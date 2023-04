Byli prezydenci Polski i Ukrainy wskazali, co jest konieczne do zakończenia wojny

Niewielu było takich, którzy wierzyli, że Ukraina jest w stanie przetrwać ten rodzaj agresji, tymczasem dzisiaj mówimy już o ponad 400 dniu wojny - mówił Aleksander Kwaśniwski, były prezydent Polski. Wskazywał też, co jest konieczne by Ukraina wygrała wojnę z Rosją.

Byli prezydenci Polski i Ukrainy, Aleksander Kwaśniewski i Petro Poroszenko, są gośćmi Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który rozpoczął się w Katowicach.

Prezydenci zgodnie podkreślali, że tylko członkostwo Ukrainy w NATO, zapewni Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa.

- Zamrożenie konfliktu niesie ze sobą niebezpieczeństwo, że ten szaleniec Wladimir Putin wywoła podobny konflikt gdziekolwiek indziej, w Polsce, Łotwie czy w innych państwach sąsiadujących - mówił Petro Poroszenko.

Były prezydent Ukrainy i przewodniczący partii „Europejska Solidarność" podkreślał, że Polska pomogła ocalić wiele istnień ukraińskich. Odnosząc się z kolei do kwestii wojny, zaznaczał, że niemożliwe jest zabezpieczenie bezpieczeństwa Ukrainy bez członkostwa tego kraju w NATO.

- Dla wszystkich jest już jasne, że musi wygrać wolny, demokratyczny świat, wolna demokratyczna Europa, a zamrożenie konfliktu niesie ze sobą niebezpieczeństwo, że ten szaleniec Władimir Putin wywoła podobny konflikt gdziekolwiek indziej, w Polsce, Łotwie czy w innych państwach sąsiadujących - mówi Petro Poroszenko.

Podkreślał, że konieczne jest przyspieszenie dostaw amunicji, uzbrojonych pojazdów bojowych i sprzętu bojowego do Ukrainy. Przyznał, że bez przyspieszonych, zintensyfikowanych dostaw Ukrainie będzie trudno wygrać.

Ukraina szykuje się do kontrofensywy, potrzebuje amunicji i broni

Także Aleksander Kwaśniewski zwracał uwagę na konieczność dalszego wspierania Ukrainy w walce z Rosją.

- Niewielu było takich, którzy wierzyli, że Ukraina jest w stanie przetrwać ten rodzaj agresji, tymczasem dzisiaj mówimy już o ponad 400 dniu wojny. Wojny, która pokazała niezwykły heroizm, wielką determinację żołnierzy, talent dowódców i także, co jest ważne, pokazała, że państwo to potrafi funkcjonować w warunkach wojennych. To jest niezwykle imponujące - mówił były prezydent Polski.

Jego zdaniem realizacja obietnic składanych przez kraje dotyczących dostaw amunicji, jest kluczową, by Ukraina pokonała Rosję.

- Ukraina przygotowuje się do kontrofensywy. To jest niezwykle ważne, żeby ta kontrofensywa przyniosła sukces, efekt, dlatego że to nie tylko będzie wzmacniać morale samych Ukraińców ale to będzie także sygnał dla świata, że ten wspólny wysiłek ma sens i trzeba go kontynuować - powiedział Kwaśniewski. Dodał też, że jeżeli Ukraina będzie zdobywała tereny okupowane przez Rosję, być może ktoś na Kremlu odważy się powiedzieć o tym Putinowi.

Kreml, ludzie i wybory w USA - czynniki mogą zmienić sytuację w Ukrainie

Jego zdaniem takim pierwszym czynnikiem, który mógłby zmienić sytuację i mógłby doprowadzić do tego, że zaczną się poważne rozmowy o planie pokojowym, jest zmiana na Kremlu. Ale - jak wskazał Kwaśniewski - nic tego nie zapowiada.

Drugim czynnikiem są ludzie. - Rosja ma problem z zasobami ludzkimi ale i tak jest on mniejszy, niż w Ukrainie. Ukraina jest po prostu mniejsza pod względem populacji, wiec musi bardzo oszczędnie korzystać ze swoich zasobów. Trzeci czynnik, który może zmienić sytuację choć niekoniecznie na lepsze, to wybory w Stanach Zjednoczonych. "Jutro prawdopodobnie Joe Biden ogłosi kandydowanie i musi wejść w te wybory z jakimś sukcesem, planem. Sukces to oczywiście sukces Ukrainy, ale ten plan, to mogą być nieco wymuszone negocjacje" - wyjaśnił.

Petro Poroszeno podkreślił, że wojna skończy się wtedy, kiedy Ukraina wstąpi do NATO. Tylko to zagwarantuje jej długoterminową bezpieczeństwo.

- Kolejną kwestią jest deputinizacja całego kontynentu, deputinizacja Polski, Niemiec, Francji, całej Europy, ostatecznie deputinizacja samej Rosji. To są te czynniki, które będą decydować o naszym zwycięstwie - mówił Petro Poroszenko.

Materiał powstał podczas panelu "Ukraina w czasie wojny i po wojnie", który został zorganizowany w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego.