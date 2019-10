Cyberfregata przyszłości powstaje już dziś. Trafi do naszej marynarki?

Pod koniec października 2019 r. we francuskiej stoczni w Lorient rozpoczęto budowę pierwszej z serii cyfrowych fregat w ramach programu FDI (Fregate de Defense et Intervention). Pierwsza jednostka ma zostać przekazana marynarce w 2023 r., czyli za cztery lata. Co w niej takiego szczególnego?

Jednostki FDI to pełnomorskie supernowoczesne okręty zdolne do samodzielnego działania, dysponujące armatami, torpedami, rakietami przeciwokrętowymi i przeciwlotniczymi.

Będą to pierwsze francuskie fregaty zapewniające wyjątkowo silny poziom ochrony w cyberprzestrzeni, z innowacyjnym centrum zwalczania zagrożeń asymetrycznych, niezależnym od bojowego centrum operacyjnego okrętu.

