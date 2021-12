Caracali nie ma. Jest 80 mln złotych do zapłacenia

W ostatnich dniach dobiegającego końca 2021 r. do powszechnej wiadomości trafiły dwie informacje dotyczące polskich programów śmigłowcowych. Dobra to zakup kolejnych 4 śmigłowców S-70i Black Hawk dla Wojsk Specjalnych. Zła: Polska zapłaci francuskiemu koncernowi Airbus Helicopters za śmigłowce, których nie ma.

- Wojsko nie będzie miało na czym wykonywać zadań, a za nieudolność polityków zapłacą polscy podatnicy. Pieniądze na zakup Caracali od Francuzów się rozeszły, a śmigłowców nie ma - komentuje informacje o zawarciu porozumienia w sprawie Caracali opozycja.



Wygląda nawet na to, że porozumienie może być zapowiedzią resetu w stosunkach polsko-francuskich. W dokumencie jest mowa o rozbudowie ośrodka badawczo-rozwojowego Airbusa w Łodzi. Jest też zielone światło do tego, by odpowiedzieć na przyszłe potrzeby w dziedzinie śmigłowców w Polsce.

Nie zmienia to faktu, że za Caracale, których nie mamy, zapłaciliśmy duże pieniądze - 80 mln zł. Podkreślanie, że Francuzi domagali się znacznie większych pieniędzy, jest marną pociechą.

Zapowiedzi, z których nic nie wynika

Drogo i rzadko

Śmigłowce dla specjalsów, a co z resztą?

Nic dziwnego, że w mediach krążyły opinie, iż główną przyczyną zerwania umowy na Caracale było to, że wybrał je poprzedni rząd. Do „rozwalenia” Caracali przyznał się Wacław Berczyński, prawa ręka ministra Macierewicza w podkomisji smoleńskiej, który wkrótce po tym, jak się tym pochwalił, wyjechał z Polski.Tuż po zerwaniu umowy Macierewicz zapowiedział, że zamiast Caracali polskie siły zbrojne otrzymają lepsze śmigłowce rodzimej produkcji. Jeszcze w 2016 r. miano wyprodukować pierwsze dwa, a w rok później kolejne 7.Miały być one produkowane w zakładach w Mielcu, które w 2007 r., za rządów PiS, zostały sprzedane za ok. 250 mln zł amerykańskiej spółce Sikorsky, należącej obecnie do koncernu Lockheed Martin. Nic z tego nie wyszło. Potem były kolejne zapowiedzi, w tym wspólnego śmigłowca z Ukrainą - również niespełnione.Z realizacją programów śmigłowcowych rząd polski ma problemy od lat, a podejmowane decyzje budzą do dziś kontrowersje. - Kupujemy śmigłowce w śladowych ilościach, do tego w dużych odstępach czasu - podkreśla gen. Bieniek.Pierwsze 4 śmigłowce z Mielca S70i Black Hawk, kupione za 683,4 mln zł, wojsko dostało dopiero w 2019 r. Także ten zakup wywołał kontrowersje. Krytycy twierdzili, że zapłaciliśmy za nie za dużo.- Wynegocjowaliśmy dobrą cenę. To cena śmigłowca, ale to też jest uzbrojenie, a także usługi wsparcia szkolno-logistycznego wraz z doposażeniem, to są wszystkie urządzenia, które stanowią o możliwościach wykorzystania śmigłowca we wsparciu działań wojskowych, które realizują Wojska Specjalne - nie ma wątpliwości Mariusz Błaszczak.Jak dotąd to jedyne w naszym wojsku nowoczesne śmigłowce. Dwa lata wcześniej Mariusz Błaszczak, wówczas szef MSWiA, zakupił 4 Black Hawki dla policji.

Również w 2019 r. MON podpisało umowę z zakładami PZL-Świdnik na 4 ciężkie śmigłowce AW101 dla MW RP za 1,65 mld zł. Zakłady te należą do koncernu Leonardo. Sprzedano je za rządów PO-PSL w 2010 r. za 339 mln zł.



Zapowiedziana w grudniu br. decyzja kupna czterech kolejnych Black Hawków z Mielca, z których dwie maszyny mają trafić do specjalsów w 2023 r., również wzbudziła emocje. Protestowali związkowcy PZL Świdnik, gdzie powstaje polski śmigłowiec na bazie AW-139.

Jak wyliczyli specjaliści, kiedy 8 Black Hawków trafi do armii, stanowić będą zaledwie 1,6 proc. wszystkich śmigłowców (ok. 250) używanych obecnie przez wojsko i w niewielkim stopniu zmienią sytuację w zakresie śmigłowcowych potrzeb sił zbrojnych.



Zwłaszcza że część z nich powinna być już wycofana z użycia. Jak dotąd rządzący zdają się hołdować działaniom podejmowanym doraźnie, na potrzeby bieżącej polityki, bez długofalowej, konsekwentnie realizowanej strategii. Dlatego trudno nawet przewidywać, kiedy w końcu ruszą , zapowiadane od lat najważniejsze programy śmigłowcowe.