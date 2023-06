Centrum obsługi czołgów Abrams powstanie w Poznaniu. PGZ podpisała umowę z Amerykanami

Na terenie Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych w Poznaniu powstanie Centrum Kompetencyjne do obsługi czołgów Abrams. Porozumienie w tej sprawie podpisali przedstawiciele Polskiej Grupy Zbrojeniowej i producenta czołgów General Dynamics Land Systems.

W poniedziałek 26 czerwca, w trakcie organizowanej przez poznańskie WZM oraz General Dynamics Land Systems (GDLS) Abrams Supplier Conference została podpisana umowa ze stroną amerykańską ws. stworzenia w Poznaniu Centrum Kompetencyjnego do obsługi czołgów Abrams.

Umowa jest wynikiem uzgodnień poczynionych pomiędzy PGZ i WZM z polskiej strony i amerykańskim partnerem, którym jest koncern GDLS. Pozostaje ona w bezpośrednim związku z decyzją ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka o zakupie na potrzeby polskiej armii czołgów Abrams.

Umowa potwierdza decyzję o utworzeniu w ramach Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych Centrum Kompetencyjnego w zakresie czołgów Abrams, ustanawiając jednocześnie potencjał do ich szeroko pojętych obsług w celu zabezpieczenia przyszłych potrzeb w tym zakresie ze strony Sił Zbrojnych RP.

W dalszej perspektywie z potencjału Centrum będą mogły korzystać także oddziały wojsk amerykańskich stacjonujących w Polsce i innych krajach europejskich.

- Do utworzenia Centrum Kompetencyjnego czołgów Abrams w Poznaniu zarówno WZM jak i my jako PGZ przygotowywaliśmy się już od pewnego czasu - podkreśla prezes zarządu PGZ Sebastian Chwałek. - Jako partner godny zaufania dla wojska jesteśmy odpowiedzialni za wsparcie jednostek w utrzymaniu sprawności każdego rodzaju sprzętu, jaki znajduje się lub wchodzi na uzbrojenie Wojska Polskiego. Dlatego też decyzja pana ministra Mariusza Błaszczaka o pozyskaniu dla wojsk pancernych czołgów Abrams oznaczała dla nas konieczność pozyskania zdolności w zakresie obsługi tego typu czołgów. Dzięki dużemu zaangażowaniu zarządu i pracowników WZM popartego dotychczasowym wieloletnim doświadczeniem w zakresie serwisowania ciężkiego sprzętu pancernego i gąsienicowego jakim dysponuje poznańska spółka, udało się nam osiągnąć porozumienie ze stroną amerykańską. Dzisiejsza umowa formalizuje nasze starania i jednocześnie otwiera nową kartę w historii spółki - dodaje Sebastian Chwałek.

Warto przypomnieć, że w 2022 roku, w związku z potrzebami Wojska Polskiego, została zawarta umowa na dostawę 250 czołgów Abrams M1A2 SEPv3 wraz ze sprzętem towarzyszącym, pakietem logistycznym i szkoleniowym.

Zgodnie z założeniami, udostępnienie pierwszych czołgów Abrams M1A2 SEPv3 powinno nastąpić do końca 2024 roku, natomiast całość dostaw zostanie zrealizowana do końca 2026 roku.

W 2023 roku MON zawarło kolejną umowę na 116 czołgów Abrams w wersji M1A1 - wraz ze sprzętem towarzyszącym, pakietem logistycznym i szkoleniowym. Dzięki zawartej dziś umowie sprzęt ten będzie obsługiwany w Centrum Kompetencyjnym w Poznaniu.

Oznacza to, że w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej posiadać będziemy zdolności i potencjał do obsługi czołgów Abrams, Leopard. K2, PT-91 i T-72. Konferencja Abrams Supplier potrwa do 28 czerwca. Będzie okazją do dyskusji na temat potencjalnej współpracy amerykańskiej firmy GDLS z firmami polskiego przemysłu zbrojeniowego.