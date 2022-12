Były szef NATO mówi nam, kiedy Ukraina może wstąpić do Sojuszu

W ekskluzywnym wywiadzie dla WNP.PL były sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen mówi o tym, jak rosyjska agresja zmieniła strategię Sojuszu Północnoatlantyckiego. Joanna Kędzierska zapytała go również o perspektywy członkostwa Ukrainy w NATO i współpracę z Chinami.

NATO musi dalej wspierać Ukrainę, aż do momentu wyparcia Rosji z jej terytorium, a wówczas nadejdzie moment, aby rozmawiać o rozszerzeniu NATO o Ukrainę.

Rosja na długie lata pozostanie egzystencjalnym zagrożeniem dla Zachodu, dlatego Europa musi zwiększać swój potencjał militarny.

Zachód musi ograniczyć swoje uzależnienie gospodarcze od Chin, aby nie budować dalszych zależności od krajów autokratycznych.

W Polsce i w krajach wschodniej flanki powinna powstać stała baza wojskowa NATO.

W jaki sposób atak Rosji na Ukrainę zmieni długofalową strategię NATO, jaka jest przyszłość sojuszu wobec rosyjskiej agresji? Czy Rosja będzie tym pierwszym strategicznym wrogiem dla Paktu Północnoatlantyckiego?

- Tak, oczywiście – Rosja bez wątpienia będzie głównym zagrożeniem dla NATO. W poprzedniej strategii Sojuszu z 2010 roku określono, że NATO będzie rozwijać strategiczne partnerstwo z Rosją. Jednak nie udało nam się tego osiągnąć, bo Rosja okazała się być dla Sojuszu strategicznym wrogiem, co zostało odzwierciedlone w nowej strategii NATO, przyjętej w tym roku.

Tak więc środowisko bezpieczeństwa w Europie się zmieniło, Rosja nie jest już żadnym partnerem. Jest wrogiem i w mojej opinii musimy utrzymywać twarde i solidarne stanowisko przeciwko jej agresji.

A co to znaczy w praktyce, jeśli chodzi o rozwój naszych zdolności obronnych czy dalsze wsparcie militarne dla Ukrainy?

- Jeśli chodzi o NATO, musimy trzymać się celu, jakim jest inwestowanie w rozbudowę naszych zdolności militarnych, przynajmniej o 2 procent naszego PKB rocznie. Niektóre kraje są tu nawet bardziej ambitne, a wśród nich jest Polska.

Myślę, że atak Rosji na Ukrainę w 2014 roku oraz w 2022 wielu rządom otworzył oczy. Europa musi zdecydowanie w większym stopniu wziąć odpowiedzialność za swoje własne bezpieczeństwo, poprzez inwestycje w obronę.

Zachód musi pomóc Ukrainie stać się silnym militarnie państwem, by mogła sama poradzić sobie z Rosją

Jeśli chodzi o Ukrainę, to uważam, że musimy jej pomóc stać się silnym i stabilnym wschodnioeuropejskim partnerem, który będzie zaporą przeciwko rosnącej agresji Rosji. To jest główna idea mojej strategii Kyiv Security Compact, którą przedstawiłem prezydentowi Zełenskiemu we wrześniu tego roku.

Opiera się ona na czterech kluczowych założeniach. Po pierwsze zakłada pomoc Ukrainie w rozwinięciu silnej armii, jeśli chodzi o liczbę i możliwości. Tak silnej, by była w stanie znieść i odeprzeć jakikolwiek atak rosyjski w przyszłości. Po drugie, rozwój współpracy wywiadowczej między Ukrainą i jej sojusznikami. Po trzecie przeprowadzanie wspólnych ćwiczeń i treningów pod auspicjami NATO i UE, także na Ukrainie. Po czwarte, rozwój silnego przemysłu zbrojeniowego na Ukrainie. To są z grubsza założenia Kyiv Security Compact.

Moim pomysłem jest, by gracze międzynarodowi, tacy jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Polska czy Turcja, zobowiązali się te rozwiązania Ukrainie dostarczyć, żeby zapewnić jej w przyszłości bezpieczeństwo.

Wiemy już, że Rosja jest egzystencjalnym zagrożeniem dla NATO. A co z Chinami? Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg właśnie powiedział, że Zachód musi być ostrożny, jeśli chodzi o swoje uzależnienie od współpracy gospodarczej z Chinami. Tymczasem doskonale wiemy, że tak UE, jak i Stany Zjednoczone są od niej uzależnione i dalej ją rozwijają. Zgadza się pan z jego zdaniem?

