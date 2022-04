Co potrafi Abrams. Dlaczego Polska wydała prawie 20 mld zł?

Niezniszczalne, tak określane są amerykańskie czołgi M1A2 Abrams, które wkrótce trafią do Polski. Wart 4,7 mld dol., czyli prawie 20 mld zł kontrakt na dostawę czołgów to największy kontrakt na uzbrojenie dla polskiej armii.

70-tonowy potwór

Abramsy służą na całym świecie

Czołgi z Ohio

Najnowszy wariant opracowano także z myślą o uproszczeniu serwisu i ułatwieniu obsługi przez dowódcę, działonowego, ładowniczego i kierowcę. Elektroniczne systemy mogą być zasilane z jednostki pomocniczej, bez uruchamiania silnika głównego.Abrams jest uzbrojony w gładkolufową armatę 120 mm skonstruowaną przez niemiecki koncern Reinmetall, licencyjne działa zostały z czasem zmodyfikowane przez Amerykanów.Ważący ok. 70 ton czołg napędza silnik turbowałowy o mocy 1500 koni mechanicznych, który jest w stanie rozpędzić maszynę do prędkości ok. 70 km na godzinę.Wojska USA stosują paliwo lotnicze, turbinę można jednak zasilać różnymi paliwami. Wielopaliwowość jest uważana za zaletę tego napędu, za wadę - zużycie paliwa ok. dwukrotnie wyższe niż w czołgach Leopard 2 i niemożność pokonywania przez czołg głębokich przeszkód wodnych. Opracowany w systemie miar stosowanym w USA pojazd będzie też wymagać budowy odpowiedniego zaplecza technicznego.Czołgi M1 Abrams w różnych wersjach są na wyposażeniu wojsk Maroka, Kuwejtu, Iraku, Egiptu, Australii, Arabii Saudyjskiej i wkrótce Tajwanu. Były używane w wojnie w Afganistanie i Iraku. Abramsy irackiej armii brały udział w wojnie przeciwko tzw. Państwu Islamskiemu (IS), a saudyjskie podczas wojny domowej w Jemenie.W Polsce w czołgi Abrams ma zostać uzbrojona 18. Dywizja Zmechanizowana, której brygady mają obecnie czołgi Leopard i T-72. Polska - poza amerykańskimi wojskami lądowymi w Europie - będzie jedynym użytkownikiem tego czołgu na Starym Kontynencie.- Abramsy potwierdziły swoją sprawność w walce. - To czołg o doskonałych zdolnościach manewrowych - ma potężny silnik turbinowy, który przekłada się na bardzo dużą manewrowość; to także potężna siła ognia, system amunicyjny zdolny do pokonywania najnowocześniejszych pancerzy kompozytowych, jest to doskonały system dowodzenia, zapewniający komunikację zakrytą, komunikację nie tylko między czołgami, ale całymi pododdziałami, tworzącymi wspólną świadomość operacyjną, no i przede wszystkim legendarne bezpieczeństwo załogi - to wszystko się przekłada na jego dużą żywotność i efektywność w walce - oceniał w rozmowie z PAP Inspektor Wojsk Lądowych gen. Maciej Jabłoński.Produkowany przez koncern General Dynamics w fabryce w Limie w stanie Ohio czołg został nazwany imieniem gen. Creightona Abramsa, dowódcy wojsk USA w Wietnamie w latach 1968-1972.Główne firmy zaangażowane w dostawy to General Dynamics Land Systems w Sterling Heights (stan Michigan), BAE Systems w York (Pensylwania), Leonardo DRS w Arlington (Wirginia), Honneywell Aerospace (Phoenix, Arizona), Raytheon Company w McKinney w Teksasie i Lockheed Martin w Orlando na Florydzie.