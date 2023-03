Borsuki gromadnie idą do wojska. Będą niszczyły przeciwnika na dwa sposoby

Umowa ramowa, którą zatwierdził niedawno Mariusz Błaszczak, wicepremier, minister obrony narodowej, na pozyskanie prawie 1400 wozów bojowych Borsuk, to z pewnością jedna z przełomowych decyzji dla wzmocnienia siły Wojska Polskiego. Ma ona również wiele innych ważnych wymiarów.

Program Nowego Pływającego Bojowego Wozu Piechoty Borsuk rozpoczęto w 2014 r. Od tego czasu wojsko czeka na te pojazdy z niecierpliwością.

Wicepremier i minister obrony Mariusz Błaszczak podpisał 28 lutego umowę ramową z HSW na rekordową dostawę 1,4 tys. bojowych wozów Borsuk. Umowy wykonawcze mają zostać zawarte jeszcze w tym roku. Według MON pierwsze nowe wozy wojsko ma dostać w 2024 r.

Przy okazji Mariusz Błaszczak zaskoczył oświadczeniem, że HSW będzie produkować również cięższy wariant Borsuka.

Wydaje się, że nie ma już przeszkód i wątpliwości co do zakupu Nowych Pływających Bojowych Wozów Piechoty Borsuk. Nadzieja, że wreszcie do tego dojdzie, cieszy nie tylko wojsko. Przedłużające się prace nad projektem i brak decyzji w tej sprawie zaczęły ostatnio budzić niepokój.

Umowa na 1400 bojowych Borsuków, mających zastąpić leciwe, posowieckie BWP-1, których mamy też ponad tysiąc, oznacza, że ruszył w końcu jeden z największych i najdroższych (wart kilkadziesiąt miliardów złotych) programów polskiej armii.

Borsuk to od początku dzieło polskiego przemysłu zbrojeniowego. Ten innowacyjny wóz jest naszpikowany systemami elektronicznymi oraz silnie uzbrojony. Cele pancerne przeciwnika może niszczyć z armaty Bushmaster II kalibru 30 mm - także amunicją programowalną. Drugim orężem są dwie wyrzutnie przeciwpancernych pocisków rakietowych Spike.

Oczywiście na razie jest tylko umowa ramowa, która nie rodzi konkretnych zobowiązań, w tym finansowych, ale otwiera drogę do określenia szczegółowych warunków, które zostaną zawarte w umowach wykonawczych.

MON zapowiada, że owa pierwsza umowa wykonawcza zostanie podpisana jeszcze w tym roku. Wówczas poznamy konkrety. Dotychczasowe doświadczenia podpowiadają, że pierwsze kontrakty są znacznie skromniejsze od zapowiedzi - przykładem choćby ostatnie zakupy w Korei Południowej.

Chcemy od niej kupić 1000 czołgów, a podpisaliśmy umowę wykonawczą na 180... Podobnie jest z samobieżnymi armatohaubicami K9, których zamierzamy pozyskać ok. 800, a umowę za 2,4 mld dol. zawarliśmy na razie na 212 dział. Tak czy inaczej: liczba sprzętu, który chcielibyśmy kupić, robi wrażenie.

Dla Huty Stalowa Wola nastał teraz „złoty wiek”

To, co najważniejsze, jeśli chodzi o program Borsuk: pewność, że klamka co do ich pozyskania przez wojsko ostatecznie zapadła. Pewna ich liczba trafi wkrótce do wojska. Wiadomo, że całkowita realizacja tak dużego zakupu to bardziej kwestia dekad niż lat.

Według planów do końca 2023 r. ma zostać zrealizowana druga faza badań, która jednak nie musi być przeszkodą do zawarcia umowy wykonawczej.

MON zapowiada, że pierwszy kontrakt produkcyjny dotyczący Borsuka powinien zostać podpisany za kilka miesięcy, na pewno jeszcze w 2023 r. To raczej pewne, gdyż "spina się" to z kalendarzem wyborczym... Pierwsze Borsuki mają trafić do wojska już w 2024 r.

Przede wszystkim to wspaniała wiadomość dla grupy zakładów budujących Borsuka, której liderem pozostaje Huta Stalowa Wola. Otrzymały one bowiem gwarancję pracy na długie lata. Według części komentatorów dla Huty Stalowa Wola nastał teraz „złoty wiek”.