- Tak, całkowicie się zgadzam, chociaż to nie jest łatwe. Jesteśmy tak ekonomicznie zintegrowani z Chinami, że nie możemy zerwać wszelkich więzów, które nas łączą, ale kształtuje się nowy porządek światowy, gdzie mamy dwa obozy. Jeden to obóz demokratyczny, którego liderem są Stany Zjednoczone. Drugi to obóz autokratyczny, któremu przewodzą Chiny.

Europa przez długi czas opierała swoje działanie na systemie światowym, który dziś już nie jest wydolny

Musimy zmniejszyć nasze uzależnienie od państw autokratycznych. Przez zbyt wiele lat Europa zanadto uzależniała się od importowanego z Rosji gazu. Teraz wreszcie redukujemy to uzależnienie, ale to jest proces. Jednak odniesiemy sukces. Nie możemy natomiast popełniać tego samego błędu, stając się zbyt uzależnionymi od Chin.

Europa zbyt długo polegała na niewydolnym systemie światowym, który jest niezrównoważony. Oparliśmy go na subsydiowanym przez Stany Zjednoczone bezpieczeństwie, a także tanim gazie z Rosji i tanich towarach z Chin.

Ten model już nie działa. Dlatego zgadzam się w pełni z Jensem Stoltenbergiem, że musimy zredukować nasze gospodarcze uzależnienie od Chin. Globalizacja będzie więc ulegać zmianie. Oczywiście cały czas będzie współpraca z Chinami, ale sądzę, że zauważymy mniej interakcji między obozem demokratycznym i autokratycznym oraz większą integrację wewnątrz obozu demokratycznego.

Pamiętajmy, że wszystkie kraje demokratyczne łącznie są odpowiedzialne za wytwarzanie 60 proc. PKB – to jest niesamowita siła, dlatego jeśli będziemy w stanie pozostać zjednoczeni, to możemy wygrać tę wojnę o wartości.

A czy ta wojna o wartości przerodzi się albo już przerodziła się w nową zimną wojnę i będzie oznaczać, że znów przez długi czas świat stanie się dwubiegunowy?

- Obecnie doświadczamy rosnących napięć między obozem demokratycznym i autokratycznym, ponieważ autokracje są coraz bardziej agresywne, a my, kraje demokratyczne musimy odpierać tę agresję. Pod tym względem mamy rzeczywiście wiele podobieństw do okresu zimnej wojny.

Powrotu do zimnej wojny nie będzie, ale świat podzieli się na dwa obozy

Jednak istnieje też wiele różnic. W czasie zimnej wojny istniał jasny podział ideologiczny między blokiem komunistycznym i niekomunistycznym i mniej było interakcji gospodarczych między obydwoma obozami.

Dziś w związku z wieloma dekadami globalizacji jesteśmy o wiele bardziej zintegrowani gospodarczo, a więc jesteśmy o wiele bardziej nawzajem od siebie zależni niż było to w czasie zimnej wojny, dlatego to nie jest zimna wojna, ale jest nieuniknionym, iż doświadczymy silnych napięć i będziemy musieli przejść przez ten okres, zanim autokracje zdadzą sobie sprawę, że lepsza również dla nich jest konstruktywna współpraca z Zachodem, niż zaburzająca porządek międzynarodowy konfrontacja.

A widzi pan szanse, że rzeczywiście to zrozumieją?

- Nie wiem, ale moim zdaniem nauka, którą wyciągamy z historii, pokazuje, iż polityka ustępstw i uspokojenia (z ang. appeasement) wobec dyktatorów nie prowadzi do pokoju, a prowadzi do wojny i konfliktu. Dlatego też najlepszym narzędziem służącym do przekonania dyktatorów do swojej racji jest pokazanie im siły i utrzymanie jedności wewnątrz obozu demokratycznego, a także położenie maksymalnej presji - także militarnej i gospodarczej - wobec obozu autokratycznego i sądzę, że jeśli dyktatury nie zaakceptują pokojowych metod współpracy z demokracjami, będą w przyszłości przegranymi.

Wróćmy na chwilę do kwestii Ukrainy. Czy widzi pan szansę, że Ukraina faktycznie stanie się członkiem NATO, a jeśli tak, jak szybko mogłoby to być możliwe? Słyszeliśmy od NATO, że oczywiście najpierw musi skończyć się wojna, ale kiedy to się stanie, jak mogłaby wyglądać droga Ukrainy do NATO?

