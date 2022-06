Co zrobią NATO i Polska, gdy Rosja zaatakuje przesmyk suwalski?

Wojna na Ukrainie postawiła NATO przed wyzwaniami, z jakimi nie musiało mierzyć się od dekad. Groźby Rosji kierowane pod adresem państw bałtyckich powodują, że ich mieszkańcy coraz bardziej obawiają się, że podzielą los Ukrainy. Czy rosyjski atak na Estonię, Litwę lub Łotwę grozi wybuchem wojny kontynentalnej? Jak w tej sytuacji zachowa się Polska i całe NATO?

W czerwcu Litwa wprowadziła blokadę rosyjskich transportów do Kaliningradu, co mocno zdenerwowało Kreml. Moskwa zażądała zniesienia blokady, nazywając ją bezprecedensową i nielegalną. Zapowiedziała także podjęcie stosownych kroków odwetowych. - Rosja zastrzega sobie prawo do działania w celu ochrony swoich interesów narodowych - ogłosiło rosyjskie MSZ.

Gubernator obwodu kaliningradzkiego Anton Alichanow stwierdził natomiast, że reakcja na decyzję Litwy o ograniczeniu tranzytu do Kaliningradu jest dość oczywista i będzie niezwykle bolesna.

Cóż to może być za reakcja? Jedną z odpowiedzi były rosyjskie manewry przy granicy państw bałtyckich, przy okazji których żołnierze naruszali przestrzeń powietrzną Estonii i ćwiczyli ataki rakietowe ze śmigłowców.

Władimir Putin ogłosił też niedawno, że w ciągu kilku miesięcy Rosja przekaże Białorusi rakiety typu 9K720 K Iskander-M, mogące przenieść na odległość 500 km ważącą do 700 kg głowicę konwencjonalną lub jądrową.

Rosja coraz ostrzej grozi krajom bałtyckim, zwłaszcza Liwie i Estonii. Mieszkańcy tych krajów obawiają się, że mogą podzielić los Ukraińców.

- Rosjanie uważają, że nie zasługujemy na niepodległość. Ich ostatnie operacje i komunikacja potwierdzają ten wniosek - mówił Kusti Salm, sekretarz Ministerstwa Obrony Narodowej Estonii.

Premier Estonii Kaja Kallas krytykuje też obecny plan NATO dotyczący obrony krajów bałtyckich. Ma on zakładać, że Rosja opanuje państwa bałtyckie, które zostaną następnie wyzwolone przez wojska Sojuszu w ciągu sześciu miesięcy.

- Jeśli porównamy wielkość Ukrainy i krajów bałtyckich, będzie to oznaczać całkowite zniszczenie tych krajów i naszej kultury - przypomina premier Kallas.

Oczekuje się, że rozpoczynający się 28 czerwca szczyt NATO w Madrycie, już nazywany przełomowym, ma zmienić strategię sojuszu. Nie wyzwalać zajętych wcześniej przez przeciwnika terenów, ale mieć tam dostatecznie duże siły, by od razu stawić twardy odpór agresorowi.

Rozwinięcie grup batalionowych, wzmocnienie sił powietrznych i marynarki

Z krajami bałtyckimi jest taki problem, że są niewielkie i nie bardzo nawet mają czym odpowiedzieć na naruszanie swojej przestrzeni powietrznej, ponieważ nie mają lotnictwa bojowego.

Stąd natowska misja Baltic Air Policing, której celem jest kontrola przestrzeni powietrznej Litwy, Łotwy i Estonii przez samoloty należące do innych państw NATO, również Polski.

Na Łotwie stacjonuje batalionowa grupa bojowa NATO dowodzona przez Kanadyjczyków, w której uczestniczą między innymi żołnierze z Hiszpanii, Włoch i Polski, z kompanią czołgów PT-91 Twardy. Takie grupy są też na Litwie i Estonii. W każdym z tych państw stacjonuje obecnie około tysiąca żołnierzy sojuszniczych.

Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, mówi o rozwinięciu części grup batalionowych w grupy brygadowe. Dodatkowo wzmocnione mają być siły powietrzne i morskie pod dowództwem NATO, a także zdolności w zakresie cyberobrony i przestrzeni kosmicznej.

Kraje bałtyckie są dla NATO trudne do obrony

Nie zmienia to faktu, że kraje bałtyckie są dla NATO trudne do obrony. Zwraca na to uwagę Lech Kościuk, były członek Zespołu Analiz i Ekspertyz ‪Wojskowej Akademii Technicznej, absolwent Royal College of Defence Studies w Londynie.

W analizie zagrożeń państw bałtyckich oraz Polski w przypadku agresji Rosji, zamieszczonej na łamach Niezależnego Magazynu Strategicznego Parabellum pt. "Bitwa o Przesmyk Suwalski", zwraca uwagę, że warunki geograficzne państw bałtyckich działają na korzyść potencjalnego napastnika.

