Borsuk jest nasz, polski i jedyny taki na świecie. Potrzebujemy go "na wczoraj"

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, obserwował na poligonie w Wierzbinach w woj. warmińsko-mazurskim testy nowego polskiego pływającego Bojowego Wozu Piechoty Borsuk. Ma on zastąpić leciwe już BWP-1. Będzie miał w tym partnera – koreański bojowy wóz piechoty SA 21.

Polska armia ma obecnie ok. 1,2 tys. BWP-1 poradzieckiej produkcji, które nie spełniają już w pełni wymogów współczesnego pola walki.

Potrzeby Wojska Polskiego w zastąpieniu tych pojazdów wozami bojowymi nowej generacji są bardzo duże. Znacząco przekraczają 1000 sztuk.

Byłby to jeden z największych kontraktów z polskim przemysłem zbrojeniowym. Gdyby trafił do polskiej zbrojeniówki. Tak jednak nie będzie.

- W przyszłym roku zakładam, że po pozytywnym zakończeniu testów podpiszemy umowę ramową z Polską Grupą Zbrojeniową, z Hutą Stalowa Wola, dotyczącą seryjnej produkcji Bojowych Wozów Piechoty Borsuk - powiedział szef MON Mariusz Błaszczak podczas konferencji prasowej 14 listopada 2022 r.

Minister podkreślił, że sprzęt ten jest produkowany przez polski przemysł zbrojeniowy, z czego jesteśmy dumni. - Zawsze pierwsze swoje kroki kierujemy do polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jeśli tylko broń, której potrzebuje Wojsko Polskie, jest produkowana w naszym kraju, to właśnie w naszym kraju taką broń zamawiamy - podkreślił Błaszczak.

Dodał, że zamówione w kwietniu kolejne egzemplarze wozu bojowego będą stanowiły materiał testowany przez żołnierzy Wojska Polskiego. Zależy nam na czasie, na tym, żeby jak najszybciej zastąpić dotychczas wykorzystywany, zużyty sprzęt sprzętem nowoczesnym.

Nowy pływający Bojowy Wóz Piechoty Borsuk, najważniejszy w najbliższych latach produkt polskiej zbrojeniówki, będzie nowoczesną konstrukcją, nafaszerowaną mnóstwem elektroniki, wyposażoną w zautomatyzowane systemy obrony. Zakładano, że Borsuk trafi do jednostek w 2023 r.

Armia potrzebuje przynajmniej kilkuset takich bojowych wozów piechoty. Pierwsze wozy HSW trafią prawdopodobnie do żołnierzy w 2024 r. Zakład deklarował początkową produkcję ok. 50 Borsuków rocznie. Chce zwiększyć ich produkcję do 100-120 sztuk rocznie.

Ładunek wybuchowy, zdetonowany na poligonie pod podłogą Borsuka, nie uszkodził poważnie konstrukcji

Przypomnijmy historię powstawania Borsuka (którego prototypy testowane są na poligonie), bo to ciekawe i pouczające. Dialog techniczny na nowy wóz bojowy dla piechoty, w którym brało udział kilkanaście podmiotów z kraju i z zagranicy, uruchomiono w 2012 roku.

W marcu 2013 r. MON zawarło umowę z Hutą Stalowa Wola, która zapoczątkowała prace nad nowym wozem. W 2014 r. powołano konsorcjum, którego liderem została HSW. W wyniku konkursu rozstrzygniętego we wrześniu 2014 r. i umowy zawartej z HSW przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, projekt otrzymał finansowanie w wysokości 75 mln zł.

Według ówczesnych założeń prototyp Borsuka miał zostać opracowany do listopada 2019 r. Jego model, z prototypem Zdalnie Sterowanego Systemu Wieżowego (ZSSW), pokazano oficjalnie na XXV Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w 2017 r. w Kielcach.

Budowę prototypu planowano rozpocząć w 2018 r. Miał być gotowy do końca 2019 r. Zakładano też, że wszystkie prace rozwojowe zakończą się do czwartego kwartału 2021 r. W 2022 r. Borsuk miał osiągnąć gotowość do produkcji seryjnej.



Wojsko postawiło poprzeczkę bardzo wysoko. Wysoka odporność balistyczna, podwozie poruszające się na gąsienicach, odporność na wybuchy min miały iść w parze z pływalnością. W 2019 r. pod podłogą Borsuka zdetonowano na poligonie ładunek wybuchowy, który nie uszkodził poważnie konstrukcji.

Poszukiwanie kompromisu było dla konstruktorów niezmiernie trudnym wyzwaniem

Możliwość pokonywania przeszkód wodnych z marszu jest niewątpliwym atutem ciężkiego sprzętu, niesie jednak problemy dotyczące silnego opancerzenia, które trudno pogodzić z możliwością pływania.

Takich wymogów nie spełnia niemal żaden z obecnie produkowanych, jak również planowanych do pozyskania, bojowych wozów piechoty dla armii NATO. Tam przede wszystkim stawia się na skuteczną ochronę żołnierzy pancerzem.

Poszukiwanie kompromisu było dla konstruktorów niezmiernie trudnym wyzwaniem. Wydłużyło znacznie czas prowadzonych prac. Do tego przez długi czas, z powodu ograniczeń finansowych, badania i testy prowadzono z wykorzystaniem jednego prototypu.

