Bułgaria planuje modernizację armii za 4,5 mld euro

Powołany przez prezydenta Rumena Radewa rząd tymczasowy przedłożył parlamentowi 10-letni plan modernizacji sił zbrojnych o wartości 4,5 mld euro. Mają zostać zakupione myśliwce, okręty podwodne, bojowe wozy piechoty, radary, okręty.

Rząd tymczysowy został powołany z inicjatywy prezydenta Radewa, który jest generałem rezerwy i byłym dowódcą lotnictwa wojskowego. Z kolei obecny minister obrony Dimityr Stojanow, to dawny doradca Radewa ds. bezpieczeństwa narodowego. Radew systematycznie nawołuje do modernizacji sił zbrojnych i nadrobienia jej zacofania w dziedzinie uzbrojenia.

Plan składa się z 13 podstawowych projektów - m.in. zakupienia nowych myśliwców, okrętów podwodnych, systemów obrony przeciwlotniczej, radarów 3D i bojowych wozów piechoty.

Projekty podzielono na dwie grupy: 10 na okres do 2026 r. i trzy na okres 2026-2032 r. Przewidziano na nie 6,64 mld lewów (3,32 mld euro). Oprócz tego mają być doprowadzone do końca podpisane już umowy, w tym na zakup pierwszych ośmiu samolotów F-16, budowę wielofunkcyjnych okrętów patrolowych i inne mniejsze projekty o wartości poniżej 50 mln euro. W budżecie resortu obrony na okres 2022-2032 r. zaplanowano na to 2,6 mld lewów (1,3 mld euro).

Łącznie modernizacja bułgarskich sił zbrojnych, skazanych obecnie na stary sowiecki sprzęt, ma kosztować 9 mld lewów (4,5 mld euro). Ideą jest, by większość dostaw była spłacana na raty. Aby zrealizować ten plan, Bułgaria już w 2023 r. powinna przeznaczyć 2 proc. PKB na obronę, a w następnych latach szukać dodatkowego finansowania.

Mają być zakupione bojowe wozy piechoty w liczbie niezbędnej do utworzenia brygady zmechanizowanej, 155-milimetrowe haubice, system obrony przeciwlotniczej, mobilne wieloprowadnicowe systemy rakietowe, eskadra myśliwców F 16 Block 79, nowe radary 3D, rakiety przeciwokrętowe, dwa wielofunkcyjne okręty podwodne i kutry rakietowe.