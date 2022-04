Chiny dostarczają broń do Serbii mimo ostrzeżeń ze strony USA

Serbia odebrała w sobotę od Chin systemy przeciwlotnicze HQ-22. Uzbrojenie dostarczyło do Belgradu sześć samolotów transportowych chińskich sił powietrznych Y-20 - podaje Associated Press.

Belgrad jest rosyjskim sojusznikiem. Zachód obawia się, że gromadzenie broni na Bałkanach w czasie wojny na Ukrainie może zagrozić kruchemu pokojowi w regionie, zwłaszcza wobec napiętych stosunków Serbii z nie uznawanym przez nią Kosowem. Podobne stanowiska zajmują Rosja i Chiny.



Chociaż Serbia głosowała za rezolucjami ONZ potępiającymi krwawe rosyjskie ataki na Ukrainie, odmówiła przyłączenia się do międzynarodowych sankcji przeciwko Moskwie.

„Dostawa uzbrojenia na terytorium co najmniej dwóch państw członkowskich NATO - Turcji i Bułgarii, została przez ekspertów odebrana jako przejaw rosnącego globalnego znaczenia Chin - pisze Associated Press.

