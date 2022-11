Chcemy mieć armię większą od niemieckiej i francuskiej. Będziemy wojskową potęgą

Polska armia ma liczyć w przyszłości ok. 300 tys. żołnierzy. Jesteśmy wśród krajów, które zwiększają wydatki na modernizację armii i zakupy uzbrojenia. Nie chodzi tylko o broń koreańską. Lista wcześniejszych zakupów jest długa. Co dostaną żołnierze w tym roku i kolejnych latach?

- Tylko Polska silna, swoją armią i patriotyzmem, będzie przeciwnikiem nie do zaatakowania - mówił Jarosław Kaczyński, wówczas wicepremier rządu i szef PiS.

Zapowiedział też wzrost wydatków na zbrojenia najpierw do 3 proc., a później nawet do 5 proc. PKB. Wspólnie z obecnym wicepremierem, ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem prezentował też nową ustawę o obronie ojczyzny.

Szef MON wciąż podkreśla konsekwentne wzmacnianie polskich sił zbrojnych. Ustawa o obronie ojczyzny zakłada, że polska armia będzie trzykrotnie większa od obecnej i nowocześnie uzbrojona. MON ruszyło na wielkie zakupy za miliardy...

Gdyby plany MON zostały zrealizowane, mielibyśmy armię większą niż Francuzi, których siły zbrojne liczą obecnie ponad 200 tys. żołnierzy, czy Niemcy, z armią o liczebności 183 tys.

Polska byłaby też potęgą czołgową. Kupujemy ogromne pule sprzętu - bez oglądania się na koszty. Część z zakupów wynika z przyjętego planu modernizacji technicznej, inne podejmowane są w ramach pilnej potrzeby operacyjnej, by jak najszybciej podnieść zdolności polskich sił zbrojnych.

Jakie uzbrojenie dostanie polskie wojsko w najbliższych latach? Zaczynamy od sił powietrznych

Na 32 samoloty wielozadaniowe V generacji F-35 A, które kupiliśmy w 2020 r. za 4,6 mld. dol. (cena jednego wraz z silnikiem wynosi 87,3 mln dol. netto) przyjdzie nam poczekać do końca dekady.

Pierwsze maszyny, które pozostaną w USA do szkolenia pilotów, mamy otrzymać w 2024 r. Do Polski przylecą najwcześniej na przełomie 2025 i 2026 r., ostatnie - w 2030 r. Rocznie mamy otrzymywać od 4 do 6 nowych samolotów.

Do 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych trafiło już 6 pierwszych tureckich bezzałogowych statków powietrznych Bayraktar TB2. Przed rokiem, podczas ubiegłorocznej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Turcji, Polska nabyła - za 270 mln dolarów - 4 zestawy tych maszyn, czyli 24 drony. Pozostałe mamy otrzymać w 2023 r.

Szczególne emocje wzbudził kontrakt na dostawę 32 włoskich śmigłowców AW149 za 8,25 mld zł. Maszyny mają być zbudowane w fabryce PZL-Świdnik, należącej do koncernu Leonardo Helikopter. Dostawy tych maszyn przewidziano na lata 2023-2029.

W ramach programu Kruk, w którym planowaliśmy zakupić 32 śmigłowce bojowe tak bardzo oczekiwane przez wojsko, MON chce ich pozyskać trzy razy więcej. Wystosowało zapytanie ofertowe dot. nabycia 96 śmigłowców AH-64E Guardian – najnowszej wersji słynnych Apache.

Worek zamówień rozwiązał się po wizycie Mariusza Błaszczaka w Korei Południowej

Nikt inny nie byłby w stanie dostarczyć tak szybko sprzętu, jak Korea, której gospodarka od dawna działa w warunkach wojennych. Obie Koree nie podpisały dotychczas układu pokojowego...

Wśród tych kontraktów znalazł się zakup 48 samolotów szkolno-bojowych FA-50, na zakup których umowę szef MON podpisał w 2022 r. we wrześniu.

12 tych maszyn w obecnie dostępnej wersji używanej przez Siły Powietrzne Republiki Korei trafi do Polski w 2023 r., pozostałe w latach 2025-2028. Te maszyny będą już jednak dostosowane do wymagań Sił Powietrznych RP.

Również dwa kluczowe programy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe Wisła i Narew "przypłyną" szybciej. To też wpływ doświadczeń z wojny w Ukrainie, gdzie widać, jak ogromne znaczenie ma obrona przeciwlotnicza.

W 2018 r. minister Błaszczak podpisał umowę na pierwszą fazę programu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego Wisła. Umowa obejmowała zakup dwóch (spolonizowanych) baterii systemu Patriot - za 4,75 mld dol.

Systemy pierwszej baterii są już w Polsce, gdzie przechodzą poligonowe testy. Elementy drugiej baterii trafią do Polski w przyszłym roku.

W maju minister obrony podpisał zamówienie offsetowe na kolejne sześć baterii, w ramach drugiej fazy Wisły. Jej koszt szacowany jest na 9 mld zł. Pierwsze dwie baterie Patriotów II fazy Wisły mamy dostać w 2026 r., a pozostałe do 2028 r.

Najbardziej przyśpieszył program przeciwlotniczy krótkiego zasięgu Narew

Najbardziej przyśpieszył program Narew. To program przeciwlotniczy krótkiego zasięgu, w którym przez lata nic się nie działo... Padały głównie oświadczenia, że program jest bardzo potrzebny. Kluczową rolę miała w nim odegrać Polska Grupa Zbrojeniowa.

We wrześniu 2021 r. MON podpisało umowę ramową z konsorcjum spółek PGZ na realizację tego programu. Jego wartość wycenia się na 60 mld zł.

