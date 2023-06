Czas na "dociśnięcie gazu". Ukraińcy mają dostać broń, o którą zabiegali od dawna

Administracja USA jest bliska podjęcia decyzji, by przekazać Ukrainie pociski ATACMS o zasięgu 300 km - podał 29 czerwca amerykański dziennik "Wall Street Journal".

Według dziennika, amerykańscy i europejscy oficjele uważają, że w świetle rosyjskich problemów, przyszedł czas na "dociśnięcie gazu" i przekazanie pocisków, o które od dawna ubiegali się Ukraińcy.

Jak podaje "WSJ", sprawa transferu wciąż czeka na zgodę najwyższych szczebli władz Stanów Zjednoczonych, w tym prezydenta Joe Bidena. Lecz według amerykańskich i europejskich oficjeli, na których powołuje się gazeta, w ostatnim czasie pojawiły się sygnały, że oporne wcześniej części administracji - Biały Dom - doszły do wniosku, że nastała pilna potrzeba, by wzmocnić Ukrainę w najbliższych tygodniach.

Wcześniej prezydent USA otwarcie odmówił Ukrainie przekazania tych rakiet

Prezydent Biden wcześniej otwarcie mówił, że odmówił Ukrainie przekazania tych rakiet, bo nie chce, by Ukraina używała ich do uderzeń w cele wewnątrz Rosji i spowodowała "III wojnę światową". Najwyższy rangą dowódca wojskowy gen. Mark Milley sugerował też, że USA mają ich zbyt mało, by móc się dzielić z Ukrainą.

Ukraińscy przywódcy od około roku konsekwentnie ubiegali się o te systemy, argumentując, że pozwolą im one na rażenie celów na Krymie i głęboko za linią frontu. Szef administracji (kancelarii) prezydenta Ukrainy Andrij Jermak powiedział w ubiegłym tygodniu podczas wirtualnej dyskusji think-tanku Atlantic Council, że Waszyngton jest blisko decyzji o przekazaniu ATACMS.

Pociski nie weszły w skład ostatniego pakietu wsparcia wojskowego Ukrainy wartego 500 mln dolarów

Pytany we wtorek rzecznik Departamentu Stanu stwierdził, że pociski te nie weszły w skład ogłoszonego we wtorek pakietu wsparcia wojskowego Ukrainy wartego 500 mln dolarów.

Według "WSJ", amerykańscy i europejscy przedstawiciele oceniają jednak, że w obliczu chaosu spowodowanego buntem Jewgienija Prigożyna, "teraz być może przyszedł czas na dociśnięcie gazu", jeśli chodzi o wsparcie ukraińskiej ofensywy.

Rozmówca bliski Pentagonowi powiedział, że choć nie zauważył zmiany w podejściu, to traktowałby je bardziej jako wyraz zniecierpliwienia wolnymi postępami Ukrainy na froncie. Dodał też, że ważniejsza może okazać się decyzja o ewentualnym przekazaniu amunicji kasetowej DPICM, na co naciska m.in. Kongres. W niedawnym wysłuchaniu w Senacie przedstawicielka Pentagonu Laura Cooper powiedziała, że taka broń byłaby przydatna Ukrainie na polu bitwy, "zwłaszcza przeciwko okopanym rosyjskim pozycjom".

ATACMS - Army Tactical Missile System (system taktycznych pocisków rakietowych armii) - to wystrzeliwane z wyrzutni HIMARS i M270 MLRS pociski balistyczne o zasięgu do 300 km. Ukraina posiada już pociski o podobnym zasięgu i mocy rażenia w postaci darowanych przez Wielką Brytanię rakiet Storm Shadow. Te muszą być jednak wystrzeliwane z samolotów.