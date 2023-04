Chińczycy odnotowali dostawę polskich myśliwców MiG-29 na Ukrainę

Środowa wizyta prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego była jego pierwszą oficjalną wizytą w Polsce od „wybuchu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego”, a Polska jako pierwszy kraj przekazuje Ukrainie myśliwce – podał w czwartek chiński portal Pengpai Xinwen.

Chiński portal podkreśla, że po raz pierwszy od początku wojny prezydentowi Ukrainy towarzyszyła w zagranicznej podróży pierwsza dama Ołena Zełenska, a w przeciwieństwie do kilku wcześniejszych wyjazdów podróż do Polski nie była utrzymywana w tajemnicy do ostatniej chwili.

Portal zaznacza również, powołując się na PAP, że prezydent Andrzej Duda uhonorował Zełenskiego najstarszym i najwyższym polskim odznaczeniem, Orderem Orła Białego, za działalność na rzecz bezpieczeństwa i niezłomność w obronie praw człowieka.

Pengpai Xinwen odnotowuje również słowa prezydenta Dudy, że Polska przekazała już Ukrainie cztery myśliwce typu MiG-29, cztery kolejne są obecnie przekazywane, a dalszych sześć jest w przygotowaniu. "Polska jest pierwszym krajem, który przekazuje Ukrainie takie myśliwce od wybuchu konfliktu" - podkreśla chiński portal.

Zwraca przy tym uwagę, że Zełenski zaprosił polskie firmy do udziału w odbudowie Ukrainy po wojnie, co według Banku Światowego może być zadaniem kosztującym 411 mld dolarów. Podpisano również memorandum w tej sprawie, które może otworzyć drogę na Ukrainę dla setek polskich firm - pisze chiński portal.

Pengpai Xinwen podaje przy tym, że prezydent Ukrainy i premier Mateusz Morawiecki rozmawiali również na temat ukraińskiego zboża w Polsce, który według zachodnich mediów wywoływał niezadowolenie polskich rolników. Po rozmowach ogłosili, że znalezione zostało rozwiązanie tej kwestii.

Komunistyczne władze Chin nie potępiły rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie i wzbraniają się przed nazywaniem jej inwazją. Sprzeciwiają się też sankcjom nakładanym na Moskwę przez państwa zachodnie i ich sojuszników.