Chcemy mieć 300 tys. żołnierzy, a z wojska odchodzą instruktorzy

Dostawy nowoczesnego sprzętu i plany modernizacji polskiego wojska dominują w przekazie Ministerstwa Obrony Narodowej. A problemy? Najpoważniejszy to zwiększenie liczebności armii zawodowej do 250 tys. żołnierzy.

Wyzwaniem na najbliższe lata jest utworzenie dwóch kolejnych dywizji ogólnowojskowych. MON mówi też o rozbudowie WOT do 50 tys. żołnierzy.

Budowa tak licznej armii ma potrwać do 2035 r. Po drodze - wiele niewiadomych.

Ważniejsze od liczebności jest nowoczesne uzbrojenie i kwalifikacje. Tymczasem z armii odchodzą instruktorzy z doświadczeniem potrzebnym, by szkolić rekruta.

- Przyjęta ustawa o obronie ojczyzny stwarza możliwości liczebnego rozwoju sił zbrojnych w czasie pokoju do poziomu 300 tys. żołnierzy w perspektywie najbliższych lat - mówił Wojciech Skurkiewicz, wiceszef MON, podczas niedawnego posiedzenia sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

Potwierdził wcześniejsze informacje Mariusza Błaszczaka, wicepremiera i szefa resortu obrony, że w tej liczbie 250 tys. żołnierzy będą stanowić żołnierze zawodowi, a 50 tys. żołnierze terytorialnej służby wojskowej.

Mają powstać dwie nowe dywizje ogólnowojskowe, z których jedna będzie operować w północno-wschodniej Polsce, na północ od Warszawy, a druga na południe od centralnej części naszego kraju.

Zaplanowano też intensywny nabór do WOT i dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, która będzie podstawową formą naboru do służby w korpusie żołnierzy zawodowych.

Analitycy chwalą Mariusza Błaszczaka za determinację, z jaką od rosyjskiej agresji na Ukrainę prowadzi modernizację armii. Polemizują natomiast co do szczegółów i rozłożenia akcentów w tym procesie. Zapowiedź stworzenia 300-tysięcznej albo jeszcze większej armii budzi spore wątpliwości. Jedną z najważniejszych przeszkód w realizacji tego planu są braki kadrowe w jednostkach oraz niedostateczna wciąż liczba ochotników do zawodowej służby wojskowej.

Duża część odchodzących z wojska żołnierzy nie nabyła uprawnień emerytalnych

Według najnowszych deklaracji szefa MON armia liczy około 164 tys. ludzi (w tym żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej). W wielu jednostkach operacyjnych nie ma jednak pełnych stanów osobowych, a co gorsza - nie zanosi się na to, że sytuacja może się szybko zmienić.

Najważniejszy czynnik to demografia. Polska liczy obecnie 37,7 mln ludności, a jeszcze niedawno liczyła ponad 38 mln. Choć MON twierdzi, że ochotników do służby wciąż przybywa, to nie poprawia to w widoczny sposób sytuacji kadrowej w jednostkach.

Nie udało się też zrealizować planów, które zakładały, że WOT już powinien liczyć ok. 50 tys. żołnierzy. Co więcej, budowa jednostek tego piątego rodzaju sił zbrojnych „wyciągnęła” część kadry zawodowej z jednostek operacyjnych, szczególnie oficerów i podoficerów starszych.

Nie przyniosła zakładanych rezultatów propagowana mocno przez MON kampania "Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej". W 2021 r. siły zbrojne powiększyły się o ok. 9,6 tys. żołnierzy (rok wcześniej o ponad 7, 5 tys.).

Jednak w tym samym roku mundur zdjęło prawie 6,2 tys. (więcej niż planowano - o 965 osób). Z tego ponad 1,9 tys. (ponad 31 proc.) to szeregowi bez uprawnień emerytalnych. To największa jak dotąd liczba odejść z wojska w czasach rządzącej koalicji. Niektórzy uważają, że w tym roku będzie jeszcze gorzej.

Armia zrezygnowała z powszechnego poboru do wojska, zdecydowała się na służbę ochotniczą

Armia unikając wprowadzenia powszechnego poboru, który rozwiązałby problem budowy najpotężniejszej armii w naszej części Europy, pozostała przy naborze ochotników.

Nabór kandydatów do armii ma poprawić roczna dobrowolna zasadnicza służba wojskowa (wprowadzona ustawą o obronie ojczyzny z czerwca 2022 r.), w której przysługuje miesięczny żołd w wysokości 4560 zł brutto.

