Boxery dla brytyjskich wojsk lądowych

Jak informuje firma Rheinmetall Landsysteme, w ramach wewnętrznych rozliczeń przyznano firmie Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) 860 mln funtów szterlingów na umowę podwykonawczą dotyczącą produkcji około 260 wozów Boxer, które Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii kupiło w programie pn. Pojazd piechoty zmechanizowanej MIV.

Ważny kontrakt w dobie pandemii

- Kontrakt podwykonawczy dla RBSL jest ważny również dlatego, że współpracując z Rheinmetallem i innymi partnerami, RBSL wprowadza nowe umiejętności i technologie do biznesu i brytyjskiego łańcucha dostaw. Zwłaszcza biorąc pod uwagę niezwykłe okoliczności, w jakich Wielka Brytania znajduje się w związku z Covid-19 - podkreślił dr Marco Nöding, dyrektor zarządzający RBSL.Pojazdy będą produkowane w Wielkiej Brytanii, a produkcja będzie podzielona po równo między Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) i WFEL. Firmy wykonają konstrukcję pojazdów wraz z ich montażem, integracją i testami kompletnych wozów w zakładach w Telford i Stockport.Boxer to nowoczesny kołowy transporter opancerzony o dużej mobilności i wysokim stopniu ochrony. Jego maksymalna ładowność to 15 ton. Do tej pory ponad 800 takich wozów w różnych konfiguracjach zostało dostarczonych lub zamówionych przez trzy kraje NATO: Niemcy, Holandię, Litwę, a także Australię.