Jan Szwedo, prezes HSW, potwierdził, że kontrakty zawarte z wojskiem w ostatnim czasie zapewnią byt hucie na 20-30 lat.

- Borsuk to bardzo duża umowa dla Huty Stalowa Wola. Oznacza dla nas rozwój nie tylko zakładu, ale też pracowników i całego miasta - przyznał prezes Szwedo.

Przy finansowym wsparciu, inwestycjach w infrastrukturę, powiększeniu załogi i mobilizacji pracowników niewykluczone, że w lata trzydzieste XXI wojsko mogłoby wejść nawet z ponad sześciuset Borsukami w służbie, spośród ponad tysiąca planowanych do pozyskania w wariancie bojowym.

Borsuk stanie się kołem zamachowym polskiego przemysłu zbrojeniowego

Rząd już zapowiedział dofinansowania dla konsorcjum Huty Stalowa Wola. Na wzmocnienie potencjału produkcyjnego zakład powinien otrzymać 600 mln zł, a w dalszej kolejności premier Mateusz Morawiecki zapowiedział kolejne dofinansowanie w wysokości 1,2 mld zł, w tym 100 mln zł dla Autosanu z Sanoka, gdzie w przyszłości mają być budowane niszczyciele czołgów.

Urealnia to plany konsorcjum, według których w pierwszym roku produkcji HSW ma dostarczyć 58 Borsuków, a od drugiego roku już po 116 wozów rocznie. Jak mówił w rozmowie WNP.PL Jan Szwedo, prezes i dyrektor generalny HSW, zakład planuje wiele inwestycji - m.in. rozbudowę na 37 ha niedawno pozyskanych terenów.

Jak pokreślił prezes HSW, cały czas trwa rekrutacja, zatrudniani są nowi pracownicy. Obecnie w HSW pracuje ok. 1 tys. osób. Jeśli zatem pieniędzy wystarczy i inne przeszkody nie pokrzyżują planów, to program Borsuk urośnie do miana jednego z najważniejszych dla polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Zdaniem analityków niewykluczone, że Borsuk stanie się kołem zamachowym dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Może też się stać kolejnym polskim hitem eksportowym. To sukces Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która dostała kolejny już - po Narwi i Mieczniku - tak duży i obiecujący kontrakt.

Możliwość pokonywania przeszkód wodnych z marszu jest niewątpliwym atutem ciężkiego sprzętu

Zapowiedź zakupu Borsuków przekreśla dotychczasowe obawy, spekulacje i wątpliwości co do przyszłości ich produkcji. Program ten borykał się bowiem z wieloma problemami.

Umowę, która zapoczątkowała prace nad nowym wozem, MON zawarło z Hutą Stalowa Wola w marcu 2013 r. Program Nowego Bojowego Pływającego Wozu Piechoty ruszył w października 2014 r. To znaczy, że wojsko już prawie dekadę czeka na następcę BWP-1.

Budowę prototypu planowano rozpocząć w 2018 r. - miał być gotowy do końca 2019 r. Zakładano, że wszystkie prace rozwojowe zakończą się do czwartego kwartału 2021 r., Borsuk będzie gotowy do produkcji seryjnej, a pierwsze egzemplarze wojsko miało otrzymać w 2022 r.

Plany okazały się nazbyt optymistyczne, ponieważ wojsko postawiło poprzeczkę bardzo wysoko. Miał to być wóz na podwoziu gąsienicowym o wysokiej odporności balistycznej i na wybuchy min, co miało iść w parze z pływalnością.

Możliwość pokonywania przeszkód wodnych z marszu jest niewątpliwym atutem ciężkiego sprzętu, niesie jednak problemy dotyczące silnego opancerzenia. Jeśli ma być silne, trudno to pogodzić z możliwością pływania.

Poszukiwanie kompromisu było dla konstruktorów niezmiernie trudnym wyzwaniem. Wydłużyło to czas prowadzonych prac. Do tego - z powodu ograniczeń finansowych - badania i testy prowadzono z wykorzystaniem jednego prototypu.