MON poinformowało, że 16 stycznia 2023 r. w 35 jednostkach wojskowych rozpoczął się pierwszy w tym roku turnus szkolenia podstawowego, w którym bierze udział niemal 2,8 tys. żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Tych turnusów będzie w tym roku jeszcze 8.

Dla ochotników przygotowano 25 tys. miejsc. W 2022 roku do tej służby zgłosiło się ponad 16 tys. osób. Według resortu obrony to dobry wynik, tym bardziej że szkolenie rozpoczęło się od połowy roku. To jednak wciąż zbyt mało, by pokryć braki kadrowe.

Zwłaszcza że nie wiadomo, ilu z tych żołnierzy zdecyduje się na zostanie żołnierzem zawodowym. Z ubiegłorocznych ochotników do dobrowolnej służby wojskowej chęć przejścia do służby w armii zawodowej złożyło tylko kilkanaście procent szkolonych.

Problemy kadrowe przekładają się na niedobór kadr instruktorskich

Sytuację pogarsza fakt, że w ostatnich latach coraz więcej żołnierzy odchodzi z wojska. Danych za 2022 r. jeszcze nie ma, ale mówi się wręcz o masowych odejściach żołnierzy w niektórych jednostkach, które przekroczą znacznie liczbę odejść w 2021 r. W styczniu 2023 roku może zdjąć mundury nawet ponad 7,5 tys. żołnierzy.

Problemy kadrowe przekładają się w sposób oczywisty na niedobór kadr instruktorskich. Ich zastąpić będzie najtrudniej. By zostać instruktorem, nie wystarczy skończyć szkolenie wojskowe. Trzeba na to pracować przez kilka lat w jednostkach wojskowych i ośrodkach.

Do tego armia ma też problemy z zatrudnianiem pracowników cywilnych. Pod koniec minionego roku w armii pracowało prawie 45,4 tys. cywilów na ok. 47, 4 tys. stanowiskach, które armia ma do dyspozycji. Do tego ich zarobki są znacznie niższe niż żołnierzy zawodowych.

Średnie uposażenie żołnierzy zawodowych to 6435,50 zł, a pracowników wojska 5370,97 zł, oczywiście brutto. Po podwyżce uposażeń dla wojska w 2023 r. ta różnica jeszcze bardziej się powiększy.

Najlepszą zachętą do służby są oczywiście pieniądze. Przeciętne wynagrodzenie w polskim wojsku (wraz z dodatkami) wynosi obecnie 6830 zł. W 2023 r. wzrośnie średnio o 676 zł. Ustawa o obronie ojczyzny wprowadziła też dodatki za długoletnią służbę. Przypomnijmy, że uposażenie zasadnicze, od którego naliczane są dodatki, stanowi mniej więcej połowę pensji, jaką otrzymuje żołnierz.

Ważniejsze od liczebności armii jest jej nowoczesne uzbrojenie i dobre wyszkolenie

Ci żołnierze, którzy służą dłużej niż 25 lat, ale mniej niż 28,5 roku, otrzymują dodatkowe świadczenie w wysokości 1,5 tys. zł, a wojskowi o większym stażu aż 2,5 tys. zł. Pominięto przy tym kategorię żołnierzy, na której wojsku powinno zależeć najbardziej, czyli mogących odejść na emeryturę po 15 latach służby.

Według ustawy MON, której projekt ma być wkrótce rozpatrzony przez Radę Ministrów, również wojskowi po 15 latach służby będą otrzymywali dodatkowe 5 proc. uposażenia i do tego jeszcze 1 proc. za każdy kolejny rok.

Analitycy wojskowi uważają, że przy obecnych uwarunkowaniach szanse na tak znaczne zwiększenie liczebności armii są raczej niewielkie, a dotychczasowe zachęty mogą okazać się niewystarczające.

Do tego niskie wciąż bezrobocie nie zachęca do założenia munduru. Dlatego analitycy mają wątpliwości, czy podjęte działania wystarczą, by zrekompensować żołnierzom trudy wojskowego życia, częste zmiany garnizonów i inne życiowe komplikacje związane ze służbą.

Rok 2023 powinien przynieść odpowiedź na to pytanie. Ale już teraz wiadomo, także na podstawie współczesnych konfliktów zbrojnych, że ważniejsze od tego, czy polska armia będzie liczyła 150 tys., 200 tys. czy 300 tys., jest to, by wojsko było nowocześnie uzbrojone i dobrze wyszkolone.