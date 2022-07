Crowdfunding na froncie. Przede wszystkim drony, ale nie tylko

Obywatele od wieków pomagali żołnierzom, by ich lepiej wyposażyć w czasie wojny. Tabliczka do pisania, znaleziona w pobliżu Muru Hadriana w północnej Anglii, wspomina o darze: sandałów, skarpet i bielizny dla rzymskich żołnierzy. Nie inaczej jest ze współczesną formą społecznego finansowania zakupów - przez crowdfunding.

W tym miesiącu Aerorozwidka, ukraińska grupa założona w 2014 r. po rosyjskiej aneksji Krymu, świętowała nabycie czterech chińskich dronów DJI Phantom 3. Zakup sfinansował niemiecki darczyńca.

Od wybuchu wojny w lutym ukraiński crowdfunding koncentruje się na sprzęcie high-tech, którego nie można uzyskać lokalnie. Chodzi szczególnie o zakupy kamer termowizyjnych i dronów. W lipcu rząd uruchomił międzynarodową inicjatywę „Armia dronów", aby zebrać pieniądze i pozyskać sprzęt.

Chociaż Ukraina ma kilku krajowych dostawców dronów, wiele przydatnych modeli nie jest produkowanych w kraju. DJI, duży chiński producent, zakazał sprzedaży zarówno do Rosji, jak i na Ukrainę. Pomogły prywatne dojścia do tego sprzętu.

Patrz też: USA stworzyły nowy dron dla Ukrainy

Orkiestra Kalush, która wygrała Konkurs Piosenki Eurowizji w tym roku, sprzedała swoje trofeum na aukcji, zbierając 900 tys. USD, które wystarczyły na zakup trzech dronów PD-2. Ukraińscy potentaci biznesowi w Niemczech przekazali drony Vector o wartości ok. 200 tys. USD każdy. Cywilni dobroczyńcy dostarczyli również drukarkę 3D do produkcji części do dronów i bomb dronowych.

Platformy mediów społecznościowych pomogły tym wysiłkom rozkwitnąć. Oprócz praktycznych korzyści, sprzyjają one poczuciu osobistego zaangażowania w wojnę, rozciągając się na darczyńców w innych krajach, stwierdza The Economist.

Pozyskiwanie funduszy przybrało również bardziej kreatywne (i kontrowersyjne) formy. Jedna ze stron internetowych (SignMyRocket.com) pozwala darczyńcom na wpisanie ich nazwiska na pocisku artyleryjskim 155 mm, który jest następnie wystrzeliwany w kierunku rosyjskich żołnierzy. Cena - 150 dolarów. Za 2000 dolarów imię darczyńcy trafi na granat zrzucony z drona Mavic 3.

Wysiłki społecznych darczyńców są, oczywiście, niewielkie w porównaniu z programami rządowymi. Budżet wojskowy Ukrainy w 2021 r. wynosił ok. 6 mld USD, sama Ameryka przekazała już ponad 20 mld dolarów pomocy wojskowej. Ale ten crowdfunding pomaga utrzymać zainteresowanie wojną za granicą, ponadto jest skuteczny w szybkim dostarczaniu zaawansowanego technologicznie sprzętu na linię frontu.