Testy koreańskiego bojowego wozu piechoty wypadły tak źle, że trzeba było z niego zrezygnować

Po raz pierwszy model nowego bojowego pływającego wozu piechoty Borsuk, z wieżą bezzałogową ZSSW-30, zaprezentowano w 2017 r. podczas targów obronnych w Kielcach. We wrześniu 2020 r. na poligonie w Drawsku Pomorskim Borsuk przeszedł serię badań i sprawdzeń z zainstalowanym Zdalnie Sterowanym Systemem Wieżowym ZSSW-30.

Jak wspomnieliśmy, według wcześniejszych informacji PGZ Borsuk powinien trafić do produkcji w 2021 r. Projekt znacząco przyspieszył po wybuchu wojny w Ukrainie. Dla szybszego zakończenia badań w kwietniu 2022 r. wojsko otrzymało cztery prototypy Borsuka (w tym jeden w wariancie wozu dowodzenia) do testów.

Ma to skrócić proces badawczo-rozwojowo i wdrożeniowy, a przy tym również okres tzw. chorób wieku dziecięcego nowego produktu. Przebieg testów i ich wyniki są informacją niejawną. Oficjalnie podano, że termin zakończenia drugiej fazy badań zaplanowano na koniec pierwszego półrocza 2023 r.

Po kontraktach na zakup sprzętu w Korei Południowej pojawiły się obawy, że tak ogromne zakupy dział samobieżnych K9 mogą zmniejszyć lub spacyfikować produkcję podobnych polskich systemów artyleryjskich Krab. Podobne wątpliwości dotyczyły również Borsuka.

W październiku 2022 r. na poligonie w Nowej Dębie (woj. podkarpackie) żołnierze 18. Dywizji Zmechanizowanej testowali koreański bojowy wóz piechoty AS21 Redback. Resort obrony ujawnił wcześniej, że rozważa zakup tego cięższego od Borsuka, ale niepływającego wozu dla polskiego wojska.

Budziło to zdziwienie, bo wymóg pływalności, który był tak ważny przy Borsuku i wydłużył znacznie prace nad projektem, teraz przestał się liczyć. Ciężkie koreańskie Redbacki miałyby współdziałać z amerykańskimi czołgami Abrams, a polskie Borsuki - z koreańskimi czołgami K2 Black Panter.

Pojawiła się niepewność, że jeśli zdecydujemy się pozyskać tysiąc takich koreańskich wozów, to co stanie się z produkcją polskiego Borsuka? Podczas styczniowego posiedzenia Komisji Obrony narodowej poświęconego zakupom dla armii Paweł Poncyljusz, członek tej komisji, powiedział, że Borsuk podzieliłby los Kraba... Ale testy koreańskiego wozu wypadły źle!

Raport z testów koreańskiego wozu miał powstać do końca minionego roku. Zapytaliśmy Agencje Uzbrojenia, czy tak było. W odpowiedź dowiedzieliśmy się, że AU nie była organizatorem prób AS21 Redback, w związku z tym udzielenie odpowiedzi na to pytanie znajduje się "poza zakresem jej właściwości". Podobne pytanie skierowaliśmy do MON. Poinformujemy, jeśli dostaniemy odpowiedź.

Nad ciężkim wozem bojowym o masie do 45 ton HSW pracowała już wcześniej

Trudno jednoznacznie powiedzieć, czy MON zrezygnowało z zakupów tego wozu, ale zaskakujące oświadczenie Mariusza Błaszczaka, że HSW będzie produkować cięższy wariant Borsuka, sugeruje taką możliwość.

Nad ciężkim wozem bojowym o masie do 45 t - niepływającym (pływający Borsuk waży ok. 26 t), za to świetnie opancerzonym - HSW pracowała już wcześniej, proponując go nawet wojsku. Teraz to będzie możliwe, choć czy i kiedy tak się stanie, trudno zgadywać. Z pewnością jednak nieprędko.

- Jesteśmy gotowi na zaprojektowanie i produkcję cięższego Borsuka i przygotowani na dialog techniczny w tej sprawie - podkreślił prezes Szwedo, komentując kolejny możliwy projekt napędzający produkcję zakładu.

To znaczy, że prace trzeba by rozpocząć niemal od początku...