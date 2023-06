Bundeswehra powinna być wyposażona w więcej dronów?

Ekspert wojskowy Carlo Masala uważa, że niemiecka armia, Bundeswehra, powinna mieć więcej dronów, bo wojna Rosji przeciwko Ukrainie pokazuje wzrost ich znaczenia na polu walki.

"To całkowity absurd, że nie dyskutujemy o dronach", powiedział gazecie "Sueddeutsche Zeitung" profesor Uniwersytetu Bundeswehry.

Bundeswehra potrzebuje dronów, od zwiadowczych po uzbrojone. I to nie tylko drogich nowych rozwiązań lub dużych dronów, takich jak Heron TP, który z rozpiętością skrzydeł 26 metrów i wagą pięciu ton był do tej pory używany głównie do lotów zwiadowczych, ale także małych dronów, które kosztują zaledwie kilka tysięcy euro.

"Powinniśmy znacznie więcej inwestować w drony" - stwierdził Masala. Można na przykład kupić dużą liczbę dronów Bayraktar w Turcji, które bardzo pomogły Ukrainie. Jego zdaniem "byłaby to również dźwignia do poprawy stosunków niemiecko-tureckich".

"Wojna na Ukrainie pokazuje, że cały asortyment (dronów) jest wykorzystywany" - powiedział Masala.