- Mam nadzieję, że nadejdzie moment, w którym Ukraina dołączy do NATO i UE. Z punktu widzenia Putina, jedną z nieoczekiwanych konsekwencji jego agresji wobec Ukrainy jest to, że zwesternizował on Ukraińców na niespotykaną dotychczas skalę, wzmocnił poczucie identyfikacji, dumę narodową i postawę propaństwową Ukraińców. Tak więc jeśli Ukraina spełni warunki członkostwa, jestem pewien, że w końcu zobaczymy ją jako członka NATO i UE.

Ukraina ma szansę stać się członkiem NATO, ale nie stanie się to zaraz po zakończeniu wojny

Chcę przypomnieć, że kilka dni temu ministrowie spraw zagranicznych NATO spotkali się w Bukareszcie i powtórzyli to, co było już powiedziane w 2008 roku – że Ukraina zostanie członkiem NATO; podobnie UE dała Ukrainie status kandydata do członkostwa. Proces członkostwa zajmie trochę czasu i trzeba mieć tego świadomość, dlatego w międzyczasie powinniśmy zagwarantować bezpieczeństwo Ukrainie, wdrażając strategię, którą we wcześniejszym wątku tej rozmowy proponowałem.

A nie sądzi pan, że aby móc zapewnić Ukrainie bezpieczeństwo, powinniśmy przyspieszyć proces jej przystąpienia do NATO, żeby zapobiec tym straszliwym aktom terroru, które Rosja stosuje wobec Ukrainy w tym momencie, i przyjąć ją do sojuszu zaraz po zakończeniu wojny?

- Uważam, że przyszłość Ukrainy nie może zależeć od wyniku tego konfliktu, ponieważ w ten sposób dostarczymy Putinowi dodatkowego argumentu, aby kontynuować ten konflikt czy też zmienić go w zamrożony konflikt, gdzie Rosja cały czas będzie okupować część Ukrainy, sprawiając, iż ta nie może przystąpić do NATO czy UE. Dlatego nie możemy dawać Putinowi do ręki tego argumentu.

Najlepsze, co możemy zrobić, to dostarczyć Ukrainie broni, aby mogła bronić się przeciwko Rosji, aby mogła odzyskiwać dalszą część swojego terytorium na polu bitwy i zagwarantować Ukrainie bezpieczeństwo przez przyjęcie strategii Kyiv Security Compact i w ten sposób stworzyć możliwość integracji Ukrainy z NATO.

Jestem pewien, że jeśli chodzi o to, co Ukraińcy pokazali na polu walki, są w pełni gotowi do członkostwa. Natomiast pozostaną kwestie dotyczące przestrzegania praworządności, upewnienie się, że wyeliminowana została korupcja. Na razie jednak musimy walczyć o to, żeby Ukraina wygrała tę wojnę. Moim zdaniem, jeśli otrzyma całą broń, której potrzebuje, ma szansę wyprzeć wojska rosyjskie ze swojego terytorium.

Chciałabym zapytać także o Polskę, która z całych sił wspiera wysiłki Ukrainy, aby mogła wygrać tę wojnę, ale także zaczęła podejmować wysiłki, by znacznie zwiększyć nasze zdolności obronne. Polski prezydent Andrzej Duda zasugerował również, że ze względu na rosyjską agresję, w naszym kraju powinny zostać rozmieszczone elementy taktycznej broni jądrowej. Czy sądzi pan, że są przesłanki, aby się tak stało i jest to wykonalne?

- Po pierwsze chciałbym wyrazić ogromny szacunek dla polskich działań na rzecz wsparcia Ukrainy; podziwiamy, że Polska ugościła u siebie tak wielu uchodźców z Ukrainy, jak również, że udzieliła jej konkretnej pomocy militarnej. Wiemy, że dla Polski to wysiłek. Polacy doskonale wiedzą z własnego doświadczenia, że Rosji nie należy ufać i jakie jest zagrożenie ze strony Moskwy.

Stała baza wojskowa NATO powinna powstać w Polsce i w krajach wschodniej flanki

Jeśli chodzi o rozmieszczenie taktycznej broni jądrowej w Europie, to nie sądzę, że rozsądnym jest publiczna dyskusja na ten temat, zwłaszcza że obecnie staramy się szczególnie chronić informacje, gdzie jej elementy są rozmieszczone. Jednakże zdecydowanie wspieram wzmocnienie obecności wojskowej NATO w Polsce oraz w krajach bałtyckich, aby zwiększyć możliwości naszej obrony terytorialnej na wschodzie, jako zapory przeciwko potencjalnej rosyjskiej agresji. Uważam, że w Polsce i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej powinna powstać stała baza wojsk NATO.