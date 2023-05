Bronią zasypani. Tak Ukraińcy szykują się do ofensywy

Za kilkadziesiąt godzin, a może za kilka dni. Eksperci wojskowi twierdzą, że ofensywa to kwestia czasu. Ukrainy nie stać na przedłużanie się frontowego pata. Czy wystarczy sprzętu i amunicji?

Państwa zachodnie wsparły od lutego 2022 r. Ukrainę miliardami dolarów na sprzęt bojowy.

Ukraińska armia jest dziś wyposażona w znacznie nowocześniejszy sprzęt niż przed rosyjską agresją.

Oprócz wsparcia państw sojuszniczych, zapleczem dla ukraińskich sił zbrojnych przez dłuższy czas byli także Rosjanie, porzucający własne uzbrojenie.

Początkowo ukraińskie siły zbrojne w znacznym stopniu opierały się na tym, co otrzymały w spadku po ZSRR. Schedę po radzieckiej armii uzupełniono własną produkcją i zakupami zagranicznymi. Warto przypomnieć choćby tureckie drony bojowe TB-2 Bayraktar.

W miesiącach poprzedzających wojnę doszły do tego dostawy amerykańskie i brytyjskie, a przed samą inwazją sprzęt przekazywały także państwa wschodniej flanki NATO.

W pierwszych dniach i tygodniach była to pomoc w sprzęcie lekkim i amunicji, na wschód jechały i leciały przede wszystkim wyrzutnie przeciwpancerne i przeciwlotnicze, broń strzelecka i amunicja.

Bez wątpienia przełomem okazała się pomoc z Polski.

Najpierw postsowieckie czołgi T-72M (oraz ich wersje M1, M1R), a po kilku miesiącach także nowocześniejsze PT-91 Twardy. Łącznie to około 300 pojazdów pancernych, które nie tylko pozwoliły ukraińskiej armii odbudować przynajmniej część sił, ale przede wszystkim zadecydowały o powodzeniu w jesiennej kontrofensywie.

Ukraińska armia zużywa w szybkim tempie postsowieckie zapasy

Podobnie pomogły czołgi dostarczane przez innych sojuszników - blisko 90 czeskich, około 50 bułgarskich czy 30 północnomacedońskich. Holenderski portal Oryx ocenia, że łącznie różne kraje dostarczyły już co najmniej 575 czołgów, a ponad 180 ma trafić na front w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Warto podkreślić, że w tym czasie Ukraińcy mieli stracić w walkach co najmniej 495 czołgów różnych typów.

Nie tylko liczba w tym przypadku jest istotna, kluczowy jest również fakt, że do ukraińskiej armii trafia w końcu sprzęt coraz bardziej nowoczesny. O ile przekazane przez Polskę czołgi T-72 trudno tak określić, to znacznie lepiej wygląda jakość, techniczne zaawansowanie i walory bojowe polskich Leopardów 2A4 (14 sztuk), nie mówiąc już o brytyjskich wozach z najwyższej półki typu Challenger 2 (14 sztuk) , czy nieco starszych amerykańskich A1M1 Abramsach, które jednak trafią na Ukrainę dopiero jesienią.

Wiadomo jednak, że ukraińscy żołnierze zostali przeszkoleni na różnych typach czołgów, którymi ruszą do walki w najbliższym czasie, a rezerwowe brygady - w sumie co najmniej dziewięć jednostek - są już wyposażone w zachodni sprzęt, który może okazać się pancernym argumentem Ukrainy na froncie.

- Te brygady są wyszkolone, wyposażone i przygotowane do operacji bojowych. Więc kiedykolwiek i gdziekolwiek Ukraina zdecyduje się ich użyć, będziemy kontynuować to wsparcie. I jestem bardzo pewny co do ich zdolności do odniesienia sukcesu - mówił w kwietniu gen. Mark Milley, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA w niemieckim Ramstein podczas spotkania tzw. grupy kontaktowej.

Na froncie potrzebne jest wszystko - od czołgów po hełmy

Od początku wojny sojusznicy przekazali też Ukrainie - według Oryx - 325 wozów bojowych piechoty, a co najmniej drugie tyle zostało zadeklarowanych. I znów Polska okazała się liderem, przekazując 142 BWP-1, choć bez wątpienia ustępują one jakością amerykańskim pojazdom M2A2 Bradley (109 sztuk), którymi jeżdżą już ukraińscy żołnierze.

Wrażenie robi też liczba przekazanych transporterów opancerzonych, których ma być na Ukrainie około 1180, nie liczących obiecanych. Liderem są tu Stany Zjednoczone z niemal czterema setkami M113 i Stryker.

Do tego dochodzi „królowa wojny”. Dostawy artylerii szacowane są na blisko tysiąc sztuk, zarówno holowanej, jaki i samobieżnej. Ogromne znaczenie, nie tylko propagandowe, miało też przekazanie wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, w tym osławionych amerykańskich Himarsów oraz broni przeciwlotniczej, w tym systemu Patriot, który tydzień temu skutecznie uporał się z hipersoniczną rakietą Kindżał nad Kijowem.

