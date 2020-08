Centrum Techniki Morskiej inwestuje w infrastrukturę badawczą

Stanowiska do badania odporności urządzeń techniki morskiej na zaburzenia przewodzone niskiej częstotliwości oraz na wahania parametrów energii zasilającej na jednostkach pływających, z jednoczesnymi zmianami napięcia i częstotliwości to najnowsze urządzenia, które trafiły do rozbudowywanego przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej (OBR CTM), laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej EMC. Mimo że budowa laboratorium jeszcze się nie rozpoczęła, nowe stanowiska badawcze już teraz zostały uruchomione.

Dostawa sprzętu, zrealizowana przez firmę EMC-Forto, jest kolejnym krokiem w procesie budowy i wyposażania kompleksowego zaplecza badawczego laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej EMC. Projekt budowy jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”.



Inwestycje OBR CTM mają na celu rozbudowę i uzupełnienie bazy technicznej i laboratoryjnej członków Konsorcjum „EMC-LabNet” oraz utworzenie strategicznej sieci laboratoriów, stanowiących zaplecze dla badań naukowych, prac rozwojowych i badań certyfikacyjnych, prowadzonych na rzecz poprawy funkcjonowania i konkurencyjności polskiej gospodarki, ochrony środowiska naturalnego, ludzi i urządzeń technicznych przed promieniowaniem elektromagnetycznym.



Na pierwszym etapie dostawa sprzętu do gdyńskiego Ośrodka obejmowała stanowiska tworzące system generowania i mierzenia anomalii w różnych systemach zasilania. Są one odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na badania techniczne i aktualizację wymagań coraz bardziej zaawansowanych urządzeń elektronicznych. Stanowiska są wykorzystywane do świadczenia usług komercyjnych praktycznie od chwili ich dostawy do laboratorium. Sukcesywnie, jeszcze w trakcie budowy obiektu nowego laboratorium, realizowane będą dostawy sprzętu dla kolejnych obszarów objętym projektem.



– Laboratorium ukierunkowane w dużej mierze na zagadnienia techniki morskiej, mające możliwość wykonania dokładnych badań oraz pełnej kompleksowej usługi – od weryfikacji dokumentacji technicznej po uzyskanie certyfikatów, będzie jedyną tego typu jednostką w Polsce i jedną z nielicznych tego typu placówek w Europie – stwierdza prezes OBR CTM Marcin Wiśniewski.



– Dzięki nowym stanowiskom jesteśmy w stanie spełnić wszelkie wymagania w zakresie zaburzeń przewodzenia niskich częstotliwości, stawiane zarówno przez przepisy dyrektyw Unii Europejskiej, jak i morskie towarzystwa klasyfikacyjne t.j. Polski Rejestr Statków, Germanische Lloyd (GL), DNS itd. – dodaje kierownik projektu EMC LabNet Piotr Nisgorski.