W 2021 r. proces wprowadzenia Borsuka do służby nabrał tempa, a po wybuchu wojny w Ukrainie jeszcze bardziej przyspieszył. PGZ ogłosiła, że produkcja Borsuków ruszy w latach 2023-2024.

Aneks na budowę czterech kolejnych podpisano dopiero w kwietniu 2022 roku. Zdecydowanie za późno. W efekcie rusza realizacja czterech dodatkowych wozów bojowych piechoty, których testowaniem zajmą się siły zbrojne.

Powstawały dwie wersje wozu. Podstawowa, czyli pływająca, o masie 25 ton, a także wersja ciężka, silniej opancerzona, która samodzielnie płynąć nie mogła, o wadze 35 ton. Obie równie skomplikowane. Ostatecznie skupiono się na wersji pływającej i te właśnie wozy trafiły do testów.

Wcześniej prototyp przeszedł testy balistyczne, artyleryjskie oraz próby pływania. Bezzałogowa wieża, w którą jest wyposażony Borsuk, przeszła kluczowe testy jesienią 2020 roku. Za projekt odpowiada konsorcjum z HSW na czele. Natomiast za system wieżowy ZSSW-30 odpowiada konsorcjum HSW wraz z Grupą WB.

Borsuk to wóz, który spełnia poziom ochrony balistycznej i przeciwminowej, a przy okazji pływa

Borsuk to nowoczesna konstrukcja, nafaszerowana mnóstwem elektroniki, wyposażona w zautomatyzowane systemy obrony. Do tego podwozie wozu ma stanowić podstawę dla całej gamy pojazdów gąsienicowych.

W HSW przekonują, że Borsuka nie da się porównać z innym wozem bojowym. Jest to jedyny wóz, który spełnia poziom ochrony balistycznej i przeciwminowej, a przy okazji pływa. Na platformie tej mają powstać pojazdy dowodzenia, ewakuacyjne czy ratownicze. Seryjna produkcja Borsuka ma rozpocząć się w latach 2023-2024.

Pojawiły się jednak głosy, aby część polskich wojsk wyposażyć w inny, zagraniczny model bojowego wozu piechoty. Wymieniane są amerykański M2 Bradley czy południowokoreański K21 i jego "ciężka" wersja rozwojowa AS21.

Według nakreślonego scenariusza zakupione Abramsy miałyby funkcjonować z koreańskim AS21 Redback, a koreańskie czołgi K2 z naszymi Borsukami. Potwierdzają te założenie próby koreańskiego wozu bojowego AS21 Redback odbywające się na poligonie w Nowej Dębie.

Koreańska firma Hanwha Defense, która produkuje te wozy – podobnie jak samobieżne działa K9 i czołgi K2, które również kupujemy – zapowiada, że ich propozycja obejmuje współpracę z polskim przemysłem i polonizację produkcji tego wozu.

AS21 Redback jest cięższy od Borsuka. Jego masa przekracza 40 ton. Jest zatem cięższy od czołgu T-72. Jest uzbrojony w wieżę z armatą 30 mm i przeciwpancerne pociski kierowane Spike-LR/LR2. Wyposażony jest w aktywny pancerz Iron Firs.

Według żołnierzy testujących wozy AS21 ma duże możliwości opotoelektroniczne, wymiany informacji i obserwacji pola walki dzięki kamerom pokazującym, co się dzieje wokół pojazdu. Dzięki termowizji możliwa jest obserwacja w zupełnych ciemnościach. Oczywiście nie pływa.

Potrzebujemy szybko nowych wozów bojowych. Możliwe jest pozyskanie ich w Korei

Już powinien być gotowy protokół z testów koreańskiego BWP, zaplanowany na połowę listopada. Dla wojska pewnie nie ma większego znaczenia, jaki wóz dostaną i skąd on będzie pochodził, byleby był nowoczesny i zapewniał niezbędne standardy współczesnego pola walki.

Jednak dla polskiego przemysłu obronnego oraz ze względów logistyczno-obsługowych nie jest to już obojętne. Najlepszym scenariuszem byłoby produkować więcej Borsuków np. w dwóch zakładach. Kupno „z półki” koreańskich wozów przypomina kontrakt na koreańskie armatohaubice K9, który ogłoszono jako koniec budowania w przyszłości polskich Krabów. Podobna refleksja dotyczy również tego kontraktu.

Doświadczenie podpowiada, że wkrótce czeka nas powtórka z artyleryjskiego kontraktu. Borsuk jest doskonałym wozem, jednak jest wojna, potrzebujemy szybko nowych wozów bojowych i możliwe jest pozyskanie ich w Korei – do tego taniej, niż u innych producentów – dlatego kupujemy AS21.

Nie ma już znaczenia, że wóz nie pływa, co było koniecznym wymogiem przy Borsuku. HSW równie dobrze mogłaby produkować cięższe, niepływające Borsuki. Dlaczego nie tworzono równolegle jego cięższej wersji, skoro potrzebujemy również ciężkich wozów?

Po raz kolejny wybraliśmy rozwiązanie skazujące wojsko na użytkowanie dwóch rodzajów sprzętu: polskiego i koreańskiego. Nie przejmujemy się przy tym kosztami eksploatacji dwóch typów naraz i problemami technicznymi, które to rodzi.