Dlatego uważa, że działanie z zaskoczenia i szybkie tempo natarcia, wspierane aktywnymi działaniami rebeliantów wzmocnionych siłami specjalnymi, daje duże szanse powodzenia.

Obrońcy mają mało przestrzeni na cofanie się. Jest również mało przestrzeni dla przyjęcia i odpowiedniego rozmieszczenia na kolejnych rubieżach sił wsparcia. Teraz jednak to się zmieni.

- Wejście Finlandii i Szwecji do NATO poprawi bezpieczeństwo Polski i regionu Morza Bałtyckiego. Zwiększy się głębia strategiczna NATO - uważa dr Damian Szacawa z Instytutu Europy Środkowej i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Najgroźniejsze miejsce na ziemi znajduje się teraz w Polsce

Tylko czy w sytuacji, kiedy zamiast wojny, rosyjscy obywatele w którymś z tych krajów wypowiedzą lojalność władzy i poproszą Rosję o pomoc, NATO zdecyduje się pomóc sojusznikowi?

Jens Stoltenberg zapewnia, że nie ma co do tego wątpliwości. - Rosja nie wykorzysta Kaliningradu ani żadnego innego pretekstu do podjęcia jakichkolwiek agresywnych działań przeciwko jakiemukolwiek sojusznikowi w NATO - zapewnia.

W tle pojawia się przesmyk suwalski, niewielki obszar na terenie Polski, który natowskim planistom spędza sen z powiek. Niedawno amerykański portal Politico dowodził, że najgroźniejsze miejsce na ziemi znajduje się teraz w Polsce.

Przesmyk suwalski to jeden z pierwszych punktów, w które z pewnością uderzyłaby Rosja, jeśli wojna na Ukrainie przeniosłaby się na inne państwa Europy.

- Jeśli chodzi o Kaliningrad i każdy korytarz lądowy, jesteśmy po to, by chronić wszystkich sojuszników w NATO. A to oczywiście obejmuje również przesmyk suwalski oraz terytorium zarówno Polski, jak i Litwy - deklaruje Stoltenberg.

Rodzi się pytanie o rolę Polski

Według Lecha Kościuka znaczenie przesmyku opiera się przede wszystkim na możliwości wysłania tamtędy wsparcia dla państw bałtyckich. Podkreśla on, że bitwa o ten kawałek terenu może mieć decydujące znaczenie i tym samym dalekosiężne skutki.

Skuteczne odcięcie republik bałtyckich od lądowego łącznika z NATO, oznaczałoby porażkę Sojuszu i prawdopodobnie brak możliwości odtworzenia status quo ante (dawniejszego stanu rzeczy).

Jeżeli agresor myślałby poważnie o szybkim zajęciu państw bałtyckich, musi zablokować zewnętrzny dostęp do nich wsparcia. Działania na obszarze zwanym przesmykiem suwalskim miałyby zatem charakter operacji osłonowej dla natarcia na terytoriach Estonii i Łotwy.

Rodzi się pytanie o rolę Polski w tej sytuacji. Zdaniem Kościuka odgrywalibyśmy w tych działaniach pierwszoplanową rolę. To z naszego terytorium musiałaby być wyprowadzona większość sił do obrony przesmyku.

W ramach zobowiązań sojuszniczych

Bartosz Chmielecki, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, uważa, że wiele gróźb wobec państw tego regionu to propaganda, która ma głównie odstraszać Zachód od podejmowania działań przeciw Rosji.

Przypomina, że groźby i prowokacje na granicach tych państw nie są przecież niczym nowym. Podobnie, jak przekraczanie granic powietrznych państw bałtyckich, które też mają miejsce od dawna.

- Nie spodziewam się nowej wojny czy otwarcia nowych odcinków frontu, bo Rosja jest mocno zaangażowana w działania na Ukrainie, a konflikt z NATO byłby obecnie dla niej nie do wygrania - uważa analityk OSW.

- Według wypowiedzi czołowych polityków NATO, jak sekretarz generalny Jens Stoltenberg, Sojusz będzie bronił państw bałtyckich, tak samo jak każdego innego sojusznika - przypomina.

Analityk OSW uważa, że gdyby jednak doszło do agresji na naszych północnych sąsiadów, to Polska powinna oczywiście wspomóc zbrojnie państwa bałtyckie w ramach zobowiązań sojuszniczych, jeśli takie decyzje podejmie NATO.

- Jednak konflikt zbrojny w tym momencie jest mało prawdopodobny - podkreśla raz jeszcze Chmielecki. Pamiętać też należy, że Art. 5 traktatu waszyngtońskiego może być użyty w każdej chwili w obronie każdego państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego. Choćby pojedynczego.