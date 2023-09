Broń jądrowa bliżej Polski, rakiety na 700 km. Nowe doniesienia z wojny są sensacyjne

Rosjanie wciąż używają swojej najskuteczniejszej propagandowo broni. Straszą atomem. Dostarczyli Białorusi już pierwsze głowice jądrowe, które mają tam być składowane. Na uspokojenie: według ukraińskiego wywiadu władze w Mińsku nie są w stanie ich na razie użyć.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie.

Na froncie ciężkie walki. Obie strony ponoszą straty. Przełomu nie ma. To nie znaczy, że krytycy kontrofensywy maja racje.

Kolejne pakiety pomocy wojskowej dla Ukrainy. M.in. rakiety i amunicja, samochody opancerzone i czołgi Leopard.

Ostatnie ataki ukraińskich dronów na Rosję były największe od początku wojny. Ukraiński wywiad przyznał, że ataki te prowadzone są z terytorium Rosji.

Według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) siły ukraińskie kontynuowały 31 sierpnia działania kontrofensywne w pobliżu Bachmutu i Melitopolu w obwodzie donieckim i zachodnim obwodzie zaporoskim i w obu sektorach frontu posunęły się do przodu.

Według Ukrinform w ciągu ostatnich 24 godzin doszło do ponad 25 starć bojowych. Rosjanie przeprowadzili 44 ataki powietrzne, 70 ataków z systemów salw rakietowych na pozycje wojsk ukraińskich i obszary zaludnione.

Siły rosyjskie atakowały na linii Kupiańsk-Swatowe-Kreminna, w pobliżu Nowojehoriwki (16 km na południowy zachód od Swatowe) i Biłohoriwki (13 km na południe od Kreminnej), ale nie dokonały żadnych potwierdzonych postępów.

Kolejny raz zawyły syreny w Ukrainie, tym razem w obwodzie zaporoskim i donieckim. Potem alert rozszerzono o obwody: chmielnicki, rówieński i czerniowiecki.

Syreny zawyły także w obwodzie kijowskim, oraz w czernihowskim, połtawskim, sumskim. Lokalne media społecznościowe donoszą o odgłosach eksplozji w obwodach żytomierskim i winnickim.

Ukraińskie drony wciąż atakują w Rosji. Kreml zapowiedział odwet i oskarża Zachód

Gen. Kyryło Budanow szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) przyznał w rozmowie z serwisem The War Zone, opowiadając o ataku dronów na bazę lotniczą Kresty w Pskowie, że ataki dronów prowadzone są z terytorium Rosji.

Poinformował też, że na Białorusi są już pierwsze głowice jądrowe, jednak władze w Mińsku nie są w stanie ich użyć. Podkreślił, że strona białoruska nie jest technicznie przygotowana do przeprowadzenia takiego ataku.

Ostatnio doszło do największego od wybuchu wojny ataku ukraińskich dronów na cele w Rosji i na okupowanym Krymie. W rejonie Briańska zestrzelono 3 ukraińskie maszyny, nad Moskwą jedną. Dziś rano dwa ukraińskie drony zaatakowały miejscowość Kurczatow w obwodzie kurskim w Rosji. Kreml zapowiedział odwet i oskarżył Zachód o pomoc w ataku.

Ukraińskie rakiety spadają także na Krym. Jak podał BBC od początku roku było już ponad 190 takich ataków. Według analityków, to ważna część ukraińskiej kontrofensywy.

Ukraińcy stopniowo odnoszą sukcesy. Jens Stoltenberg powiedział, że skoro odpychają Rosjan, są w stanie dotrzeć do niektórych silnie bronionych terytoriów, przejść przez pola minowe, to trzeba ufać ich decyzjom.

Także tym, podejmowanym wbrew zachodnim dowódcom, którzy uważają, że należy skupić kontrofensywę tylko na południu na kierunku Zaporoża. Minister spraw zagranicznych Ukrainy, Dmytro Kułeba ostro odniósł się do tych wszystkich, którzy krytykowali kontrofensywę.

Kijów odniesie sukces, jeśli Waszyngton zapewnić mu niezbędną broń i amunicję

- Mówienie, że kontrofensywa idzie zbyt wolno to plucie w twarz ukraińskiemu żołnierzowi, który codziennie poświęca życie, idzie naprzód i wyzwala kilometr po kilometrze ukraińskiej ziemi. Zaproponował, by krytykujący przyjechali na Ukrainę i próbowali wyzwolić choćby niewielką część jej terytorium.

Były generalny dowódca wojsk USA w Europie gen. Ben Hodges jest zaskoczony, jak wiele osób beztrosko mów o oddaniu Krymu Rosji w imię pokoju. W rozmowie z tygodnikiem Newsweek powiedział, że naiwnie jest sądzić, że to rzeczywiście zadowoli Rosję.

Pełen optymizmu jest były oficer marynarki wojennej i urzędnik Pentagonu Seth Cropsey prezes Yorktown Institute. W felietonie w gazecie w The Wall Street Journal napisał, że ofensywa Ukrainy osiągnęła punkt zwrotny.

Linie wojskowe Rosji zostaną przerwane, jeśli da się Ukraińcom wystarczająco dużo czasu. Wymaga to jednak większego wsparcia wojskowego ze strony USA. Jego zdaniem, jeśli Kijów ma odnieść sukces, Waszyngton musi zapewnić mu niezbędną broń i amunicję, a nie bezpłatne oceny wojskowe.

Jak poinformował portal Politico ok. 200 ukraińskich żołnierzy ukończyło już szkolenie na czołgach M1 Abrams na niemieckich poligonach. Pierwsze dziesięć Abramsów powinno przybyć na Ukrainę w połowie września.

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell wezwał kraje członkowskie, by wywiązywały się z obietnic co do dostarczenia amunicji Ukrainie. Zwrócił się też do rządów państw UE, aby pomagały Ukrainie "więcej i szybciej" w odpieraniu rosyjskiej inwazji.

Rakiety, transportery i kolejne leopardy dla Ukrainy. Potrzebna jest nie tylko broń

Przypomnijmy, że USA ogłosiło już 45. pakiet pomocy dla Ukrainy o wartości 250 mld dol. Są w nim pociski powietrze-powietrze i amunicja. Do końca roku Ukraina ma otrzymać łącznie 1 tys. transporterów opancerzonych Senator.

Przekaże je Kanada. Ich producentem jest kanadyjska firma Roshel. Dotychczas kijów dostał już 550 takich wozów. Rząd niemiecki ogłosił, że przekazał Ukrainie kolejny pakiet pomocy wojskowej, w tym czołgi Leopard 1A5.

Jak podkreślił Kułeba, liczy się każda pomoc. Nie tylko broń. Ukraina potrzebuje też bardzo opancerzonych ambulansów do ewakuacji rannych. Analitycy informują, że obecnie obie strony ponoszą bardzo duże straty.

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że na Ukrainie zaczyna działać brytyjski koncern zbrojeniowy BAE Systems, producent m.in. haubic M777 i L119 oraz ciężkich mocno opancerzonych wozów bojowych CV90.

Kijów chciałaby, by systemy te były produkowane na Ukrainie. Dla Kijowa ważne jest rozwijanie własnej produkcji broni. Jak powiedział prezydent Zełenski ukraińskiej produkcji jest m.in. uzbrojenie mogące razić cele na odległość 700 km. Siły ukraińskie są w stanie uderzyć w dowolną część okupowanego Krymu.