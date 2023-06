Co jeśli Polska będzie następna?

To coraz głośniejsze hasło: Polska miała – a może wciąż ma - być kolejna. Czy możemy się samodzielnie obronić? To wiedzą zapewne tylko szpiedzy i generałowie, ale potencjał polskiej armii jest intensywnie rozbudowywany. Zresztą za gigantyczne pieniądze.

Trzeba przygotować się na każdy scenariusz, także najgorszy, bo Rosja nie ukrywa swoich celów związanych z rewizją układu sił na arenie międzynarodowej.

Polska inwestuje w uzbrojenie, kupując sprzęt zarówno w Azji, jak i w Ameryce Północnej.



Obrona cywilna to na razie hasło bez pokrycia w polskich realiach.

– Znaczenie wojny na Ukrainie wykracza poza obronę tego państwa – Chiny zapowiedziały, że przejmą Hongkong i to zrobiły. Rosja zapowiedziała, że najedzie na Ukrainę i to się stało. Chiny mówią, że następny będzie Tajwan i powinniśmy im wierzyć. Rosja powiedziała, że następna będzie Polska i państwa bałtyckie, jeżeli do tego dojdzie, będziemy mieli do czynienia z wojną światową – powiedziała Nikki Haley, rywalka Donalda Trumpa w republikańskich prawyborach.

Takie stwierdzenia w przestrzeni publicznej pojawiały się wcześniej – prezydent Rosji Władimir Putin żądał od NATO neutralizacji Polski i regionu. Jeszcze przed ubiegłoroczną rosyjską agresję na Ukrainę mówił m.in.: „Nie zobaczyliśmy adekwatnego uwzględnienia naszych trzech kluczowych żądań dotyczących: niedopuszczenia do rozszerzenia NATO, rezygnacji z rozmieszczania ofensywnych systemów uzbrojenia w pobliżu granic rosyjskich, a także powrotu infrastruktury wojskowej NATO w Europie do stanu z 1997 roku, gdy podpisano Akt Stanowiący Rosja – NATO”.

Jak pisał politolog i znawca problematyki wschodnioeuropejskiej Adam Eberhardt, dyrektor Centrum Studiów Strategicznych i wiceprezes think-tanku Warsaw Enterprise Institute, Putin liczył, że po militarnym rozbiciu Ukrainy państwa zachodnie ulegną rosyjskiemu szantażowi. Na przeszkodzie stanęła postawa Ukrainy i państw zachodnich, które ją intensywnie dozbrajają.

Wszystko zależy od wyniku wojny, ale od czego zależy wynik wojny?

Ale równocześnie wiceprezes WEI pisze, że „pokój lub rozejm wymuszony przez Zachód na Ukrainie będzie dla Putina co najwyżej odłożonym w czasie scenariuszem wasalizacji Ukrainy”. Nie wiadomo, jak potoczą się losy zapowiadanej od dawna ukraińskiej kontrofensywy, a przede wszystkim – jak długo państwa zachodnie ze Stanami Zjednoczonymi na czele będę wspierać Ukrainę. I choć nie brakuje opinii, że Rosja wojnę de facto już przegrała, wciąż trzeba liczyć się z najgorszym scenariuszem.

Czy w tym przypadku jesteśmy gotowi? Jeśli chodzi o kwestię ochrony ludności, bez wątpienia sytuacja nie jest dobra. W razie ataku powietrznego mieszkańcy powinni ukryć się w schronach. Z przeprowadzonej od października 2022 roku do lutego 2023 roku przez strażaków inwentaryzacji wynika, że w Polsce mamy 2 tys. schronów, które mogą pomieścić w sumie ponad 300 tys. osób, jest też blisko 9 tys. miejsc ukrycia, w których schronienie może znaleźć ponad 1,1 mln osób. Tak zwane doraźne schronienia to 224 tys. miejsc dla blisko 47 mln osób. Z inwentaryzacji wynika, że najwięcej miejsc schronienia jest na Śląsku, najmniej na Warmii i Mazurach.

Miejsca doraźnego schronienia to piwnice, garaże podziemne, szkoły, kościoły – czyli miejsca, w których zdaniem strażaków konstrukcja jest na tyle odpowiednia, że można się tam schronić przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych, o konstrukcji żelbetowej lub murowanej, usytuowane na najniższej kondygnacji. Miejsca ukrycia to niehermetyczne schrony, wyposażone w najprostsze instalacje zapewniające m.in. ochronę osób przed czynnikami rażenia oddziałującymi z określonych stron.

Schrony to natomiast w pełni sprawne, hermetyczne miejsca, w których można się ukryć przed poważniejszymi zagrożeniami. I właśnie ich jest najmniej, w dodatku mało kto wie, gdzie się znajdują, choć próbują to naprawić strażacy, wdrażając aplikację wskazującą najbliższe takie miejsca.

