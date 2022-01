Burza na Komisji Obrony Narodowej. Chodzi o maile Dworczyka

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Obrony Narodowej 11 stycznia 2022 r. przewidziano wysłuchanie informacji Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej na temat treści ujawnionych maili wymienianych m.in. między ministrem Michałem Dworczykiem a premierem Mateuszem Morawieckim, a dotyczących obronności i bezpieczeństwa Polski oraz funkcjonowania MON. Tak się nie stało...

Przypomniał też maila, w którym Dworczyk pisze o zablokowaniu wielomilionowego kontraktu na drony, narażając się na złość ministrów Kownackiego i Macierewicza:Testy okazały się totalną klęską. Skonstruowali 3 sztuki. Nie mogły trafić w cel lub nie wybuchały".Dopiero późną jesienią, gdy media zaczęły obśmiewać Macierewicza, iż drony, które zapowiedział, to niespełniona obietnica, minister kazał kupić szybko 100 szt.Kolejnym obrazem, który - według posła Tomczyka - maluje stan armii, jest mail od Zbigniewa Jagiełło, wówczas prezesa PKO, w którym pisze, że "jeden z dowódców opowiedział mu przy pitych nalewkach, że stan gotowości naszych 900 czołgów jest na poziomie 20 proc.".Skomentował, że "ostatnie lata to beznadzieja, utrata kadr, brak amunicji do leopardów, wszyscy generałowie z misji zagranicznych odeszli, dowódcy boją się, że wróci Macierewicz lub ktoś od niego". Kolejny przytoczony mail odnosił się do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.Dworczyk pisał w nim do premiera na temat dofinansowania PGZ, że "bez zmiany tego patologicznego układu, który pożera większość państwowych pieniędzy, gros środków, które rzucimy, zostanie zmarnowane. Chciałem cię prosić przed spotkaniem z Błaszczakiem, żeby pieniądze szły na konkretne projekty, a nie kolejne pseudobadania i inne pomysły, które służą przepalaniu pieniędzy".Według Tomczyka pokazuje to, że budżet MON liczący kilkadziesiąt miliardów zł, które - według ministra z KPRM - to pieniądze po prostu „przewalane”, a w mailach premiera do ministra Błaszczaka możemy przeczytać zaś o patologiach w spółkach, którymi zarządza.Zwrócił też uwagę, że w ujawnionej korespondencji znajdują się informacje o rozważaniu użycia WOT przeciwko strajkowi kobiet po wyroku TSUE. A także informacje niejawne lub będące tajemnicą przedsiębiorstwa, dotyczące m.in. amerykańskiego systemu zarządzania obroną powietrzną IBCS, schemat baterii startowej Narew czy ppk Pirat.W jednym z maili Dworczyk mial też zdemaskować polskiego dyplomatę pracującego dla służb. Poseł Tomczyk podkreśla, że jest tam wiele informacji niejawnych - wbrew temu, co twierdził minister Dworczyk, iż w mailach nie znajdowały się żadne informacje poufne.- Jedno pewne: taki obraz wyłania się z tych maili, że ujawnione w nich treści zagrażają bezpieczeństwu państwa. Informacji, które się tam znajdują, nie można znaleźć w wyszukiwarce internetowej. To informacje, które nigdy nie powinny wyjść na światło dzienne. Obraz armii, jaki zostawiacie po 6. latach rządów, jest opisany w waszych mailach - to obraz katastrofy - zakończył Tomczyk.Zadał pytanie wiceszefowi MON: czy w związku z ujawnionymi mailami ktoś poniósł odpowiedzialność? Czy zakończyły się jakieś postępowania prokuratorskie w tej sprawie?Zobacz też: Rusza dronowa szarza. Armia wybiera się na rekordowe zakupy W odpowiedzi wiceminister Skurkiewicz powiedział, że nie uczyni zadość oczekiwaniom pana posła Tomczyka z prostej przyczyny: ani strona rządowa, ani tym bardziej MON w żaden sposób nie odnosi się i nie komentuje informacji, które są zwarte na rosyjskich portalach, reglamentowanych przez Kreml.- Proszę więc nie oczekiwać ze strony ministerstwa obrony, że będziemy się odnosić do tych informacji, które są tam zamieszczane - oświadczył.Zdaniem Skurkiewicza procedury niejawnych materiałów są restrykcyjnie przestrzegane. Tak było, kiedy ministrem obrony narodowej był Antoni Macierewicz, i tak było, gdy ministrem obrony narodowej był Tomasz Siemoniak, a także kiedy Bogdan Klich był ministrem obrony narodowej - procedury były analogiczne.Dodał, że uwagi ze strony posła Tomczyka są nieuprawnione i wręcz skandaliczne. Zapewnił, że MON nie uchyla się od odpowiedzi - nie ma nic do ukrycia. Na posiedzeniach komisji są generałowie, przedstawiciele wojska... A co do zakupów i struktur organizacyjnych wojska: odbyły się dopiero co poszerzone dyskusje.Dodał, że być może poseł Tomczyk nie do końca rozumie materię funkcjonowania MON przy obiegu informacji niejawnych.- Powtórzę raz jeszcze - kierownictwo MON w żaden sposób nie odnosi się do tych informacji, które są zamieszczane na reglamentowanych przez Moskwę portalach społecznościowych - zapewnił wiceminister Surkiewicz.Nadzieje posłów, którzy liczyli na pierwszą możliwość wyjaśnienia kwestii związanych z ujawnianymi mailami, rozwiał Michał Jach, przewodniczący sejmowej Komisji Obrony Narodowej.- Wobec tego, że MON nie uznało tematu jako możliwego w jakikolwiek sposób do zaopiniowania bądź odniesienia się do tego, dalsza dyskusja jest bezprzedmiotowa... W związku z tym zamykam posiedzenie komisji - oznajmił.Od razu rozległy się protesty.- To skandal! Proszę powiedzieć, jaka jest podstawa regulaminowa tej decyzji? To próba unikania odpowiedzialności, próba zamiatania prawdy pod dywan. Tak, jak kłamał pan w sprawie Pegasusa, tak i teraz kłamiecie... Czego się boicie? Uciekacie od odpowiedzialności, jak szczury - było słychać od posłów opozycji, kiedy posłowie PiS opuszczali salę.