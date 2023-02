Co Joe Biden powie w Warszawie?

Prezydent USA Joe Biden przebywa z wizytą w Polsce. We wtorek w Warszawie wygłosi przemówienie do narodu polskiego. Zapytaliśmy generałów Wojska Polskiego, jakie wątki militarno-wojskowe mogą pojawić się w wystąpieniu Bidena.

Polscy generałowie uważają, że w wystąpieniu Joe Bidena znajdzie się wiele wątków militarno-wojskowych dotyczących pomocy w sprzęcie i uzbrojeniu dla Ukrainy.

Oczekuje się też, że prezydent USA potwierdzi status Polski jako lidera wschodniej flanki NATO.

Biden w wystąpieniu w Warszawie podziękuje też zapewne Polakom za pomoc, jakiej udzielili uchodźcom z Ukrainy.

- Prawdopodobnie będzie to bardzo mocne przemówienie prezydenta Joe Bidena wskazujące jednoznacznie, że obecnie środek ciężkości na Wschodzie przesuwa się w stronę Polski, podkreśli też status Polski jako lidera wschodniej flanki NATO - mówi WNP.PL gen. Dariusz Wroński, były dowódca Wojsk Aeromobilnych.

Rozmówca WNP.PL uważa, że Biden przedstawi nowe spojrzenie na zmieniającą się architekturę bezpieczeństwa w Europie i na świecie, a także podkreśli ważność Polski.

W przemówieniu Bidena nie będzie raczej aż tak mocnych akcentów, jak temat udziału Polski w programie nuklearnym Nuclear Sharing, czyli koncepcji sojuszu zakładającej udostępnianie głowic jądrowych państwom NATO, które ich nie posiadają. To jeszcze nie ten moment.

Wybrzmi za to na pewno przekaz, że Polska w oczach społeczności światowej, europejskiej, staje się liderem pomocy dla Ukrainy. Na pewno Biden doceni również Polskę za dotychczasowe wsparcie narodu ukraińskiego i przyjęcie ogromnej liczby uchodźców, dzięki możliwościom, jakie stworzyły ku temu władze polskie i jednocześnie społeczeństwo.

- Myślę, że to będzie wystąpienie prezydenta Stanów Zjednoczonych skierowane głównie do polskiego narodu, w którym być może będzie też kilka wątków wojskowych, ale nie będą one tak mocno zaakcentowane, jak tego oczekujemy - dodaje gen. Wroński.

Pozytywne słowa o Trójkącie Weimarskim, Grupie Wyszehradzkiej, Bukaresztańskiej Dziewiątce

Za prawdopodobne uważa, że w prezydenckim wystąpieniu znajdzie się nawiązanie do kwestii obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Możliwe, że będzie w nim deklaracja dająca nadzieję na utworzenie w Polsce bazy, bez określonego terminu, w której będą na stałe stacjonować amerykańscy żołnierze, niekoniecznie jednak w takim wymiarze, jak to ma miejsce w Niemczech.

- Myślę, że prezydent Biden nawiąże również do potrzeb związanych z logistyką i zaopatrywaniem, które mają szczególne znaczenie dla wojennego wysiłku Ukrainy. Wspomni o rozbudowie magazynów i innych obiektów wojskowych w Polsce, która już stała się zapleczem logistycznym dla wojsk NATO, aby nie trzeba było przerzucać sprzętu i uzbrojenia z dalekich krajów, tracąc niepotrzebnie czas i szansę na szybką reakcję - dodaje gen. Wroński.

Niewątpliwie w wystąpieniu prezydenta Stanów Zjednoczonych będą akcenty dotyczące potrzeby dalszej mobilizacji wszystkich środowisk, które według gen. Wrońskiego zintegrowały się przeciwko inwazji rosyjskiej na Ukrainę.

Padną pozytywne słowa o Trójkącie Weimarskim, Grupie Wyszehradzkiej, Bukaresztańskiej Dziewiątce, oczywiście w kontekście przygotowań do szczytu NATO w Wilnie na przełomie czerwca i lipca tego roku.

Polska, obok USA, Niemiec i Wielkiej Brytanii, należy do liderów pomocy Ukrainie

- Spodziewam się, że prezydent Biden jeszcze mocniej zaakcentuje wcześniejsze informacje z Kijowa, dotyczące wzmocnienia pomocy militarnej dla Ukrainy, wypełnione kilkoma konkretnymi przykładami tego wsparcia okazywanego przez Stany Zjednoczone, a także spodziewanej pomocy od państw zachodnich - uważa gen. prof. Bogusław Pacek, były rektor Akademii Sztabu Generalnego i prezes Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego.

Dodaje, że spodziewa się, że prezydent Biden będzie mówił także o działaniach gospodarczych, czyli sankcjach nakładanych na Rosję. Może ogłosić kolejny pakiet sankcji, które utrudnią Moskwie kontynuację wojny.