– Zależało nam, aby ludzie wiedzieli, gdzie najbliżej mają schronienie. Są to przede wszystkim obiekty administracji publicznej, różnego rodzaju parkingi, garaże, ogólnie dostępne miejsca, w których można przeczekać nawałnicę – mówił bryg. Michał Kłosiński, zastępca dyrektora Biura Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Obrona cywilna – instytucja, która na razie nie istnieje

Z pomocą ludności w razie wojny powinna przyjść obrona cywilna, ale w obowiązującej od roku Ustawie o obronie Ojczyzny przepisy jej dotyczące zostały uchylone. Tę lukę ma wypełnić zapowiadana Ustawa o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej. Przygotowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nowy akt prawny, zgodnie z zapowiedziami, ma zostać przyjęty jeszcze w czerwcu 2023 roku.

Jak czytamy w rządowym uzasadnieniu, nowa ustawa ma na celu m.in. ”usprawnienie procesu przepływu informacji pomiędzy organami administracji publicznej, a także przekonstruowanie modelu finansowania w sposób umożliwiający efektywne udzielanie pomocy finansowej osobom poszkodowanym oraz odbudowę zniszczonej lub uszkodzonej infrastruktury, a także bardziej racjonalne wykorzystanie zasobów ludzkich przeszkolonych w dziedzinie ratownictwa”.

Projekt zakłada również przejęcie przez ministra spraw wewnętrznych i administracji nadzoru nad organizacją i funkcjonowaniem Krajowego Systemu Ostrzegania i Alarmowania. Zakłada przyznanie szefowi MSWiA szeregu narzędzi prawnych, organizacyjnych i finansowych, odnosi się również do kwestii zapewnienia środków finansowych na szeroko pojęte działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej.

Według planów, co roku na ten cel ma trafić co najmniej 0,1 proc. PKB, a na potrzeby realizacji zadań określonych w ustawie powstanie Fundusz Ochrony Ludności. Jednocześnie przewidywany jest udział samorządów w finansowaniu zadań własnych w obszarze ochrony ludności i obrony cywilnej.

Kluczowe w obronie są jednak przede wszystkim siły zbrojne. Dziś liczba żołnierzy w polskich mundurach wynosi 172,5 tys. żołnierzy. Zgodnie z zapowiedziami ma ich być 300 tys., choć nie wiadomo, czy uda się ten cel osiągnąć.

Równie ważne jest uzbrojenie, a sporo sprzętu wojskowego wysłaliśmy na front ukraiński. Według portalu Oryx, Polska przekazała Ukrainie m.in. 14 samolotów MiG-29, ponad 250 czołgów T-72M i M1(R), 14 nowocześniejszych Leopardów 2A4 oraz 60 czołgów PT-91. Do tego artyleria – 18 samobieżnych armatohaubic AHS Krab, 24 moździerze M120 Rak, ponad 20 postsowieckich 2S1 Goździków oraz ponad 20 BM-21 Grad.

Lista przekazanego sprzętu jest znacznie dłuższa, są na niej także drony, hełmy i karabiny – dla jednych oznacza to osłabienie polskiego potencjału, dla innych inwestycję w bezpieczeństwo kraju. Kluczowy jest fakt, że w sporej części chodzi o sprzęt, którego żywotność i tak dobiegała końca.

To, co zostało, nie imponuje. Na wyposażeniu polskiej armii jest ok. 235 czołgów Leopard 2 w różnych wersjach, około 170 PT-91 Twardy i kilkadziesiąt T-72.

Wiele nie zostało, czas na bardzo kosztowną zmianę

Dlatego właśnie wojskowa Agencja Uzbrojenia wybrała się na kosztowne zakupy. – Proces modernizacji Wojska Polskiego, jeśli chodzi o wyposażenie, dotyczy wszystkich jednostek Wojska Polskiego. Odchodzimy od sprzętu postsowieckiego. Na wyposażenie trafia sprzęt nowoczesny. To sprzęt, który jest sprawdzony w boju – mówił kilka dni temu Mariusz Błaszczak, wicepremier i minister obrony narodowej.

Tylko w 2023 roku Polska wyda co najmniej 4 proc. PKB na zbrojenia. W tym roku zaczęły się dostawy amerykańskich wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych HIMARS. Dziś mamy ich siedem, a do końca roku będzie ich łącznie 20 (w tym ćwiczebne); szef MON-u zapowiada zakup 488 wyrzutni. Za rok z USA przylecą pierwsze wielozadaniowe samoloty F-35, których ma być łącznie 32.

