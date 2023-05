Czechy i USA podpisały umowę o współpracy obronnej

Minister obrony Czech Jana Czernochova i sekretarz obrony USA podpisali w Waszyngtonie umowę o współpracy obronnej (DCA). W Pradze przed siedzibą ambasady USA kilkadziesiąt osób protestowało przeciwko porozumieniu i ewentualnej obecności żołnierzy USA w Czechach.

Czechy były ostatnim krajem wschodniego skrzydła NATO, który nie miał podpisanej umowy DCA. Dokument trafi teraz do obu izb parlamentu i ostatecznie do prezydenta. W Pradze komentatorzy nie przewidują kłopotów z ratyfikacją, ale wskazują na możliwe protesty, przede wszystkim komunistów i innych pozaparlamentarnych partii.

Pierwszy taki protest odbył się już przed ambasadą USA we wtorek, w czasie gdy w Waszyngtonie podpisywano porozumienie. Przyszło niewiele osób, które pod oknami placówki dyplomatycznej wykrzykiwały hasła i wzywały minister obrony, aby nie wracała do Czech z wizyty w USA. Demonstranci mieli flagi partii komunistycznej, pojawiła się też flaga rosyjska. Zapowiadano na weekend i kolejne dni dalsze protesty.

W Waszyngtonie Czernochova podkreśliła, że umowa nie jest porozumieniem o pobycie amerykańskich żołnierzy w Czechach. Nie wskazuje także lokalizacji ich baz wojskowych.

"Porównałabym dzisiejszy dzień do dnia, w którym Republika Czeska przystąpiła do Sojuszu Północnoatlantyckiego, a nawet do Unii Europejskiej. To ważny dzień dla zagranicznej polityki obronnej Republiki Czeskiej" - powiedziała minister czeskim dziennikarzom po podpisaniu umowy.