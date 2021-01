Co dalej z Grotem?

W mediach ukazał się raport zespołu specjalistów i żołnierzy, opracowany pod kierownictwem byłego oficera jednostki specjalnej GROM Pawła Mosznera, który ujawnia szereg wad konstrukcyjnych flagowego polskiego karabinka Grot. Niektóre zagrażają bezpieczeństwu żołnierzy. Mamy na ten temat stanowisko Polskiej Grupy Zbrojeniowej, którą WNP.PL zapytał o komentarz.

GROM rezygnuje z Grotów

Grot - do raportu

Awarie, usterki i wady konstrukcyjne

Stanowisko producenta

Sprawa dla komisji sejmowej

Po podpisaniu kontraktu testowanie karabinka przyspieszyło. W połowie listopada 2017 r. Łucznik poinformował, że karabinek pomyślnie przeszedł wszystkie badania kwalifikacyjne i dwa tygodnie później pierwsza partia trafiła do WOT, a następnie do wojsk powietrznodesantowych.Problemy wad konstrukcyjnych Grota powróciły, kiedy karabinek za wadliwy uznali żołnierze z jednostki specjalnej GROM. To oni otrzymali zadanie sprawdzenia broni, której konstrukcje razem z fabryką w Radomiu rozwijała Wojskowa Akademia Techniczna. Podczas ćwiczeń poligonowych, w piasku i błocie, ujawniły się problemy z użytkowaniem karabinka.Potwierdzeniem tego ma być rezygnacja przez tę jednostkę z kupna Grotów i rozpisany ostatnio kolejny przetargi na sprawdzone w boju karabinki Heckler & Koch HK416.Sygnały alarmujące o wątpliwej sprawności tej broni oraz informacje o ogłoszeniu przetargu na zakup dla GROM-u niemieckich karabinków HK416 zamiast Grota, zrodziły pomysł powołania kilkuosobowego zespołu specjalistów, którzy tę broń przetestował.W zespole tym, pod kierownictwem Pawła Mosznera, byłego oficera GROM i instruktora strzelectwa od ponad 20 lat z certyfikatem rządu USA, znaleźli się zarówno byli żołnierze WP, jak żołnierze pełniący obecnie służbę, m.in. w Wojskach Obrony Terytorialnej, ceniony w kraju rusznikarz i były funkcjonariusz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.Znaleźli się tam też instruktorzy strzelectwa i właściciele koncesjonowanych firm handlujących bronią strzelecką. Wypracowane przez zespół wnioski posłużyły do opracowania analizy nazwanej Grot - do raportu.Według ustaleń autorów raportu, Grot to broń mająca wiele zalet. Należą do nich min.: łatwość obsługi karabinka, niewielki odrzut i podrzut broni, możliwość regulacji kolby.Na dobrym poziomie jest ergonomia, dobre jest też wyważenie sprzyjające składaniu się do strzału. Pochwalono modułowość karabinka, podatność na modernizację i jego wygląd. Niezły też jest spust oraz celność na akceptowalnym poziomie.Jest też druga strona medalu. Raport wskazuje, że karabinek z Radomia może zawieść na polu walki stwarzając zagrożenie dla jego użytkowników. Wymieniono w nim 22 awarie, usterki i wady konstrukcyjne tej broni.Wśród najczęstszych wymienia się brak zabezpieczenia mocowania regulatora gazowego, przez co wypada on podczas użytkowania. Grot rdzewieje, przegrzewa się, zapiaszczony zacina się, kolba pęka przy uderzeniu. Ma też problemy z rozpadającym się zamkiem i zrywającymi się kurkami czy mocowaniem pasów.WNP.PL zapytał Polską Grupę Zbrojeniową o stanowisko w sprawie wyników raportu. W odpowiedzi otrzymaliśmy stanowisko Fabryki Broni i PGZ w związku z publikacją portalu Onet.pl dotyczącą karabinka MSBS Grot.- Fabryka Broni Łucznik - Radom sp. z o. o. w latach 2017-2020 dostarczyła Siłom Zbrojnym RP 43,7 tys. karabinków MSBS GROT. Przed wdrożeniem do produkcji broń przeszła wymagane badania kwalifikacyjne pod nadzorem specjalnie powołanej komisji państwowej - informuje producent Grota.Podkreśla, że badania obejmowały szeroki zakres, w tym sprawdziany wytrzymałościowe i bezpieczeństwa. Ich przebieg był pomyślny i potwierdził parametry deklarowane przez producenta. Spółka utrzymuje stały kontakt z nabywcami broni, a wszelkie zgłaszane przez nich reklamacje są realizowane na bieżąco.Konstrukcja MSBS Grot jest cały czas udoskonalana, w tym celu został powołany zespół do analizowania uwag oraz reklamacji użytkowników, składający się z przedstawicieli Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, Wojskowej Akademii Technicznej, Centralnego Organu Logistycznego oraz Fabryki Broni.Zobacz też: Europa zbroi się na potęgę Wypracowuje on zmiany modyfikacyjne broni, które uwzględniają uwagi wynikające z używania karabinków. Dzięki pracy zespołu powstały modyfikacje MSBS Grot w wersji A1, a następnie MSBS Grot w wersji A2 w zakresie: wydłużenia łoża z nakładką obejmującą swoim zasięgiem regulator gazowy czy zastosowania iglicy o dużo większej odporności i wytrzymałości, dostosowanej do strzelania „na sucho” w ramach programu szkolenia żołnierzy.Zdaniem gen. Mieczysława Cieniucha, byłego szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego nie powinno się kupować na tak masową skalę produktu, który znajduje się w fazie testowania czy eksploatacji próbnej.- Należało wcześniej solidnie zakończyć fazę testowania, by mieć pewność, że broń spełnia warunki postawione przez wojsko, a dopiero potem rozpocząć zakup dużej partii Grotów - uważa generał.Pojawiły się też opinie, że skoro niektóre wady znane były MON zanim podpisało kontrakt na zakup nowego karabinka, stąd sugestie, by sprawą zajęła się komisja sejmowa, która prześwietli proces wprowadzenia Grota do WP i rozliczy wydane pieniądze.Paweł Moszner, autor publikacja o karabinku Grot zapewnia, że ich raport nie przekreśla tej broni.- Naszym celem nie było zrobienie z tego awantury medialnej czy politycznej, tylko to, żeby sprawdzić, czy bałwochwalcze opinie wystawiane często przez osoby, które nigdy nie były w wojsku, mają pokrycie w rzeczywistości - zapewnia Moszner.