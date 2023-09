Bundeswehra kupiła izraelski system przeciwrakietowy. "Największy kontrakt w historii"

Minister obrony Izraela Joaw Galant i jego niemiecki odpowiednik Boris Pistorius podpisali w czwartek w Berlinie umowę na dostawę siłom zbrojnym RFN izraelskiego systemu obrony przeciwrakietowej Arrow 3. Wartość transakcji wynosi około 4 mld euro.

Galant określił umowę jako "ogromne osiągnięcie przemysłu obronnego" - pisze portal Times of Israel. Minister podkreślił, że Niemcy silnie wspierają bezpieczeństwo Izraela i dodał: "Dziś jesteśmy dumni, że możemy zrobić to samo dla Niemiec, naszego strategicznego partnera".

Z kolei minister Pistorius stwierdził na wspólnej konferencji prasowej, że podpisanie kontraktu jest "historycznym dniem" dla obu krajów.

Podpisana umowa uruchomi 560 milionów euro z funduszy zatwierdzonych przez niemiecki parlament w czerwcu, co pozwoli Izraelowi rozpocząć produkcję trzech baterii systemu Arrow 3. Pierwsze baterie mają trafić do Niemiec w ciągu dwóch lat, a pełna gotowość operacyjna zakupionego uzbrojenia ma zostać osiągnięta do 2030 roku.

Środki na zakup mają pochodzić ze specjalnego funduszu w wysokości 100 miliardów euro, który został zatwierdzony przez Bundestag w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę.

System Arrow 3 został opracowany wspólnie przez Izraelską Organizację Obrony Przeciwrakietowej i Agencję Obrony Przeciwrakietowej Stanów Zjednoczonych, a wyprodukowany przez koncern Israel Aerospace Industries.

System Arrow 3 ma być rozmieszczony w Brandenburgii na wschodzie RFN. "Stamtąd będzie chronić Niemcy i ich partnerów. Oraz odstraszać rosyjską armię. Z inicjatywy Niemiec ma stać się częścią europejskiego systemu obrony powietrznej" - poinformował dziennik "Bild".

Według producenta system został zaprojektowany do "przechwytywania i niszczenia najnowszych zagrożeń dalekiego zasięgu", zwłaszcza tych przenoszących broń masowego rażenia, gdy są one jeszcze poza atmosferą ziemską. Obecnie trwają już prace nad jeszcze bardziej zaawansowanym systemem, Arrow 4.