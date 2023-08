Brytyjski producent broni BAE Systems kupi amerykańską firmę zajmującą się technologiami kosmicznymi Ball Aerospace za 5,6 mld dolarów. Będzie to jedno z największych przejęć na brytyjskim rynku w tym roku.

Największy brytyjski producent broni, BAE Systems, zgodził się kupić amerykańską firmę zajmującą się technologiami kosmicznymi Ball Aerospace za 5,6 mld dolarów. To jedno z największych przejęć na brytyjskim rynku w tym roku.

Ważny kontekst związany z rywalizacją technologiczną z Chinami i Rosją

Transakcja ta ma miejsce w obliczu gwałtownego wzrostu wydatków na globalne technologie wojskowe i szpiegowskie, wywołanego inwazją Rosji na Ukrainę. Wynika ona również z faktu, że Stany Zjednoczone utworzyły oddzielne ramię wojskowe, dowództwo kosmiczne, aby dotrzymywać kroku Chinom.

Firma macierzysta Ball Aerospace, Ball Corporation, produkuje puszki do piwa i pojemniki na aerozole, ale dział obronny specjalizuje się m.in. w czujnikach i statkach kosmicznych, w tym niektórych z najbardziej wrażliwych technologii satelitarnych, a także w zastosowaniach cywilnych, takich jak monitorowanie wzorców pogodowych.

Technologie obronne Ball obejmują systemy komunikacji laserowej do łączenia piechoty i dronów za pośrednictwem satelity oraz systemy śledzenia satelitarnego, które pozwalają statkom kosmicznym monitorować potencjalne zagrożenia ze strony innych pojazdów w kosmosie, ponieważ konkurencja wojskowa coraz bardziej rozprzestrzenia się na orbitę Ziemi.

Współpraca pomiędzy BAE a firmą Ball Aerospace ma duże znaczenie dla wywiadu amerykańskiego

Umowa ma "silny potencjał wzrostu w obszarach zgodnych z najwyższymi priorytetami amerykańskiej społeczności wywiadowczej i Departamentu Obrony USA" - oznajmiło BAE w czwartkowym komunikacie giełdowym.

BAE jest zdecydowanie największą brytyjską firmą zbrojeniową, z wyceną giełdową przekraczającą 30 mld funtów. Firma produkuje szeroką gamę uzbrojenia, od czołgów po myśliwce i brytyjskie okręty podwodne Vanguard, które przenoszą pociski nuklearne Trident. W tym miesiącu BAE poinformowało również o rekordowych zamówieniach od czasu inwazji Rosji.

Przedstawiciele BAE twierdzą, że ponad 60 proc. z 5 200 pracowników firmy Ball posiada amerykańskie poświadczenia bezpieczeństwa, pozwalające im na pracę nad wrażliwymi technologiami wojskowymi - podaj The Guardian.

Charles Woodburn, dyrektor generalny BAE, cytowany przez Guardiana, powiedział, że "proponowane przejęcie Ball Aerospace to wyjątkowa okazja, aby dodać wysokiej jakości, szybko rozwijający się biznes skoncentrowany na technologii o znaczących możliwościach do naszej podstawowej działalności, która osiąga dobre wyniki i jest dobrze przygotowana do trwałego wzrostu".

BAE podało, że w wyniku fuzji oszczędności wyniosą 30 mln dol. w takich obszarach jak wspólne zamówienia i lepsze zarządzanie projektami, ale nie odniosło się do redukcji zatrudnienia. Transakcja ma zostać sfinalizowana na początku przyszłego roku.