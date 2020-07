Brytyjczycy zbudują myśliwiec na baterie. Tempest w armii w 2035 roku

Pracująca nad kolejnym modelem myśliwca brytyjska spółka BAE Systems rozważa wyposażenie go w alternatywny napęd w postaci układów hybrydowych lub w pełni elektrycznych.

Dave Holmes, dyrektor produkcyjny firmy, poinformował, że „analizuje wszystkie opcje” do napędzania nowego samolotu bojowego. Nowy myśliwiec Tempest ma dołączyć do floty Royal Air Force w 2035 r. BAE w jego produkcji chce wykorzystywać nowe techniki, np. druk 3D.



- Nie wykluczałbym niczego - powiedział Dave Holmes. - Jeśli szukasz czegoś, co będzie służyło do 2050 do 2060 r. i później, wszystkie opcje są możliwe.

Samoloty elektryczne są w powijakach. Jednym z największych wyzwań pozostaje waga akumulatorów, potrzebnych do poderwania w powietrze obiektu większego niż bardzo mały samolot.



Rolls-Royce, które współpracuje z BAE, wspólnie z europejskim producentem samolotów Airbus pracował nad koncepcją silnika hybrydowego nazwanego E-Fan X, ale przedsięwzięcie zostało zawieszone ze względu na pandemię koronawirusa.



BAE poniformował także, że będzie współpracować z Williams Advanced Engineering na polu zastosowania technologii zarządzania bateriami, a także technik chłodzenia wykorzystywanych w samochodach wyścigowych Formuły E, w której ścigają się auta elektryczne.



Nad konkurencyjnym dla Tempest projektem myśliwca pracuje Airbus we współpracy z Dassault Aviation. Samolot ma wejść do produkcji w połowie lat 30. XXI wieku, także ma być zasilany przy pomocy alternatywnych technologii.