- Rok temu na ćwiczeniach Dragon’21 rozmawialiśmy o tym, że program NBPWP zostanie przyśpieszony. Tak też się stało – aktualnie w naszym zakładzie trwa produkcja czterech prototypów Borsuka, a równolegle do tego procesu egzemplarz „01” zostaje skierowany do badań kwalifikacyjnych. Kiedy inni kontestują zdolności HSW, my skupiamy się na pracy, której efekty już są. Gratuluję wszystkim osobom, które włożyły swoją wiedzę i talent w doprowadzenie projektu do tego ważnego etapu i wierzę, że już niedługo będę mógł pogratulować tym, którzy będą zaangażowani w produkcję seryjną i dostawy Borsuków dla Wojska Polskiego - podkreśla Bartłomiej Zając, prezes HSW.

Nowy wóz bojowy ma wzmocnić polskie wojsko

Nowy Bojowy Pływający Wóz Piechoty (NBPWP) kr. Borsuk to nowoczesny pojazd gąsienicowy przeznaczony dla pododdziałów piechoty zmechanizowanej. Załogę stanowi 3 żołnierzy: dowódca, działonowy-operator oraz kierowca, zaś przedział desantu umożliwia transport 6 żołnierzy w rejon pola walki. Borsuk jest przystosowany do operowania w różnych warunkach terenowych i pogodowych – jest w stanie pokonywać nawet szerokie przeszkody wodne. Prędkość maksymalna podczas przemieszczania się po drogach utwardzanych wynosi 65 km/h, a pływania do 8 km/h. Masa bojowa w wariancie podstawowym wynosi 28 ton.

BWP Borsuk w konfiguracji przygotowywanej dla Sił Zbrojnych RP składa się z podwozia – uniwersalnej modułowej platformy gąsienicowej oraz zdalnie sterowanego systemu wieżowego ZSSW-30, opracowanego przez HSW i WB Electronics. W takim układzie pojazd, przy wykorzystaniu pokładowych systemów uzbrojenia, w tym armaty kal. 30 mm oraz przeciwpancernych pocisków kierowanych, posiada możliwość zwalczania piechoty, pojazdów opancerzonych, celów powietrznych oraz neutralizacji szeregu innych zagrożeń.

Za projekt, rozwijany na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) odpowiada konsorcjum, którego liderem jest Huta Stalowa Wola. W skład konsorcjum wchodzą ponadto: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych Obrum, Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne, Rosomak, Wojskowe Zakłady Elektroniczne, Akademia Sztuki Wojennej, Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej oraz Politechnika Warszawska.