Brytyjska fregata z polskim wkładem. Militarna współpraca rozszerza się

Polsko-brytyjska współpraca w przemyśle zbrojeniowym wciąż się rozwija. Brytyjczycy są jednym z naszych najważniejszych partnerów strategicznych. Co więcej: współpraca już przynosi korzyści polskiemu przemysłowi obronnemu.

Brytyjczycy od dawna współpracują z polską zbrojeniówką w programach przeciwlotniczych.

Firma Babcock z Wysp jest dostawcą platformy dla polskich fregat w programie Miecznik.

Ta współdziałanie wciąż się rozszerza. Będziemy budować elementy kadłubów brytyjskich fregat.

Brytyjczycy współpracują z Polską przede wszystkim w programach obrony powietrznej krótkiego zasięgu Narew, a teraz także programie Pilica+. Brytyjskie rakiety staną się też uzbrojeniem niszczycieli czołgów, które chcemy pozyskać w programie Ottokar Brzoza.

Ale nie tylko. Brytyjska stocznia należąca do koncernu Babcock wygrała przetarg na dostawę platformy okrętu mającego być podstawą nowych polskich fregat w programie Miecznik. Program obejmuje budowę 3 polskich fregat rakietowych za 10 mld zł. To największy kontrakt Marynarki Wojennej RP.

Dla Miecznika wybrano technologię brytyjskiej fregaty Arrowhead (140 AH-140). Firma Babcock zapewni też bogatą wiedzę i technologie pozwalające na budowę jednostek w PGZ Stoczni Wojennej oraz Remontowej Shipbuilding.

Pierwszy okręt powinien zostać zbudowany do czerwca 2028 r., drugi - do 2033 r., trzeci - nie później niż w sierpniu 2034 r. Pakiet umów w tej sprawie podpisano 4 marca 2022 r.

Obie strony deklarowały wówczas, że współpraca będzie się rozwijać, zwiększając nasze zdolności w przemyśle stoczniowym, mnożąc zarazem realne korzyści społeczne i ekonomiczne dla naszego kraju.

Brytyjska fregata dla Polski miała też być przykładem na znaczące zaangażowanie stoczni Babcock w nawiązanie długoterminowego partnerstwa przemysłowego pomiędzy Wielką Brytanią a Polską.

Brytyjsko-polska współpraca przemysłów stoczniowych

Jesteśmy trzecim krajem, po Wielkiej Brytanii i Indonezji, który wybrał platformy AH140 jako "projekt bazowy "dla realizacji własnych programów budowy okrętów w polskich stoczniach.

Kiedy jednak w 2019 r. podpisano kontrakt na budowę pięciu fregat, z Londynu płynęły deklaracje, że ich budowa ma być elementem odbudowy brytyjskiego przemysłu stoczniowego... To znaczyło, że okręty te wybuduje samodzielnie brytyjski przemysł okrętowy.

W styczniu 2023 r. w brytyjskiej stoczni firmy Babcock odbyła się uroczystość uruchomienia procesu cięcia blach przeznaczonych do budowy fregaty HMS Active, pierwszego okrętu zamówionego przez Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii.

Kilka tygodni później okazało się, że jednostka ta może stać się symbolem zapoczątkowania nowej brytyjsko-polskiej współpracy przemysłów stoczniowych. Wówczas mało kto zwrócił uwagę na tę deklarację, zwłaszcza że nikt nie informował o szczegółach.

Stocznia PGZ będzie miała okazję zdobywać doświadczenie

Teraz okazuje się, że nie był to okazjonalny slogan... W połowie kwietnia brytyjski „The Telegraph” poinformował, że część sekcji kadłubowych brytyjskiego okrętu zbuduje polska PGZ Stocznia Wojenna w Gdyni.

Co prawda część specjalistów sugerowała taką możliwość po zawarciu przez gdyńską stocznię należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej umowy z firmą Babcock pod koniec 2022 r., ale wciąż były to tylko spekulacje.

Pojawiły się sugestie, że gdyńska stocznia nie będzie budować sekcji dla brytyjskich okrętów, lecz elementy do innej jednostki tego typu przeznaczonej na eksport.

Dopiero brytyjska gazeta potwierdziła, że będziemy mieli udział w produkcji brytyjskiej fregaty, a może nawet we wszystkich pięciu budowanych przez Brytyjczyków okrętów.

Teraz również nie znamy szczegółów, ale zdaniem analityków ta informacyjna wstrzemięźliwość może być związana z wymaganą przez obie strony specyfiką współpracy.

Strony mogły zastrzec, że nie będą podawać szczegółów dotyczących programu. Podobna procedura obowiązuje w Polsce. W każdym razie publikacja "The Telegraph" zdradza to, co jest sednem w tej współpracy: stocznia PGZ będzie miała okazję zdobywać doświadczenie, współuczestnicząc w budowie elementów kadłuba dla brytyjskich okrętów.