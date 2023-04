Broń dalekiego zasięgu dla Ukrainy. To może odmienić losy wojny

Podczas spotkania państw wspierających Ukrainę, które rozpoczyna się w Ramstein, mają być prowadzone rozmowy o przekazaniu Ukrainie broni dalekiego zasięgu. Taki oręż odmieniłby sytuację na froncie, w sytuacji przygotowywanej kontrofensywy.

Pierwszy raz od początku wojny do Kijowa, z niezapowiadaną wizytą przyjechał szef NATO Jens Stoltenberg. Ukraina zostanie wkrótce zaproszona do NATO.

Amerykanie ogłosili właśnie kolejny 36. pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Znajdzie się w nim amunicja do systemów HIMARS oraz artyleryjska, a także systemy przeciwpancerne.

Francuski prezydent Emmanuel Macron razem z chińskimi władzami pracują nad tajnym planem doprowadzenia Rosji i Ukrainy do stołu negocjacyjnego tego lata.

Na wody Dniepru po 80 latach przerwy wróciły ukraińskie okręty rzeczne, otrzymane z Zachodu. Ukraińskie oddziały specjalne wykorzystują je do organizowania wypadów na okupowany brzeg czy na Zatokę Karkinicką. Rosjanie nie potrafią poradzić sobie z nowym orężem Ukrainy.

Siły rosyjskie kontynuowały ograniczone ataki naziemne w rejonie Kreminnej, w okolicach Bachmutu oraz wzdłuż linii frontu Awdijiwka-Donieck. Kontynuowały też przygotowania obronne na południowej Ukrainie w obawie przed ewentualną kontrofensywą ukraińską.

Ukrainę zaatakowało w nocy 10 „szaheidów”, osiem z nich zostało zniszczonych. Na rosyjskie miasto Biełgorod spadła rosyjska bomba. Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało, że podczas lotu samolotu Su-34 VKS nad miastem Biełgorod doszło do nieprawidłowego opadania amunicji lotniczej.

Pierwszy raz od początku wojny do Kijowa, z niezapowiadaną wizytą przyjechał szef NATO Jens Stoltenberg. Sekretarz generalny oddał hołd żołnierzom ukraińskim, którzy zginęli w walce z Rosjanami. Podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim szef NATO powiedział to, o czym Ukraińcy marzą od dawna. Zapewnił, że przyszłość Ukrainy jest w NATO i że wszyscy się z tym zgadzają.

Podczas spotkania państw wspierających Ukrainę w Ramstein Kijów pozna drogę do NATO

W odpowiedzi prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że brak politycznego zaproszenia Ukrainy do NATO na lipcowym szczycie Sojuszu w Wilnie spotkałby się z niezrozumieniem ze strony większości Ukraińców i mieszkańców krajów natowskich.

Droga Ukrainy do NATO będzie dyskutowana podczas najbliższego szczytu sojuszu w Wilnie, który odbędzie się w lipcu. Dziś przedstawiciele 50. wspierających Ukrainę państw spotkają się w bazie wojskowej Ramstein.

Według doradcy prezydenta Ukrainy Mychajła Podolaka, podczas spotkania państw wspierających Ukrainę, które rozpoczyna się w Ramstein, będą prowadzone rozmowy o przekazaniu Ukrainie broni dalekiego zasięgu. Taki oręż odmieniłby sytuację na froncie, w sytuacji przygotowywanej kontrofensywy.

Na słowa sekretarza generalnego zareagował już były rosyjski prezydent Dmitrij Miedwiediew, jak zawsze kłamliwie. Powiedział, że oznacza to, że Ukraina przyłączy się do sojuszu z częściami należącymi już wówczas do Polski, Węgier i Rumunii.

G7 rozważa wprowadzenie całkowitego zakazu eksportu produktów do Rosji

Amerykanie ogłosili właśnie kolejny 36. pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Znajdzie się w nim amunicja do systemów HIMARS oraz artyleryjska, a także systemy przeciwpancerne. Ukraińskie media coraz częściej pokazują zgrupowania swoich wojsk z zachodnim sprzętem. To sugeruje, że siły ukraińskie przygotowują się do kontrofensywy.

Stany Zjednoczone wraz z krajami z grupy G7 rozważają wprowadzenie prawie całkowitego zakazu eksportu produktów do Rosji. Miałoby to jeszcze bardziej zwiększyć presję gospodarczą na reżim Władimira Putina i może nawet skłonić go do przerwania wojny.

Ujawniono kolejne informacje o tym, że francuski prezydent Emmanuel Macron razem z chińskimi władzami pracują nad tajnym planem doprowadzenia Rosji i Ukrainy do stołu negocjacyjnego już tego lata. Czyżby koniec wojny był możliwy jeszcze w tym roku?

Kadrowa karuzela w rosyjskiej armii wciąż się kręci. Kolejna zmiana w rosyjskim dowództwie nastąpiła w marynarce wojennej. Do dymisji podał się admirał Siergiej Awakianc, który dowodził Flotą Pacyfiku. W ostatnim czasie głośno było o stratach, jakie marynarka wojenna ponosi na wojnie z Ukrainą.

Elitarne jednostki Specnazu są niewłaściwie wykorzystywane w wojnie na Ukrainie

Według Instytutu Studiów nad Wojną Kreml zdegradował dowódcę rosyjskiej Floty Pacyfiku po wynikach niespodziewanego sprawdzenia gotowości, które rozpoczęło się w połowie kwietnia. Będzie teraz w kwaterze głównej nadzorował rosyjskie ośrodki szkolenia sportów wojskowych i edukacji patriotycznej.

Przez rok wojny w Ukrainie liczba rosyjskich miliarderów wzrosła z 88 do 110, a ich majątek z 353 do 505 mld dol. Spośród 110 najbogatszych Rosjan ujętych w tegorocznej edycji listy miliarderów Forbes'a 46 jest objętych sankcjami Unii Europejskiej, USA i Wielkiej Brytanii.

Rosyjski bloger skrytykował nieefektywne użycie przez rosyjskie wojsko sił powietrznodesantowych (WDW), piechoty morskiej i sił Specnazu na Ukrainie. Te jednostki, zamiast wykonywać swoje zadania, działały jako elitarna piechota i grupy szturmowe rosyjskiego wojska na Ukrainie, do czego nie były przygotowane.

Według ISW, ze względów bezpieczeństwa, Rosja zamierza utrzymać kontrole celne z nielegalnie anektowanymi regionami wschodnimi, mimo wcześniejszych skarg, że rosyjskie punkty kontrolne na międzynarodowej linii celnej znacznie spowolniły rosyjskie dostawy amunicji na front w obwodzie donieckim.