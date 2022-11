Co dalej ze Spike’ami dla polskiej armii? Z Izraela płyną też inne propozycje

W tym roku kończy się produkcja w Polsce przeciwpancernych pocisków rakietowych Spike LR, produkowanych na licencji Rafaela w Mesku. Obie firmy przygotowują się do produkcji nowszej wersji Spike LR-2. Rafael chce rozszerzyć współpracę z Polską. Co oferuje naszym siłom zbrojnym?

Rafael zapewnia, że przekaże zakładom Mesko wszystko, co niezbędne do rozpoczęcia produkcji nowych pocisków Spike LR-2.

Wciąż aktualne są też propozycje firmy dostarczenia zaawansowanego wyposażenia dla śmigłowców bojowych Mi-24 (jeśli będą modernizowane).

Rafael szuka nowych obszarów do współpracy z naszą zbrojeniówką. Deklaruje, że nie robi niczego w Polsce bez zaangażowania polskiego przemysłu.

Rafael Advanced Defence Systems LTD, który współpracuje z Polską od lat, m.in. na licencji tej firmy Mesko produkuje przeciwpancerne systemy Spike, był na tegorocznym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach jedynym podmiotem z Izraela, która miała konkretne propozycje dla polskiej armii - w ramach toczących się programów modernizacyjnych naszych sił zbrojnych.

Firma jest przygotowana do uruchomienia produkcji nowych pocisków SpikeLR-2 w polskich zakładach. Na wytwarzane dotychczas w Mesku ppk Spike LR skończyła się w tym roku licencja, ale zakłady gotowe są do rozpoczęcia produkcji nowych systemów Spike LR-2.

Nasi rozmówcy z izraelskiej firmy przypominają, że Rafael współpracuje z zakładami Mesko już od ponad 20 lat. Potwierdzają, że dopinają przygotowania do rozszerzenia produkcji o nowe pociski Spike LR-2. Z jej rozpoczęciem czekają jedynie na zielone światło, czyli zamówienie z MON.

Nowa umowa to również nowe zobowiązania. W produkcji pocisków Spike nowszej generacji, w pełni kompatybilnych ze wszystkim dotychczasowymi wyrzutniami, udział Mesko będzie znacząco większy.

Mesko dostanie wszystko, co potrzebne do produkcji kolejnych pocisków z rodziny Spike - m.in. dodatkową technologię, bo w zakładach będą budowane elementy pocisku, których wcześniej tu nie wytwarzano.

Mesko może zostać włączone w łańcuch stałych dostawców elementów rakietowych dla Rafaela

Będzie to między innymi najnowszej generacji bezdymny silnik, którego nową wersję opracowano w Rafaelu i cała technologia dotycząca jego budowy będzie dostarczona do Mesko. Kiedy Mesko opanuje tę technologię, będzie jedyną firmą na świecie, oprócz Rafaela, dysponującą wiedzą i kompetencjami produkcji tego silnika.

Rafael będzie wówczas zamawiał u nas silniki również na własne potrzeby. Systemy Spike są użytkowane w 42 krajach na świecie i jest obecnie duże zapotrzebowanie na te produkty, więc Mesko włączone w łańcuch stałych dostawców Rafaela, będzie dodatkowym zakładem, gdzie będą one produkowane. I to nie tylko w wariancie LR-2.

Rafael zademonstrował niedawno nowy pocisk VI generacji NLOS. To również pocisk z rodziny Spike, tyle że większy, mający nowe, ulepszone zdolności, uwzględniające potrzeby współczesnego pola walki.

Rakiety szóstej generacji Spike wyróżniają się dwiema głównymi cechami. Jedną z bardzo istotnych jest wprowadzenie w tym systemie możliwości przekazania kontroli nad nimi w locie innym platformom przebywającym na polu walki. Pozwala to wykorzystać pełne możliwości, a w tym zasięgowe rakiet Spike NLOS. To 50 km dla śmigłowców i 32 km z platform morskich i lądowych.

