Co zrobi Putin na Ukrainie? Polscy generałowie dla WNP.PL

Zaogniający się konflikt na granicy z Ukrainą budzi ogromny niepokój. Nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie i NATO. Rosną obawy, że rosyjska agresja na Ukrainę może wywrócić do góry nogami obecny system europejskiego bezpieczeństwa. Czy wojna jest nieunikniona? - Dzisiaj koszty wycofania się z podjętych już działań militarnych byłyby wyższe niż ich eskalacja. Jeśli Putin zrezygnuje dziś z zaatakowania Ukrainy, to już za 2-3 lata tego nie zrobi - uważa gen. Leon Komornicki.

Chęć zablokowania rozszerzania NATO

Bardzo niebezpieczny moment

Polska nie może być spokojna

Żądania Putina

Działania podprogowe i ataki w cyberprzestrzeni

Wzbudzić strach i polityczny zamęt

Ukraina jest gwarantem naszego bezpieczeństwa

- Dopóki będzie trwało napięcie spowodowane koncentracją wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą, może dochodzić do incydentów, pojedynczych ostrzałów albo ograniczonych działań przygranicznych. Możemy mieć przez cały czas elementy wojny hybrydowej, dezinformacji, ataki cybernetyczne - twierdzi gen. Bieniek.Jego zdaniem Rosja chce osiągnąć coś ze swoich bezczelnych żądań, dotyczących faktycznego uznania Europy Środkowo-Wschodniej za rosyjską strefę wpływów, wycofania z niej potencjału militarnego NATO czy formalnego potwierdzenia, że nie będą przyjmowani do Paktu nowi członkowie.- Te żądania zmierzyły się z murem solidarności państw NATO. Trudno sobie wyobrazić, by można pozbawić państwa prawa do podejmowania samodzielnych decyzji. Nikt przecież nie zabroni Szwecji, Finlandii, ani Gruzji czy Ukrainie członkostwa w NATO, jeśli będą tego chciały i o to aplikowały - podkreśla generał.Nie jest też możliwa zgoda na to, by na terytorium państw natowskich czy tych przyjętych po 1997 r. nie stacjonowały wojska sojusznicze. To, zdaniem generała, jest konieczne dla ochrony naszych terytoriów i zobowiązań przyjętych przez kraje Paktu Północnoatlantyckiego.Rosyjska ofensywa dyplomatyczna, spotkania w Genewie, Brukseli, w OBWE mogą też mieć na celu doproszenie Kremla do stołu rozmów dotyczących bezpieczeństwa na świecie - co już częściowo Putin osiągnął, przestał być ignorowany przez zachodnie mocarstwa - czy ugrania żądań certyfikacji gazociągu Nord Stream 2.- Wywołanie agresji na dużą skalę Putinowi po prostu się nie opłaci. Armia ukraińska to już nie ta sprzed 7 lat. To zupełnie inna armia, zarówno moralnie, społecznie, jak i pod względem uzbrojenia oraz wyszkolenia. Straty byłyby ogromne - uważa generał.Co nie znaczy, że Rosja nie będzie prowadzić działań, mających zdestabilizować Ukrainę po to, by ta nigdy nie miała możliwości zostać członkiem europejskiego systemu bezpieczeństwa, tak jak wcześniej zrobiła to z Gruzją.Także gen. Bogusław Pacek, były rektor Akademii Obrony Narodowej, podkreśla w rozmowie z WNP.PL, że wszystko wskazuje na to, iż rosyjska agresja polega na zastraszaniu, które od czasu umieszczenia rakiet na Kubie nigdy nie było tak wiarygodne. Dlatego jest traktowane, jako realne przygotowanie do wojny.Putin, jak uważa gen. Pacek, lubi kreować kryzysy tylko po to, żeby je później rozładowywać. Czy to znaczy, że Putin napadnie na Ukrainę? - Jeśli ma odrobinę rozsądku, to tego nie zrobi. Po tym wszystkim, co się wydarzyło w ostatnich dniach, po stanowczych odpowiedziach państw Zachodu - szczególnie istotne jest co mówią Niemcy o Nord Stream 2 - napad na Ukrainę oznaczałby gospodarcze wykończenie Rosji - dodaje generał.Trzeba jednak mieć świadomość, że jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie. Putin musi wyjść z tej sytuacji z twarzą, ratować tzw. dumę rosyjską, by nie stracić w narodzie opinii niezłomnego.Gen. Pacek nie ma też wątpliwości, że konflikt na Ukrainie przekłada się wprost na polskie bezpieczeństwo. - Polska nie może być spokojna, bo wiemy, że to nie tylko chodzi o Ukrainę. W tej chwili Ukraina jest terenem zastępczym zmagania się Federacji Rosyjskiej ze Stanami Zjednoczonymi - wyjaśnia.Uważa, że „teren ten” rozszerzy się na NATO, które jest solą w oku Putina, bo Stany Zjednoczone to 70-80 proc. potencjału NATO. Podzielić spójność sojuszu to ważny cel Kremla.Zobacz też: Joe Biden: uznamy za inwazję każde przekroczenie granicy z Ukrainą przez Rosję

