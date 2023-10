Jeden z ukraińskich dronów kamikadze, przechwycony w pobliżu miejscowości Kurczatow, gdzie znajduje elektrownia jądrowa Kursk, uderzył w magazyn odpadów nuklearnych tej elektrowni, uszkadzając jego ścianę. Rosjanie okrzyknęli atak nieodpowiedzialnym terroryzmem nuklearnym.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie i konfliktu Hamasu z Izraelem.

Zdaniem części wojskowych czas wyczekiwania na ukraiński sukces na froncie w tym roku minął wraz z jesiennymi deszczami.

Izrael wkroczył w nową fazę wojny. Tel Awiw zapowiada, że wojna będzie długa i trudna. Niepokój świata budzi sytuacja cywilów w Gazie.

Setki demonstrantów zebrało się w hotelu w Dagestanie, aby szukać tam izraelskich uchodźców. Podpalono żydowski ośrodek kulturalny.

Siły ukraińskie w ramach ciągłych działań ofensywnych posunęły się 29 października naprzód w pobliżu Bachmutu i w zachodnim obwodzie zaporoskim. Według Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) przekroczyły linię kolejową na południe od Andrijówki, 10 km na południowy zachód od Bachmutu.

Wciąż też skutecznie odpierają rosyjskie ataki w rejonie Awdijiwki. Według ISW resztki Grupy Wagnera walczą w kierunku Awdijiwki, podporządkowane formacjom kontrolowanym przez Ministerstwo Obrony Rosji.

Jeden z dowódców rosyjskich powiedział, że prawie połowa jego batalionu specjalnego przeznaczenia Arbat składa się z byłego personelu Wagnera. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że w walkach o Awdijiwkę Rosjanie stracili co najmniej brygadę. Wojskowi precyzują, że rosyjskie straty w tym rejonie to ok. 4 tys. żołnierzy.

Zdaniem części wojskowych czas wyczekiwania na ukraiński sukces na froncie w tym roku minął wraz z jesiennymi deszczami, kiedy ziemia w wielu miejscach zamienia się w grzęzawisko utrudniając ruch sprzętu pancernego.

Jednak nawet bez przełomu na froncie południowym Ukraina jest w lepszej sytuacji, niż przed kontrofensywą, mimo że na niektórych odcinkach front zmienia się o kilkadziesiąt, kilkaset metrów na miesiąc.

Ukraina dostanie hybrydowe systemy obrony powietrznej nazwane Franken SAM

Rosną w zatrważający sposób straty wśród ukraińskich żołnierzy. Jeden z dowódców batalionu powiedział, że z jego batalionu liczącego 500 osób zginęło już stu.

Dlatego tak ważne znaczenie dla ginących codziennie żołnierzy ukraińskich ma pomoc militarna. A z tym zaczyna być różnie. Natowscy generałowie przyznają , że widać już dno w ich zasobach amunicji. Unia Europejska również spóźniła się z jej dostarczaniem Ukrainie.

Ukraińcy naprawdę walczą i giną za nas. I to nie jest slogan. Ich klęska, to dla nas byłaby również przegrana i ogromna niewiadoma na przyszłość. Rosjanie już wzmacniają swoje siły w Zachodnim Okręgu.

New Jork Times podał, że jesienią 2023 r. planowane jest doposażenie Ukrainy w hybrydowe systemy obrony powietrznej nazwane Franken SAM, które łączą zmodyfikowane radzieckie wyrzutnie Buk i amerykańskie rakiety Sea Sparrow, radary z czasów radzieckich i amerykańskie rakiety Sidewinder oraz systemy Hawk z czasów zimnej wojny.

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa poinformowała, że jeden z ukraińskich dronów kamikadze, przechwycony w pobliżu miejscowości Kurczatow, gdzie znajduje elektrownia jądrowa Kursk, uderzył w magazyn odpadów nuklearnych tej elektrowni, uszkadzając ścianę magazynu.

Jej zdaniem to, co się wydarzyło, dowodzi, że dla zbrodniczego reżimu w Kijowie nie ma żadnych ograniczeń, w tym w zakresie popełniania aktów terroryzmu nuklearnego.

Uważa, że Kijów musiał zdawać sobie sprawę, że konsekwencją nalotu dronów może być katastrofa nuklearna na pełną skalę, która dotknie terytoria wielu krajów.

Kolejny przejaw wojny etniczno-religijnej w Rosji. Kreml nad tym nie panuje

Ukraina rozwija coraz skuteczniej program Armia Dronów. W jego ramach nabyła właśnie ponad 1,5 tys. dronów kamikadze Shrike FPV (ang. first person view), opracowanych i produkowanych przez ukraiński start-up Airlogix. Drony, które trafiły już do żołnierzy walczących na wschodnim froncie.