Drugą cechą tej rakiety jest to, że lecą one już nie wyłącznie w kierunku wskazanego obszaru, ale do konkretnie opisanego celu. Pocisk ma bowiem zdolność do samodzielnego wyszukiwania w terenie celu, mając jego wcześniej przekazany obraz.

Dzieje się tak, ponieważ Spike NLOS 6. generacji pozwalają na przesyłanie zdjęć pomiędzy pociskiem i systemem rakietowym. W ten sposób rakieta po otrzymaniu obrazu obiektu może go samodzielnie wyszukać i zaatakować.

Są już chętni, którzy zaopatrzyli się w ten pocisk. Mają je dostać amerykańskie Apache. Polacy też mogliby wziąć udział w ich produkcji. Taką możliwość rozważa polski MON. Mesko ma niezbędną infrastrukturę do budowy również tego pocisku. Gdyby zapadła taka decyzja, to właśnie poslka firma uczestniczyłaby w ich produkcji.

Aktywny system ochronny Trophy APS mają wszystkie izraelskie czołgi i wozy bojowe

Propozycją dla polskich sił zbrojnych jest też inny sztandarowy produkt Rafaela, czyli aktywny system ochronnym Trophy APS. Mają go wszystkie izraelskie czołgi i wozy bojowe.

Jest też na "rutynowym" wyposażeniu amerykańskich czołgów Abrams, które kupiliśmy i na których już w Polsce szkolą się załogi. MON Wielkiej Brytanii nabyło je dla czołgu podstawowego Challanger-3, by chronić swoje czołgi i wozy bojowe.

Analitycy wojskowi są zgodni, że w tej chwili to najlepiej sprawdzony i najbardziej skuteczny system tego typu na świecie. Polska, mając tak nowoczesne czołgi i chcąc w pełni wykorzystać ich możliwości, powinna również zaopatrzyć się w tego rodzaju system.

Powinien on chronić polskie Abramsy, ale też czołgi Leopard 2A4/2A5, które też mogą zostać wyposażone w aktywny system ochronny (będą też kolejne czołgi z Korei Południowej). Koreańczycy prawdopodobnie też będą instalować Trophy na swoich czołgach, mogliby więc to zrobić także na tych budowanych w przyszłości w Polsce.

Polska chce kupić od Amerykanów 96 szturmowych śmigłowców Apache Guardian

Rafael ma też propozycje w programie modernizacji naszych śmigłowców bojowych Mi-24. Polska chce też kupić od Amerykanów 96 szturmowych maszyn Apache Guardian, ale zanim do nas przylecą, warto, byśmy mieli Mi-24 zdolne do niszczenia czołgów. Byłyby uzupełnieniem dla Apache.

Gdyby podjęto decyzje o modernizacji Mi-24, Rafael ma w tym programie propozycję dwóch systemów. Pierwszy to oczywiście rodzina wielozadaniowych pocisków Spike zapewniających punktową precyzję zwalczania celów w odległości do 32 km.

Pociski te są już zintegrowane z dziesiątkami śmigłowców bojowych na całym świecie, w tym takimi maszynami, jak Black Hawk, Apache, Longbow, Cobra, Puma, Tiger i AW-159. Proponowany przez Rafaela pakiet modernizacji uzbrojenia obejmuje nie tylko wyrzutnie pocisków Spike, ale też urządzenia optoelektroniczne, również globalne łącza informacyjne i radiostacje programowane SDR do łączności głosowej, przesyłu danych.

Jak zapewnia ich producent, dzięki tym możliwościom można przekształcić nawet tuzin wielozadaniowych śmigłowców w ultrainteligentne, nowocześnie uzbrojone śmigłowce, do tego za cenę zaledwie 2 nowych śmigłowców bojowych...

