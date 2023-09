Chcą wykorzystać technologie kosmiczne w służbie polskich sił zbrojnych

5 września podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu

Obronnego (MSPO) w Kielcach przedstawiony został projekt, który w istotny sposób zwiększa bezpieczeństwo kraju.

Współpracę podjęły krajowe przedsiębiorstwa, które z jednej strony specjalizują się w budowie satelitów rozpoznania radarowego, a z drugiej, dysponują niezbędnym zapleczem, by skonstruować dla potencjalnej rodzimej konstelacji satelitarnej bezpieczny segment naziemny.

Projekt realizują Polska Grupa Zbrojeniowa, wchodzące w jej skład Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. oraz ICEYE Polska Sp. z o.o.

Udział w projekcie Polskiej Grupy Zbrojeniowej daje rękojmię odpowiedniego stopnia polonizacji oraz niezależności w budowie segmentu naziemnego dla przyszłych satelitów działających na potrzeby Sił Zbrojnych RP.

W uroczystości inaugurującej rozpoczęcie współpracy przemysłowej udział wzięli prezes zarządu

Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek, prezes zarządu Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 Robert Kudelski oraz prezes ICEYE Rafał Modrzewski.

Podstawowym celem kooperacji jest: przedstawienie MON oferty w zakresie dostawy polskiej

konstelacji satelitów radarowych wraz ze stacjonarną i mobilną stacją naziemną. Odpowiedzialność za

integrację i działanie zarówno stacjonarnego jak i mobilnego segmentu naziemnego przyszłej polskiej

konstelacji będzie po stronie PGZ oraz WZŁ-1. ICEYE natomiast specjalizuje się w dostarczaniu

sprawdzonej infrastruktury kosmicznej dla systemów rozpoznania.

Udział w projekcie Polskiej Grupy Zbrojeniowej daje rękojmię odpowiedniego stopnia polonizacji

Udział w projekcie Polskiej Grupy Zbrojeniowej daje rękojmię odpowiedniego stopnia polonizacji oraz

niezależności w budowie segmentu naziemnego dla przyszłych satelitów działających na potrzeby Sił

Zbrojnych RP.

PGZ od lat pełni rolę integratora krajowego przemysłu zbrojeniowego. Koordynuje też współpracę z Ministerstwem Obrony Narodowej w zakresie długofalowego i z powodzeniem implementowanego Planu Modernizacji Technicznej polskiej armii.

- Rozpoczynamy współpracę w zakresie przygotowania dla SZ RP nowego i unikatowego na skalę

globalną produktu, jakim jest konstelacja satelitów radarowych wraz ze stacjonarną i mobilną stacją

naziemną - komentuje Sebastian Chwałek, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

- Ten system, w warunkach konfliktu może zapewnić nieskrępowany dostęp do zobrazowań satelitarnych. Zwiększyć świadomość sytuacyjną. Możemy go dostarczyć w krótkim czasie. Dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej będzie stanowić platformę do dalszego rozwoju kompetencji w zakresie technologii kosmicznych i satelitarnych, a w konsekwencji również w obszarze analizy produktów tego systemu. Wierzę, że przyjęte porozumienie to zaledwie początek dłuższej współpracy w ramach tego trójstronnego partnerstwa, z korzyścią dla bezpieczeństwa narodowego Polski - dodaje Sebastian

Chwałek.

Trwający już przeszło półtora roku konflikt za naszą wschodnią granicą jasno pokazuje, jak ważny jest