Wreszcie lotnictwo. 70 helikopterów i około 45 samolotów postsowieckich, wśród których - jak właśnie się okazało - są też polskie myśliwce MIG-29 (14 sztuk).

Do tego trzeba doliczyć 2200 sztuk amunicji krążącej, idącą w setki sztuk liczbę dronów, sprzęt elektroniczny, inżynierski. I oczywiście miliony sztuk amunicji. W sumie to pomoc warta miliardy dolarów.

Tylko Stany Zjednoczone przekazały - i przekażą - pomoc wojskową o wartości 37,6 mld dolarów. To szerokie spektrum uzbrojenia. Według amerykańskiego Departamentu Obrony zawiera się w tym zarówno 1600 przeciwlotniczych Stingerów, jak i dwa miliony pocisków 155 mm, niezwykle ważne satelitarne wsparcie rozpoznania, a także 62 łodzie patrolowe czy choćby dwa zestawy obrony wybrzeża typu Harpoon.

Ostatnia transza pomocy - 1,2 mld dolarów - przekazana została zaledwie dwa dni temu.

- Ten pakiet podkreśla stałe zaangażowanie USA w spełnianie najpilniejszych potrzeb Ukrainy poprzez zaangażowanie krytycznych zdolności - takich jak systemy obrony powietrznej i amunicja - przy jednoczesnym budowaniu zdolności sił zbrojnych Ukrainy do obrony jej terytorium i długoterminowego odstraszania rosyjskiej agresji - powiedział gen. Patrick Ryder, rzecznik Pentagonu.

Amerykanie przekazują sprzęt za miliardy, inni daleko w tyle

Pomoc finansowa pozwoli m.in. na zakup większej liczby pocisków artyleryjskich kalibru 155, dodatkowe systemy obrony powietrznej i amunicję do wyrzutni przeciwlotniczych.

Obok Stanów Zjednoczonych drugim najważniejszym państwem wspierającym Ukrainę jest Wielka Brytania, realizująca wielowiekową rację stanu, która polega na zwalczaniu każdego, kto próbuje sięgnąć po hegemonię na kontynencie. Według kilońskiego Instytutu Światowej Ekonomii Brytyjczycy na wsparcie militarne wydali już równowartość 6,63 mld euro. Na trzeciej pozycji są Niemcy z 3,57 mld euro, a kolejna jest Polska - 2,42 mld euro.

- Wielka Brytania zobowiązała się do wspierania Ukrainy tak długo, jak będzie to konieczne do obrony przed nielegalną i niesprowokowaną inwazją Rosji. Jesteśmy jednym z wiodących dostawców wsparcia wojskowego dla Sił Zbrojnych Ukrainy i zobowiązaliśmy się wydać w tym roku kolejne 2,3 miliarda funtów na wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Podejmując to zobowiązanie, wzmacniamy pozycję Ukrainy w zakresie odparcia barbarzyńskiej inwazji Rosji i zabezpieczenia jej długoterminowej suwerenności - powiedział szef sztabu brytyjskiej armii sir Tony Radakin.

Równocześnie telewizja CNN podała, że Wielka Brytania dostarczyła właśnie Ukrainie pociski manewrujące Storm Shadow dalekiego zasięgu, znacznie zwiększając ofensywne możliwości sił zbrojnych Ukrainy.

Oprócz oficjalnego, rządowego wsparcia państw szeroko pojętego Zachodu, Ukraina korzysta też ze wsparcia prywatnego i zbiórek publicznych. W Polsce szerokim echem odbiła się zbiórka na zakup drona Bayraktar, ale dotyczy to nawet transporterów opancerzonych.

Kluczowe pytanie: czy to wystarczy, by ofensywa była skuteczna?

Analitycy Ośrodka Studiów Wschodnich, Jacek Tarociński i Andrzej Wilk, podkreślają jednak, że o ile przekazany sprzęt bez wątpienia jest cenny z punktu widzenia obrony Ukrainy, nie jest pewne, czy wystarczy, by podjąć udaną ofensywę.

Jak piszą: „Partnerzy Kijowa nie są przekonani, czy przekazane wsparcie wojskowe wystarczy do osiągnięcia sukcesu. Istotną rolę w tym konflikcie zbrojnym odgrywa jednak nie tylko wsparcie z Zachodu, lecz także wysokie morale armii ukraińskiej, dzięki któremu broni się ona skutecznie i znacznie dłużej, niż przewidywała na początku wojny zdecydowana większość zachodnich ekspertów”.

Pytanie, czy kombinacja wysokiego morale ukraińskich żołnierzy i zachodniego sprzętu wystarczy, by pokonać dobrze umocnioną i posiadająca znaczną przewagę w sprzęcie armię rosyjską.