Lista zakupów w Stanach Zjednoczonych obejmuje też 250 amerykańskich czołgów Abrams w najnowocześniejszej wersji oraz 116 pojazdów tego typu w wersji nieco starszej. Te ostatnie pojawią się już wkrótce w Polsce, podobnie jak wypożyczone od Amerykanów śmigłowce typu AH-64 Apache, będące tymczasowym rozwiązaniem w oczekiwaniu na zamówione 96 sztuk.

Na tym nie koniec – MON zawarł bowiem w Korei Południowej ogromne umowy na zakup około tysiąca czołgów K2, 212 samobieżnych haubic K9, 48 samolotów bojowych FA-50 oraz 218 wyrzutni rakiet K239 Chunmoo. Jak poinformowała właśnie południowokoreańska telewizja SBS, polski rząd zaciągnął pożyczki sięgające 38,4 mld zł na zakup tego uzbrojenia w Republice Korei i negocjuje kolejne zobowiązania do łącznej kwoty niemal 77 mld zł.

– Nasi piloci są już po pierwszych szkoleniach w Republice Korei na FA-50 i wkrótce będą gotowi płynnie przejść do użytkowania nowego typu wyposażenia – powiedział Mariusz Błaszczak podczas zakończonej właśnie wizyty w Korei Południowej.

Pierwsze wyrzutnie pojawią się w Polsce w sierpniu, mamy też już 22 czołgi K2 ze 180 zamówionych do 2025 r., a armatohaubic wkrótce będzie 48.

Dodatkowo w ramach jednego z największych kontraktów w jego historii MON zamówił 1400 nowych bojowych wozów piechoty Borsuk, które będą służyć obok ok. 800 KTO Rosomak. Do armii trafią też armatohaubice Krab i samobieżne moździerze Rak.

Wojna w Ukrainie pokazała, jak ważna jest obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa

Wojna za naszą wschodnią granicą pokazała, jak niezwykle ważna jest obrona przeciwlotnicza. Zaś jakości polskiej obrony powietrznej świadczy najlepiej przypadek rosyjskiej rakiety, która doleciała aż pod Bydgoszcz. Sytuacja ma się jednak poprawiać – umowa o wartości 4,75 mld dolarów przewiduje dostawy dwóch baterii, czyli 16 amerykańskich wyrzutni „Patriot” dla programu „Wisła” wraz z 208 pociskami i sprzętem towarzyszącym. Osiągnięcie wstępnej gotowości operacyjnej planowane jest do końca roku.

Z kolei program „Mała Narew”, czyli brytyjskie wyrzutnie i rakiety rodziny CAMM połączone z polskimi stacjami radiolokacyjnymi, to nowoczesny system, choć jego zasięg jest znacznie mniejszy niż antyrakiet „Patriot”, bo wynosi 25 km. Podobnie jak w „Wiśle”, dziś też są tylko dwie jednostki ogniowe „Małej Narwi", a każda składa się z trzech wyrzutni i stacji radiolokacyjnej oraz systemu dowodzenia. Zakupy mają docelowo dotyczyć 23 baterii.

Jeszcze krótszy zasięg ma podstawowy dziś system przeciwlotniczy Wojska Polskiego, czyli „Pilica”. Przeciwlotniczy System Rakietowo-Artyleryjski to już najbliższa obrona przeciw dronom, śmigłowcom, samolotom czy rakietom. W przyszłym roku zaczną się dostawy jego lepszej wersji. Ulepszonych systemów ma być 21.

Polskie siły powietrzne dziś opierają się na samolotach wielozadaniowych F-16. Wkrótce dołączą do nich południowokoreańskie FA-50. – Pozbywamy się samolotów postsowieckich, a polskie lotnictwo bojowe od teraz będzie używało wyłącznie samolotów F-16 i FA-50, a niedługo także F-35. Te trzy typy pochodzą z tej samej rodziny doskonałych i nowoczesnych samolotów. To wielki atut przy budowaniu interoperacyjnego systemu obrony powietrznej i jednolitego systemu szkolenia. Nasi piloci są już po pierwszych szkoleniach w Republice Korei na FA-50 i wkrótce będą gotowi płynnie przejść do użytkowania nowego typu wyposażenia – powiedział szef MON-u.

Werbujemy, zbroimy się, kupujemy – ale to jeszcze potrwa

Bez wątpienia to jakościowa – i horrendalnie droga – zmiana w polskich siłach zbrojnych. W znacznym stopniu wymusiła ją wojna ukraińsko-rosyjska. Problem w tym, że nawet jeśli uda się dotrzymać wszystkich umów – i wszystkie sfinansować – wzmacnianie armii potrwa jeszcze co najmniej pięć lat. Do tego czasu najlepszą obroną granic Polski – obok wyczerpania armii rosyjskiej krwawymi walkami na Ukrainie – jest uczestnictwo w Sojuszu Północnoatlantyckim, którego członkowie zobowiązani są do wzajemnej obrony w przypadku zewnętrznej agresji.