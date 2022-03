Broń z Polski na ukraińskim froncie. jest nienajnowsza, ale skuteczna

Najnowsze systemy przeciwpancerne, jakie dostarczyło Ukrainie NATO, demolują rosyjskie kolumny pancerne. Ale na wyposażeniu ukraińskich sił znalazły się również ręczne granatniki przeciwpancerne. Także pochodzące z Polski, nawet te wycofane z uzbrojenia, którym żołnierze ukraińscy dali drugie życie, z powodzeniem wykorzystując je w walce.

Brak samolikwidatora w zapalniku

Granatniki rewolwerowe

Zalegają w magazynach

Kilkadziesiąt tysięcy Komarów trafiło do magazynów. Oficjalnie z powodu niewystarczającej zdolności bojowej oraz ze względu na obawy związane z bezpieczeństwem ich eksploatacji. Część została sprzedana siłom zbrojnym innych państw oraz nabywcom prywatnym.Za formułką o bezpieczeństwie krył się brak samolikwidatora w zapalniku, przez co pociski, jeśli nie trafiły w cel, nie ulegały samolikwidacji i mogły stwarzać zagrożenie. W 2009 podjęto próbę wymiany zapalnika na nowy, z samolikwidatorem. Jednak prace nad nowym zapalnikiem zakończyły się w 2011 r. na etapie demonstratora technologii.Komary powróciły jeszcze na krótko do wojska na czas misji żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku i Afganistanie. Od tego czasu jednorazowych granatników nie mamy do dziś. Od 2014 r. wojsko szuka następcy Komara, ale jak dotąd postępowanie na te granatniki nie doczekało się finału. Najprawdopodobniej, jeśli w końcu je kupimy, nie będą polskiej produkcji.Natomiast w ogóle nie trafiły do polskich żołnierzy inne granatniki, rewolwerowe RPG-40, produkowane również, jak lekkie moździerze, w Zakładach Mechanicznych Tarnów. Ich konstrukcja była odpowiedzią na wnioski z doświadczeń w Iraku i Afganistanie.Żołnierze wskazywali, że potrzebują indywidualnych granatników, zapewniających im lepsze wsparcie ogniowe, niż te, które mają. Nowe, rewolwerowe, 40-milimetrowe granatniki RPG-40 miały im to zapewnić.RGP-40 waży trochę ponad 6 kg i może wystrzelić sześć grantów 40-mm (tyle ma jednorazowo w magazynku) w ciągu kilkudziesięciu sekund, które z prędkością 120 m/s mogą trafiać cele odległe nawet do prawie około 800 m.Czytaj też: Polska najważniejszym punktem na mapie NATO. Ta akcja jest warta miliardy

Można z niego strzelać różnego rodzaju amunicją o różnej prędkości początkowej: bojową, dymną, sygnalizacyjną, obserwacyjną, a nawet flarami na spadochronie.W 2016 r. Inspektorat Uzbrojenia podpisał z Zakładami Mechanicznymi Tarnów, spółką PGZ dwuletni kontrakt wyceniony na 9 mln zł na dostawę 200 szt. tego uzbrojenia. Pierwsze sto granatników wojsko miało otrzymać jeszcze pod koniec 2016 r., a kolejne sto w drugiej połowie 2017 r.Wszystkie 200 szt. granatników zakłady wyprodukowały na czas, lecz nigdy nie zostały one odebrane. Wojsko uznało bowiem, że granatnik RGP-40 nie spełnia jego wymagań. Nie dokonano ponoć wszystkich badań zdawczo-odbiorczych granatników zgodnie z warunkami technicznymi. MON zażądało nawet od zakładów w Tarnowie kar umownych 1,8 mln zł.Pod koniec 2018 r. postępowanie na zakup RPG-40 rozpoczęła policja. Przetarg jednak został anulowany. Policja kupiła jedynie 3 granatniki, które trafiły do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Resztę złożono w wojskowych zakładowych magazynach.Być może usłyszymy, że również ten granatnik dobrze spełnia swoje zadania wsparcia ogniowego ukraińskich żołnierzy w walce. W spółce z Tarnowa wciąż uważają, że granatniki te kiedyś trafią na wyposażenie polskiej armii.