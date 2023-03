Borsuki będą produkowane w Hucie Stalowa Wola. PGZ liczy na państwowe miliardy złotych

Wspólnie z ministerstwami: Aktywów Państwowych, Obrony Narodowej i Finansów rozmawiamy o większym programie dokapitalizowania PGZ; w sumie chodzi o kilkanaście miliardów złotych w ciągu kilku lat - podał prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek.

Szef PGZ w wywiadzie opublikowanym w środę w "DGP" był pytany m.in. o umowę na produkcję ponad 1,4 tys. wozów bojowych Borsuk.

W HSW będzie możliwa produkcja 108 egzemplarzy Borsuków rocznie

"Jest to umowa ramowa. Ceny oraz konkretne terminy dostaw określą umowy wykonawcze. Liczymy, że będzie to kilkadziesiąt miliardów złotych. To największy w historii III RP kontrakt polskiego przemysłu zbrojeniowego" - wskazał w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" Chwałek.

Na pytanie, gdzie będą produkowane nowe Borsuki szef PGZ odpowiedział, że "w pierwszej kolejności oczywiście w Hucie Stalowa Wola, która jest głównym producentem, ale jednocześnie konsorcjantem". "W HSW będzie możliwa produkcja 108 egzemplarzy rocznie. By ją zwiększyć, chcemy rozbudować potencjał produkcyjny na zachodzie kraju" - przekazał.

"To jest też związane z innymi projektami, które uruchomimy w spółkach PGZ w Poznaniu i na Śląsku. W tych planach bierzemy pod uwagę również uwarunkowania rynku pracy. Jeżeli się okaże, że obecna infrastruktura będzie całkowicie zaangażowana w inne projekty, to nie wykluczamy stworzenia zupełnie nowego zakładu" - wyjaśnił.

Dokapitalizowania PGZ - chodzi o kilkanaście miliardów złotych w ciągu kilku lat

Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej w wywiadzie dla "DGP" odniósł się także do słów premiera Mateusza Morawieckiego, który mówił o dokapitalizowaniu HSW kwotą ponad 1 mld zł. Był też pytany m.in. o to, skąd będą środki na inne zapowiadane inwestycje.

"Wspólnie z ministerstwami: Aktywów Państwowych, Obrony Narodowej i Finansów rozmawiamy o większym programie dokapitalizowania PGZ" - podkreślił.

"To mają być pieniądze na konkretne inwestycje w rozwój zdolności produkcyjnych pozwalających zrealizować Program Modernizacji Technicznej, podobnie jak obecnie w Mesko. W sumie chodzi o kilkanaście miliardów złotych w ciągu kilku lat" - podał.

Dodał przy tym, że prowadzone są również rozmowy z firmą Bushmaster dotyczące produkcji armat 30 mm. w Polsce. "Nasz partner amerykański też ma swoje ograniczenia produkcyjne" - zaznaczył.

"Trwają prace nad rządowym dokumentem, to ma być rozwiązanie przeznaczone dla polskiej zbrojeniówki. Ale w tej kwestii odsyłam do Ministerstwa Aktywów Państwowych. Środki zapowiedziane dla HSW pochodzą z Funduszu Inwestycji Kapitałowych, ale te źródła mogą być różne" - dodał prezes PGZ.