Gdyby to się udało i Ameryka rozluźniła więzy z Europą, ze względu na to, że jej najważniejsze interesy są zupełnie gdzie indziej, to wówczas rosyjskiej agresji, w pierwszej kolejności, obawiać się powinny Kraje Bałtyckie, a w drugiej Polska.Gen. Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w rozmowie z naszym portalem zwraca uwagę, że wszystko, co się zdarzy w przyszłości, zależy od Putina. To on jest teraz decydentem.- My możemy tylko przewidywać, jakie opcje ma do wyboru i które z nich są bardziej prawdopodobne. Nie wydaje mi się, by doszło do konfliktu o wymiarze globalnym. Jednak w naszym regionie, w Europie, konsekwencje działań wobec Ukrainy mogą być bardzo poważne - obawia się gen. Koziej.Putin negocjacje dotyczące prób zatrzymania rozszerzania NATO, poszerzenia strefy wpływów i uniemożliwienie Ukrainie wstąpienia do zachodnich struktur postanowił wesprzeć straszeniem świata konsekwencjami bezpośredniej agresji na Ukrainę.- Wydaje się prawdopodobne, że opcja siłowa Putina służy rozpoznaniu reakcji Zachodu na te groźby. Chce zasiać strach, zobaczyć co się stanie - jak daleko pójdzie Zachód na jego ustępstwa - zanim podejmie kolejne kroki - podkreśla gen. Koziej.On również uważa, że jednymi z możliwych, mniej ryzykownych i już wypróbowanych, mogą być działania poniżej progu otwartej, jawnej agresji, jak to było w Donbasie.Jeśli nic z tego nie wyjdzie, Putin może poszerzyć działania podprogowe o ataki w cyberprzestrzeni, aby sparaliżować systemy władzy i kierowania infrastrukturą państwa, czy wysłanie na Ukrainę swoich „zielonych ludzików”, czyli pozarządowe, prywatne grupy militarne, jak grupa Wagnera.Moskwa liczy, że różnice interesów wewnątrz NATO, np. wobec Nord Stream 2, mogą osłabić więzy sojusznicze, budować poczucie niepewności, m.in. wśród Polaków, że gdybyśmy znaleźli się w obliczu agresji podprogowej, to NATO, podobnie jak Ukrainie, może nie przyjść nam z pomocą.- Jawna agresji na Ukrainę to groźba „przerobienia” tego państwa w drugą Białoruś. Wówczas nasze zagrożenie byłoby dwukrotnie większe, niż dziś - wyjaśnia gen. Koziej.Oznaczałoby bowiem, że zagrożenie rosyjskie nie ogranicza się już tylko do północno-wschodniego regionu naszego kraju, ale i do południowo-wschodniego. Musielibyśmy wówczas przeorganizować swoją strategiczną obronę na całym wschodzie, przedefiniować koncepcję obrony, przeorganizować lokalizacje wojska.- „Porwanie” Ukrainy przez Rosję do swojego obozu stworzyłoby dla Polski nowe, rewolucyjne wręcz wyzwania, jeśli chodzi warunki bezpieczeństwa. Dlatego powinniśmy robić wszystko, aby utrzymać prozachodnią politykę Ukrainy - dodaje gen. Koziej.Według gen. Leona Komornickiego, byłego zastępcy Szefa Sztabu Generalnego to, co dziś obserwujemy, nie przypadkiem wpisuje się w strategię rosyjską skierowaną przeciwko europejskiemu obszarowi bezpieczeństwa, której ostrze skierowane jest głównie w NATO, do którego my również należymy.To ciąg dalszy wojny będącej realizacją strategii rozszerzania swoich wpływów, którą Rosja rozpoczęła w 2008 r., napadając na Gruzję. Teraz czas na Białoruś - co już praktycznie stało się faktem - i Ukrainę, która stanęła na drodze rosyjskiej strategii rozszerzania wpływów do granicy z Polską. W naszym interesie jest, by tak się nie stało.Rosja z działań odstraszających przeszła do działań wymuszających, aby zmusić Zachód do nie przekraczania „czerwonych linii” wyznaczonych przez Putina. Konflikt na Ukrainie byłby ogromnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski - co do tego nie ma wątpliwości gen. Komornicki.Czy wojna jest nieunikniona? - Dzisiaj koszty wycofania się z podjętych już działań militarnych byłyby wyższe niż ich eskalacja. Jeśli Putin zrezygnuje dziś z zaatakowania Ukrainy, to już za 2-3 lata tego nie zrobi - uważa gen. Komornicki.Trudno zatem wykluczyć bezczynność Kremla wobec Ukrainy. Gen. Komornicki również uważa, że będą to najpewniej działania poniżej progu wojny, ograniczone do wschodniej Ukrainy, aby odciąć ją od zasobów, np. z Donbasu.- Nasza rola w obecnym konflikcie powinna być bardziej aktywna. Musimy wspierać Ukrainę bardziej ofensywnie, zdecydowanie, nie tylko dyplomatycznie, ale również materialnie, także przekazując jej technikę bojową - doradza gen. Komornicki.- Nie ma co chować głowy w piasek, nie należy bać się Rosji. Trzeba to robić wręcz demonstracyjnie, bo to kwestia naszej wiarygodności. Żołnierze ukraińscy, którzy cały czas od 2014 r. giną w walkach na wschodzie kraju, giną także za Polskę. Dziś Ukraina jest gwarantem naszego bezpieczeństwa - podkreśla.Gdyby, zdaniem generała, obawy przed Rosją w obecnej sytuacji decydowały o tym, że nie podejmujemy niektórych działań, to nie byłoby to dobre rozwiązanie. Wzbudzić strach, niepokoje i polityczny zamęt wśród państw europejskich, sojuszniczych - to jedno z najważniejszych założeń strategii Putina.