Rafael współpracuje z polską spółką PCO w produkcji systemu optoelektronicznego Toplite

Drugi system to głowica optoelektroniczna Toplite: nowoczesne, wieloczujnikowe, wielozadaniowe i stabilizowane głowice służące do obserwacji i rozpoznania, wskazywania celów i kierowania ogniem różnych typów uzbrojenia. Dobrze współpracują ze Spikami.

Głowica ta wykrywa, rozpoznaje i klasyfikuje nadlatujące cele i skutecznie naprowadza na nie pociski. W 2020 r. Rafael podpisał memorandum o współpracy w sprawie wspólnej produkcji systemu optoelektronicznego Toplite z polską spółką PCO, która produkuje urządzenia optoelektroniczne dla wojska.

Efektem tej współpracy była partia głowic Toplite, wyprodukowanych w Polsce, które dostarczyliśmy dla śmigłowców Głuszec. Przeszły wszystkie kwalifikacje, ale program tych śmigłowców został wstrzymany...

Rafael cały czas szuka nowych obszarów współpracy z polskimi firmami obronnymi. Nasi rozmówcy podkreślają, że kierują się przy tym zasadą, że w Polsce nie robimy niczego bez zaangażowania w produkcję wszystkich proponowanych wojsku systemów uzbrojenia polskiego przemysłu. Taka kooperacja, jak podkreśla Rafael, jest wpisana jako ważny element polityki firmy.

SkyCeptor to propozycja pocisku przechwytującego typu hit-to-kill, który możemy wykorzystać w programie Wisła

Zapewniają, że widzą pewne polskie programy, w których sprawdziłyby się w pełni te systemy uzbrojenia. Przykładowo może to być wkład Rafaela w II fazę programu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego Wisła.

Chodzi m.in. o oferowany w drugiej fazie dla Wisły przez amerykańską firmę pocisk SkyCeptor, bazujący na rozwiązaniach pocisku Stunner.

To propozycja pocisku przechwytującego typu hit-to-kill, który dobrze wpisuje się w planowany przez Polskę system obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Istnieje możliwość produkowania ich w naszym kraju.

Szanse współpracy Izraelczycy widzą też w programie Sona. Według polskiego MON to system mający służyć do zwalczania pocisków rakietowych, manewrujących samolotów i śmigłowców, ale też pocisków moździerzowych i artyleryjskich, bezzałogowych systemów powietrznych, również tych mini, które ze względu na niewielkie gabaryty i niski pułap lotu są trudne do zestrzelenia.

Dla Sony Rafael proponuje wysoce mobilny system przeciwrakietowo-przeciwlotniczy w pełni odpowiadający wymogom tego programu, czyli najnowszy system Iron Dome, który chroni przed zagrożeniami - obiektami odpalonymi z odległości ponad 70 km, zarówno z lądu, jak i morza.

Iron Dome to wielozadaniowy system obrony przeciwrakietowej, który zapewnia sprawdzoną obronę przed środkami napadu powietrznego

System pozwala na odpalanie pocisków o różnych układach naprowadzania, takich jak rakiety Tamir, Python-5 czy I-Derby. Przy czym Python-5 i I-Derby są pociskami podwójnego zastosowania. To znaczy, że można ich także użyć jako pociski „powietrze-powietrze” na myśliwcach wielozadaniowych.

Dotychczas Iron Dome wykonał ponad 4 tys. przechwyceń w warunkach bojowych. To jedyny na świecie mobilny, wielozadaniowy system obrony przeciwrakietowej, który zapewnia sprawdzoną obronę przed tymi wszystkimi środkami napadu powietrznego.

Wykorzystując ten system, Wojsko Polskie uzyskałoby dalece perspektywiczny system bojowo-obronny wraz z pełną samodzielnością operacyjną w jego użytkowaniu.

Wkrótce powinniśmy poznać przynajmniej niektóre decyzje dotyczące zakupu izraelskiego uzbrojenia. Ta najpilniejsza to umowa na produkcję pocisków Spike LR-2. Ten system jest wciąż najważniejszym orężem przeciwpancernym polskiego wojska.