Jak poinformował minister transformacji cyfrowej Ukrainy, Mychajło Fiodorow, jeden dron kosztuje zaledwie kilkaset dolarów, ale efekty niemile zaskoczą okupantów. Kolejne UAV z Armii Dronów są w drodze.

Kolejny przejaw wojny etniczno-religijnej. Wieczorem, 29 października setki demonstrantów w Dagestanie wdarło się na lotnisko w Machaczkale, zablokowało pas startowy i próbowało wejść na pokład samolotu przylatującego z Izraela.

Według ISW setki demonstrantów zebrało się też w hotelu w Dagestanie, aby szukać tam izraelskich uchodźców. Podpalono żydowski ośrodek kulturalny w Nalczyku w Republice Kabardyno-Bałkarskiej.

Demonstracje wywołano w odpowiedzi na plotki, że władze rosyjskie planują przesiedlenie do Dagestanu izraelskich uchodźców.

Rośnie przemoc ze strony osadników izraelskich na Zachodnim Brzegu

Uwagę świata przyciąga obecnie wojna w Gazie, która może eskalować. Według ostatnich informacji siły izraelskie rozszerzyły operację naziemną wprowadzając na tereny północnej Gazy swoje wojska, aby zniszczyć podziemne tunele Hamasu.

Minister obrony Izraela Yoav Gallant oświadczył, iż jego kraj wkroczył w nową fazę wojny. Premier Izraela powiedział, że wojna będzie długa i trudna. Wojska izraelskie atakowały ostatnio ten rejon z powietrza 450 razy.

Sytuacja cywilów w Gazie budzi największy niepokój. Palestyńczycy są coraz bardziej zdesperowani. Wielu z nich wtargnęło do magazynów ONZ zabierając żywność i inne produkty.

Izraelski resort obrony podał, że ponownie otwarto drugi z 3 wodociągów dostarczających wodę do Strefy Gazy. Resort zdrowia w Strefie Gazy, który jest kontrolowany przez Hamas, podaje, że zginęło ponad 8 tys. osób. Śmierć poniosło też ponad 300 izraelskich żołnierzy.

Izraelskie Centrum Praw Człowieka z kolei poinformowało o przypadkach przemocy ze strony osadników izraelskich na Zachodnim Brzegu.

W ostatnich tygodniach Izraelczycy z nielegalnych osiedli na palestyńskim Zachodnim Brzegu w ponad 100 miejscach atakowali palestyńskich sąsiadów. Ma to dziać się za wiedzą, a nawet przyzwoleniem wojska i policji.

Amerykanie obawiają się eskalacji wojny Hamasu z Izraelem i zwiększają swoje wojska

Prezydent Iranu Ebrahim Raisi stwierdził w niedzielę, że trwające izraelskie bombardowanie Strefy Gazy może zmusić wszystkich do działania. To kolejna groźba ataków wobec Izraelczyków.

Według Pentagonu w trakcie 16 ataków na żołnierzy USA w Iraku i Syrii obrażenia odniosło 30 osób. W odwecie 27 października nad ranem amerykańskie samoloty F-16, uzbrojone w amunicję precyzyjną uderzyły na cele w Syrii.

Amerykanie ujawnili, że celem ataku były magazyny broni i amunicji w pobliżu miasta Abu Kamal. Jak poinformował rzecznik Pentagonu gen. Pat Ryder, do krajów Bliskiego Wschodu z baz w USA przerzuconych zostanie 900 amerykańskich żołnierzy.

Biały Dom alarmuje, że wybuch kolejnych wojen na Bliskim Wschodzie sprawi, że sytuacja całkowicie wymknie się spod kontroli. Ten zbieg kryzysów stwarza niebezpieczeństwo na historyczną skalę, groźbę kryzysu gospodarczego oraz zwycięstwo Putina w Ukrainie.

Przywódca słowackiej partii prorosyjskiej, który został premierem podkreślał, że Słowacja nie będzie już przekazywać pomocy wojskowej Ukrainie. Szybko jednak okazało się, że nie do końca to prawda.

Jak powiedział Peter Pellegrini, przewodniczący parlamentu Słowacji, zawieszenie przez nowy rząd dostaw wojskowych dla Ukrainy dotyczy jedynie pomocy darmowej. Nie będzie to dotyczyć kontraktów handlowych. Ukraina nadal będzie mogła kupować sprzęt wojskowy na Słowacji.