W styczniu okazało się, że najważniejszym elementem systemu będą brytyjskie rakiety CAMM. Pierwsze strzelania z nowej broni miały nastąpić w 2026 r.

Ale w kwietniu MON zdecydował się na ekspresową dostawę ze Zjednoczonego Królestwa - za 1,5 mld zł - dwóch jednostek ogniowych krótkiego zasięgu (klasy SHORAD), określaną jako Mała Narew - podprogram Narwi.

Jednostka ta składa się z trzech wyrzutni iLauncher wyposażonych w pociski CAMM na podwoziu ciężarówek Jelcz, zintegrowanych ze stacjami radiolokacyjnymi Soła i polskim systemem C2. W listopadzie pierwsza jednostka Małej Narwi została przekazana Polsce. Kolejna trafi do nas za kilka miesięcy.

Sensacyjną informacją było zamówienie w USA 500 amerykańskich systemów artylerii rakietowej M142 HIMARS, która zmieniła sytuację militarną Ukrainy w wojnie z Rosją.

Po siedmiu latach dyskusji, które zakończyły się fiaskiem co do polonizacji tego systemu, w 2019 r. podpisaliśmy umowę na zakup z „półki” 20 wyrzutni tego systemu z trzema rodzajami rakiet, w tym o donośności 300 km. Trafią do Polski w przyszłym roku.

Pod koniec maja MON zamówiło w USA prawie 500 HIMARS-ów, mimo że Amerykanie dotychczas przez ponad dekadę wyprodukowali ok. 414 takich systemów i takiej ich liczby dla Polski nie zbudują szybko, choć kontrakt wart ok. 10 mld zł, nie był dla Amerykanów obojętny...

W październiku 2022 r. poznaliśmy zaskakującą wiadomość – Mariusz Błaszczak podpisał umowę na dostawy 288 wyrzutni wieloprowadnicowych K239 Chunmoo z Korei Południowej.

Mają być zintegrowane z polskim systemem kierowania walką Topaz, a także z polskimi podwoziami Jelcz. Pierwsze systemy mamy dostać w 2023 r. W tym samym roku gotowość operacyjną ma uzyskać pierwszy polski dywizjon wyposażony w ten sprzęt.

Minister Błaszczak podkreślał, że MON zdecydowało się na podzielenie zamówienia na HIMARS na etapy. Będziemy mieli i HIMARS, i Chunmoo. Z USA chcemy kupić kolejne 200 HIMARS-ów. Jednak dostawy tych systemów będą możliwe dopiero pod koniec dekady.

Chcemy też być potęgą pancerną, zamówiliśmy czołgi z Ameryki i z Korei

Chcemy też być potęgą pancerną. W kwietniu 2022 r. minister obrony narodowej podpisał umowę na zakup 250 czołgów Abrams M1A2 w najnowszej wersji SEPv3, o wartości ok. 23 mld zł.

Mają trafić do Polski w latach 2025-2026. W lipcu 2022 r. strona amerykańska przekazała Polsce 28 czołgów M1A2 SEPv2, które posłużą do szkolenia polskich załóg i techników do momentu rozpoczęcia przejmowania wozów docelowej wersji.

Również w połowie lipca minister Błaszczak zapowiedział zakup na preferencyjnych warunkach 116 używanych Abramsów w wersji M1A1SA. Do polskich czołgistów mają trafić w latach 2023-2024.

Na tym nie koniec. W sierpniu 2022 r., według planu, możemy mieć nawet 1,6 tys. czołgów. MON zatwierdziło umowy wykonawcze na zakup 180 czołgów K2 Black Panther „z półki”, za które zapłacimy 10,2 mld zł (2,2 mld dol.). Jeszcze w tym roku 10 czołgów K2 trafi do Morąga.

Pozostałe dostawać będziemy systematycznie do 2025. Docelowo chcemy kupić 1000 tych czołgów w spolonizowanej wersji rozwojowej. Mają być produkowane w Polsce.

W ramach tej samej umowy co czołgi z Korei, wojsko ma dostać 212 koreańskich samobieżnych armatohaubic K9. Jeszcze w tym roku mamy dostać 24 koreańskie działa. Kolejne 24 w roku przyszłym. Dostawy wszystkich dział mają się zakończyć w 2026 r.

Nikt nie krytykuje rządu, że chce zbudować silną i dobrze uzbrojoną armię. Gdyby plany resortu obrony się sprawdziły, to cały kontrakt koreański mógłby być wart ok. 100 mld zł. Dlatego te gigantyczne zamówienia budzą kontrowersje. Wciąż nie wiadomo, czy znajdą się tak duże pieniądze. Spłacamy wcześniejsze kontrakty.

Do tego za 2 mld zł wojsko kupiło polskie systemy bezzałogowe dla programu Gladius, kolejne systemy przeciwlotnicze Piorun za 3 mld zł, trzy dodatkowe niszczyciele min Kormoran II, z których drugi ORP Albatros trafił już do marynarzy, a trzeci planowano przekazać do końca roku.

Rozpoczęła się też budowa trzech fregat rakietowych w programie modernizacji marynarki wojennej Miecznik, wartym 8 mld zł. Na liście jest też program Ottokar-Brzoza, w którym chcemy kupić niszczyciele czołgów. Pierwsze mają być w przyszłym roku – ile będą kosztować, nie podano.

Te zakupy dla wojska rząd zamierza wyłączyć z reguły budżetowej. Będziemy więc mogli wydawać pieniądze na zbrojenia praktycznie bez ograniczeń. Żeby tylko było skąd je brać.