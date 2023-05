Co nie zadziałało, gdy rosyjska rakieta leciała przez Polskę?

Minister obrony narodowej obwinia dowódcę operacyjnego, prezydent broni wojskowych. Sprawa rosyjskiej rakiety, która rozbiła się pod Bydgoszczą, pokazała, jak niejasne mogą być kwestie, w których kluczowe jest bezpieczeństwo.

Śledztwo w sprawie rosyjskiej rakiety Ch-55 odnalezionej w okolicach Bydgoszczy zostało odebrane wojskowym prokuratorom i przejęte przez Prokuraturę Krajową.

Sprawę wyjaśnia też Najwyższa Izba Kontroli, która wszczęła kontrolę w MON-ie i kilku innych instytucjach.

Szczątki rakiety odnalazła przypadkowa osoba kilka miesięcy po tym, jak pocisk zniknął z polskich radarów.

Jak to się stało, że rosyjska rakieta przeleciała kilkaset kilometrów i znalazła się - już na ziemi - dopiero po kilku miesiącach? Kto wiedział, a kto nie wiedział, że leci? To seria pytań, na które odpowiedzi udzielą - być może - śledczy, którzy prowadzą w tej sprawie prokuratorskie postępowanie.

Bez wątpienia obywatele polscy powinni jednak wiedzieć, czy procedury związane z tego typu niebezpiecznymi sytuacjami są przestrzegane. Rakieta typu Ch-55 to przecież pocisk manewrujący zdolny do przenoszenia ładunku jądrowego. Fakt, że ta znaleziona w Polsce miała głowicę betonową, nie zmienia tego, że w czasie lotu nikt nie wiedział, co przenosi. Inną kwestią jest uderzenie pocisku tej masy (ok. 1,7 t) na przykład w blok mieszkalny - ofiary byłyby pewne.

Jak oświadczył minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak: „16 grudnia podległe Dowódcy Operacyjnemu Centrum Operacji Powietrznych otrzymało od strony ukraińskiej informacje o zbliżającym się w stronę polskiej przestrzeni obiekcie, który może być rakietą. (…) Właściwie uruchomiono procedury współpracy sojuszniczej. Podwyższono gotowość bojową naszych środków dyżurnych. W powietrze poderwano dyżurne samoloty - polskie i amerykańskie. Obiekt był odnotowany przez polskie naziemne stacje radiolokacyjne”.

Centrum Operacji Powietrznych poinformowało z kolei dowódcę operacyjnego o obiekcie w polskiej przestrzeni powietrznej, ale jak twierdzi szef MON-u, „Dowódca Operacyjny zaniechał swoich instrukcyjnych obowiązków nie informując mnie o obiekcie, który pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej, ani nie informując Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i innych przewidzianych w procedurach służb”.

Zaniedbania, niedomówienia czy zakłócenia w komunikacji?

MON poinformowało, że prezydent Andrzej Duda i premier Morawiecki otrzymali raport z kontroli funkcjonowania Systemu Obrony Powietrznej RP. Wnioski - jak podano - wyraźnie wskazują na zaniedbania dowódcy operacyjnego.

W reakcji na słowa szefa MON-u gen. Tomasz Piotrowski zaapelował „o rozsądek, o to abyśmy w nadchodzących dniach bardzo ważyli emocje, abyśmy byli rozsądni w tym, co robimy, abyśmy bardzo ambitnemu i agresywnemu przeciwnikowi nie dawali pożywki, nie dawali się dzielić na grupy”. Tymczasem, zgodnie z przepisami, to właśnie w jego rękach spoczywa decyzja o użyciu sił i środków wydzielonych do systemu obrony powietrznej.

- Trudno uwierzyć, że służba dyżurna MON-u, a więc pośrednio także sam minister, informacji o rakiecie nie otrzymali. Bo do tego właśnie są dyżurne służby przeznaczone - by zbierać dla kierownictwa informacje tego typu jak naruszenie przestrzeni powietrznej RP. W mojej ocenie problem leży prawdopodobnie w tym, że gdy rakietę utracono z radarów i nie udało się jej znaleźć w pierwszej fazie poszukiwania, to problem zaczęto ukrywać z nadzieją, że sprawa po cichu jakoś rozwiąże się sama - komentuje dr Paulina Polko, kierownik Katedry Nauk o Bezpieczeństwie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Być może cała struktura, choć zgodna ze standardami NATO, jest zbyt złożona?

W całej sytuacji można odnieść wrażenie, że całokształt zarządzania polskim wojskiem jest skomplikowany, choć podział kompetencji jest wyraźny i wynika m.in. z konstytucji. Zgodnie z nią najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych jest prezydent RP, który to zwierzchnictwo sprawuje za pośrednictwem ministra obrony narodowej.

To prezydent mianuje „pierwszego żołnierza”, czyli szefa Sztabu Generalnego, dowodzącego polskimi siłami zbrojnymi oraz dowódców rodzajów Sił Zbrojnych, a na czas wojny, na wniosek premiera, mianuje naczelnego dowódcę Sił Zbrojnych.

Ale równocześnie szefowi MON-u podlega Dowództwo Generalne, zajmujące się m.in. kwestiami szkoleniowymi czy planowaniem, jak również Dowództwo Operacyjne, nadzorujące bieżące operacje wojskowe oraz Wojska Obrony Terytorialnej. Zgodnie z założeniami ta struktura ma odpowiadać standardom NATO. Każdy ma swoje określone obowiązki, uprawnienia, zadania – i reaguje zgodnie z nimi, także w sytuacji dotyczącej obcej rakiety.

- Poderwane zostały przecież myśliwce, wysłano w teren funkcjonariuszy policji, więc system zareagował, ale wyglądało to, jakby w pewnym momencie ktoś podjął decyzję: jak nie wiemy, gdzie spadła, to niech może leży po cichu, bo się narazimy na oskarżenia, że obrona przeciwlotnicza jest nieskuteczna - uważa dr Polko.

Obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa na razie ma ogromne braki

I prawdopodobnie w tym tkwi problem, bowiem realnie rzecz ujmując - bez względu na procedury, takie jak „Regulamin działań Sił Powietrznych” czy „Instrukcja funkcjonowania systemu powszechnego ostrzegania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza” - obrona powietrzna kraju przed tzw. środkami napadu powietrznego jest dziś bardzo dziurawa.

W kwietniu odbyło się w Radomiu pierwsze szkolenie bez wykorzystania skonstruowanych jeszcze w Związku Radzieckim systemów obronnych - za to z użyciem zarówno amerykańskiego systemu „Patriot”, jak i brytyjskich rakiet CAMM oraz systemu „Pilica”. Sprzętu wciąż jest jednak za mało.