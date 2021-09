Brytyjczycy tną blachy na fregaty

Jak informuje firma Babcock - korporacja działająca w branży lotniczej, kosmicznej i obronnej - rozpoczęto cięcia blach dla pierwszej z pięciu nowych fregat Type 31 Królewskiej Marynarki Wojennej HMS Venturer. Firma znalazła się na liście oferentów, mających dostarczyć rozwiązanie projektowe dla programu budowy fregaty w programie Miecznik.

Innowacje i nowe miejsca pracy

Nowa infrastruktura stanowi część programu inwestycyjnego o wartości 60 milionów funtów przeznaczonych na stocznie Rosyth. W trakcie ostatniej dekady zainwestowano kolejne 100 milionów funtów w najnowocześniejszą infrastrukturę inżynieryjną i innowacje cyfrowe wspierające możliwości budowy, aby zapewnić optymalizację możliwości budowy okrętów w Rosyth.- Typ T31 zaprezentuje zdolności adaptacyjne i możliwości operacyjne nowoczesnego okrętu wojennego stworzonego na podstawie brytyjskiej myśli inżynieryjnej. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć te wspaniałe okręty wyłaniające się z Venturer Building - powiedział David Lockwood, dyrektor generalny Babcocka.Sekretarz obrony i przemysłu stoczniowego Wielkiej Brytanii, Ben Wallace dodał, że cięcie blach dla pierwszej z pięciu nowych fregat, które zostaną zbudowane na brzegach w Firth of Forth, zapewniają miejsca pracy i innowacje w regionie.Wyposażona w technologie, które przetrą szlaki dla przyszłości Royal Navy, cała flota Type 31 zostanie wyposażona w szereg możliwości, które pozwolą jej podejmować zróżnicowane operacje na morzu.Bezpośrednio w Wielkiej Brytanii, w ramach realizacji programu, w jego szczytowym okresie zostanie zatrudnione około 1 250 osób, w tym 150 w celu przyuczenia do zawodu i kolejne 1 250 osób w ramach łańcucha dostaw.Oczekuje się, że pierwszy okręt zostanie zwodowany w 2023 r., a wszystkie pięć jednostek zostanie dostarczonych do 2028 r.