To, co na pewno znajdzie się w wystąpieniu prezydenta USA, to podziękowania dla Polski za wysiłki militarne, w postaci przekazywanego przez nas uzbrojenia i sprzętu wojskowego, ale także dla państw zachodnich, które obok przekazywania bardzo dużej pomocy humanitarnej wspierają Ukrainę militarnie.

Polska, obok USA, Niemiec i Wielkiej Brytanii, należy do liderów tej pomocy. Do tego Polska, jako jedna z pierwszych włączyła się w udzielanie pomocy wojskowej Ukrainie.

Dzisiaj ważniejsze znaczenie mają środki obrony powietrznej oraz czołgi, artyleria i amunicja

Co warte podkreślenia Polska, obok poradzieckich czołgów i maszyn własnej produkcji PT-91 Twardy, wysłała również Ukrainie swoje najnowocześniejsze uzbrojenie, samobieżne armatohaubice Krab, które świetnie sprawdzają się na wojnie.

- Myślę, że to właśnie będzie główny przekaz amerykańskiego prezydenta. Nie spodziewam się żadnych konkretnych decyzji, oprócz zapewnień o kontynuacji pomocy militarnej, która ma hamować zapędy Rosji, a z drugiej strony wzmacniać i motywować do wspierania zarówno Amerykanów, jak i rządy i społeczności państw zachodnich - podkreśla.

Jego zdaniem będzie też mowa o pociskach dalekiego zasięgu, czy rakietach średniego dystansu. Nie spodziewa się jednak, że wybrzmi oferta dotycząca szybkiego dostarczenia Ukrainie samolotów. O samolotach może być mowa, ale ich przekazanie, bo do tego kiedyś dojdzie, będzie możliwe dopiero na kolejnym etapie wojny, kiedy możliwa będzie ukraińska kontrofensywa.

- Obecnie takie działania na dużą skalę, pozwalające na wyeliminowanie wojsk rosyjskich z Ukrainy, nie są możliwe. Dzisiaj ważniejsze znaczenie, i to pewnie też znajdzie się w przekazie prezydenta, mają środki obrony powietrznej oraz związane z siłami pancernymi i artylerią, które są potrzebne na etapie zatrzymywania rosyjskiej ofensywy. Przydałyby się do tego samoloty, ale do tego jeszcze daleka droga - twierdzi.

Rośnie obecność wojsk amerykańskich na wschodniej flance

Również gen. Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy NATO ds. transformacji, uważa, że choć wystąpienie amerykańskiego prezydenta na pewno będzie miało znaczący wymiar polityczny, to nie zabraknie w nim odniesień i aspektów militarnych oraz humanitarnych.

- Prezydent Biden będzie chciał przekazać przede wszystkim, tak jak to zrobił wcześniej w Kijowie, niezachwiane wsparcie dla Ukrainy, w tym również tej pomocy, jaką Polska udziela Ukrainie od pierwszych dni wojny - podkreśla.

Biden będzie też, zdaniem generała, dziękować Polsce i polskiemu społeczeństwu za pomoc, szczególnie humanitarną, którą udzieliliśmy w początkowej fazie wojny uchodźcom z Ukrainy i której nadal udzielamy, ale też za pomoc militarną.

Uważa, że w wystąpieniu znajdą się akcenty dotyczące obecności wojsk amerykańskich na wschodniej flance NATO, która jest cały czas wzmacniana. Obecnie w Polsce jest już ponad 10 tys. amerykańskich żołnierzy.

Duże znaczenie będzie miało spotkanie z Bukaresztańską Dziewiątką

Będzie chciał podkreśli jedność NATO i Europy, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie oraz jej zwiększenie, ale też rolę europejskich sojuszników w pomocy, co świadczy o tym, że przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, a szczególnie flanki wschodniej z Polską na czele.

Możliwe, że udzieli też ogólnego wsparcia militarnego w zakresie dostaw sprzętu dla Polski i sojuszników, którzy przekazali swój sprzęt i broń Ukrainie.

W tym kontekście ważne będzie zaplanowane na środę spotkanie Bidena z Bukaresztańską Dziewiątką, czyli zrzeszeniem Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier, co też będzie miało swój wymiar militarny, gdyż świadczyć będzie o tym, że kraje południowo-wschodniej i środkowej Europy zajmują bardzo istotne miejsce w NATO.

- Spodziewam się, że powie o nowych zamiarach dotyczących dalszego wsparcia dla Ukrainy, aby powstrzymać ekspansjonistyczne zapędy Rosji. Czy jednak powie coś o samolotach i rakietach dalekiego zasięgu - trudno powiedzieć - podkreśla gen. Bieniek.