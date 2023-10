Czechy: Media: baza dla samolotów F-35 będzie gotowa najwcześniej za 7 lat

Gazeta "Mlada Fronta Dnes ("MFD")" napisała w poniedziałek, że baza dla samolotów F-35 powstanie najwcześniej za siedem lat. Pierwsze maszyny dla Czech mogłyby być gotowe w 2027, ale brak infrastruktury spowodował, że zostaną przekazane dopiero w 2029 r.

Przez dwa lata mają być wykorzystywane do szkolenia czeskich pilotów w bazach na terenie USA. Gazeta cytuje minister obrony Janę Czernochovą: "Jeśli otrzymamy pierwsze samoloty w 2027 r., to i tak będą one w USA do 2031 r., zanim będą mogły operować w Czechach".

Głównym powodem jest to, że ministerstwo będzie musiało ogłosić przetargi na budowę całego zaplecza dla nowych myśliwców. A to wymaga czasu. "Bo o ile sam wybór samolotów był decyzją polityczną, o tyle przetargi na prace budowlane odbędą się już w normalnym trybie" - napisała "MFD".

Po przystosowaniu pasów startowych w bazie w Czaslavi, gdzie samoloty mają stacjonować, potrzeba jeszcze wybudować hangary, zakupić i zainstalować niezbędne wyposażenie techniczne. Następnym etapem będzie certyfikacja bazy przez stronę amerykańską. Całość prac oraz sukcesywne dostawy samolotów do Czech mają zakończyć się w 2035 roku.

Zakup 24 myśliwców F-35 za ponad 100 mld koron, czyli około 4,5 mld USD, to największa inwestycja czeskiej armii we współczesnej historii.

Z Pragi Piotr Górecki