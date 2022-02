Broń z Polski pojedzie na Ukrainę. Niektóre obietnice budzą kontrowersje

Jest odpowiedź NATO na rosyjskie prowokacje na granicy z Ukrainą. Sojusz wskazał jednoznacznie, że będzie bronił swoich członków i nie ma zamiaru wycofywać żołnierzy z Europy Wschodniej. Przeciwnie. Wkrótce na wschodnią flankę Amerykanie przerzucą kolejne 2 tys. żołnierzy. Część państw NATO pomaga też militarnie Ukrainie. Jest wśród nich Polska.

Jaki sprzęt przekażemy Ukrainie

Nasz najnowocześniejszy oręż przeciwlotniczy

Wesprzemy naszych sąsiadów militarnie

Komentatorzy wskazywali, że - prócz amunicji do działek przeciwlotniczych ZU-23 oraz armat 57 mm, - przekażemy najprawdopodobniej również wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych Grom, użyte w wojnie gruzińskiej 2008 r., które trafiły 12 razy w rosyjskie statki powietrzne, czym zyskały sławę "polskich stingerów".Potwierdził to Mateusz Morawiecki, który 1 lutego spotkał się z prezydentem Ukrainy. Obiecał temu państwu amunicję artyleryjską, ale też zestawy pocisków przeciwlotniczych Grom, lekkie moździerze oraz drony rozpoznawcze i innego rodzaju broń o charakterze obronnym.Mariusz Błaszczak, szef MON, powiedział, że będą to wyrzutnie Piorun, najnowsze wyrzutnie przeciwlotnicze polskiej armii, produkowane przez spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej - zakłady Mesko (we współpracy ze spółką Telesystem).Informacje o przekazaniu amunicji strzeleckiej do poradzieckiej broni, używanej głównie przez ukraińskich żołnierzy, jak granaty do granatnika RPG-7 czy do bezodrzutowego działa SPG-9, 23 mm amunicji do armat przeciwlotniczych, nie wzbudziły większego zainteresowania.Podobnie jak przekazanie nieznanej liczby lekkich moździerzy piechoty LMP-2017 kalibru 60 mm, których 780 kupiło MON w 2018 r. w ZM Tarnów za prawie 32 mln zł. Ostatnia partia ma być dostarczona w 2022 r.Zadziwienie wzbudziła natomiast zapowiedź przekazania Ukrainie polskich powietrznych dronów rozpoznawczych, których nasze wojsko ma wciąż niewiele. Do tego są to głównie bezzałogowce klasy mini.Polscy żołnierze mają obecnie na uzbrojeniu 15 zestawów izraelskich typu Orbiter, z których każdy składa się z trzech bezzałogowców nie pierwszej już młodości, 25 zestawów FlyEye polskiej produkcji (każdy po 4 bsp) oraz 2 zestawy zakupionych od USA dronów systemów Scan Eagle, każdy po 10 dronów.Dopiero w 2021 r. MON nabyłó tureckie uzbrojone bezzałogowce Bayraktar TB2, na dostawę których wojsko czeka. Szef MON obiecał też w tym roku zakup amunicji krążącej oraz bezzałogowców FlyEye.Trudno zatem sobie wyobrazić, że jeśli chodzi o systemy bsp, mamy czym się dzielić. Zwłaszcza że drony powietrzne są obecnie wykorzystywane non stop do ochrony polskiej granicy z Białorusią.Szczególne kontrowersje towarzyszą zapowiedzi dostarczenia Ukrainie przeciwlotniczych wyrzutni rakietowych Piorun. To nasze najnowocześniejsze systemy przeciwlotnicze typu MANPADS (Man-portable air-defence).Lekki rakietowy pocisk przeciwlotniczy Piorun przeznaczony do zwalczania "wzrokowo obserwowalnych" celów powietrznych, najnowszy oręż tego typu w polskiej armii, który trafił do wojska w 2018 r. Zgodnie z umową podpisaną w 2016 r., wartą ponad 930 mln zł, do końca 2022 r. wojsko powinno dostać 420 mechanizmów startowych oraz 1300 tych rakiet.To nasz najnowocześniejszy oręż przeciwlotniczy, ale jednocześnie najnowocześniejszy system tego typu w państwach NATO. Przekazanie Piorunów Ukrainie byłoby pierwszym przypadkiem "eksportu" jednego z najnowszych produktów krajowego przemysłu obronnego...Kontrowersje wiążą się z ryzykiem wpadnięcia najnowszych polskich technologii obronnych w rosyjskie ręce. Ale to nie jedyna przeszkoda.To nie jest jedyna przeszkoda, związana z przekazaniem tych pocisków innym użytkownikom. Specjaliści wskazują jeszcze na inną - nie mogą one być przedmiotem eksportu bez uzyskania specjalnej certyfikacji (ze względu na obowiązujące regulacje dotyczące nierozprzestrzeniania tego typu uzbrojenia).To broń, której eksport odbywa się w reżimie porozumienia z Wassenaar z 1995 r., podpisanego przez ponad 40 krajów, w tym również Polskę, zobowiązującego uczestników do ścisłego kontrolowania obrotu sprzętem.Sygnatariusze mają pilnować przejrzystości i odpowiedzialności w transferach broni konwencjonalnej. Zasadą jest zakaz dostawy uzbrojenia do krajów objętych embargiem ONZ czy UE, ale odnosi się też do państw , do których dostawy takie mogłyby przyczynić się do wzrostu zagrożenia międzynarodowego bezpieczeństwa.Zobacz też: Widmo rosyjsko ukraińskiej wojny. Starcie Dawida z Goliatem Już wcześniej, kiedy zakłady Mesko chciały sprzedać Pioruny na eksport, rząd podjął decyzję, iż te innowacyjne konstrukcje, ze względu na unikatowe technologie, objęte zostaną - przynajmniej na jakiś czas - zakazem eksportu.Przy niekontrolowanym eksporcie trudno wykluczyć, że technologiczne nowinki, których Piorun ma niemało, mógłby poznać ktoś niepowołany... Terrorystom służyłyby wyśmienicie do niszczenia cywilnych samolotów. Możliwe zatem, że w ogóle nie przekażemy Ukrainie systemów Piorun.Najważniejsze w tej sprawie, jak się wydaje, jest to, że po wielu zaskakujących wypowiedziach dotyczących pomocy dla Ukrainy, mamy w końcu jasność: wesprzemy naszych sąsiadów militarnie. 8 lutego 2022 r. rząd przyjął uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania Siłom Zbrojnym Ukrainy składników mienia wojskowego z zasobów Sił Zbrojnych RP. Szczegółów nie podano.Według Centrum Informacji Rządowej, przekazanie sprzetu wschodniemu sąsiadowi nie spowoduje obniżenia gotowości bojowej polskich jednostek wojskowych. Dziś bezpieczeństwo naszych sąsiadów jest bowiem bezpośrednio związane z bezpieczeństwem Polski.