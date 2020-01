Czego rząd nie chce powiedzieć w sprawie zakupu F-35? Niezadowolenie po obradach komisji

Posiedzenie Sejmowej Komisji Obrony Narodowej 23 stycznia 2020 r. odbyło się za zamkniętymi drzwiami. Niejawne też było posiedzenie KON, które zwołano dzień wcześniej. Tajemnice dotyczące obronności są tajne we wszystkich państwach. Z drugiej strony to, o czym tam mówiono, zawsze ciekawi najbardziej. Jakie ważne problemy poruszano podczas tych posiedzeń, że musiały być niejawne?

Rząd nie informuje posłów

Kontrowersyjny zakup

Zobacz też: Kupimy samoloty F-35. Umowa jeszcze w styczniu

Problem, jak podkreślał w tym, że rząd nie udziela informacji komisji o najważniejszym programie modernizacyjnym dla sił zbrojnych, mianowicie o zakupie samolotów F-35. Podkreśla, że był taki wniosek, żeby rząd podczas obrad komisji takiej informacji udzielił, bo za kilka dni ma być podpisana umowa.- Nie doczekaliśmy się tego. Posłowie PiS odrzucili wniosek o informacje rządu na ten temat, więc nic tak naprawdę nie wiemy. Nadal nieznana jest cena zakupu tych samolotów, nieznane są warunki na jakich Polska tę umowę podpisze - mówił Mroczek.Uważa, że rząd uniemożliwia posłom zapoznanie się z najważniejszym programem modernizacyjnym sił zbrojnych, czyli wyposażeniem samolotu F-35.W przestrzeni publicznej już krążą informacje, że kupimy te samoloty za zbyt duże pieniądze, co wydrenuje środki na pozostałe programy modernizacyjne.Od początku kontrowersje budzi fakt, że Polska nowoczesne i bardzo drogie myśliwce kupuje bez przetargu, podkreślając, że muszą to być tylko te właśnie amerykańskie samoloty. Do tego robi się to znienacka, w tajemnicy. Dlaczego nie bierzemy przykładu choćby z Finów, którzy kupują samoloty z odpowiednim wyprzedzeniem, organizują przetarg i koncerny staja u nich w kolejce, a do tego muszą przysłać swoje maszyny na testy.Zobacz także: Co nas czeka w programie Wisła w 2020 roku? Mamy dobre i złe informacje

W ten sposób nie muszą opierać się na informacjach podawanych przez koncerny czy armię państwa, w którym dana maszyna jest produkowana, które mogą być trochę podkolorowane, albo nie ukazywać pewnych niedociągnięć. Według Finów takie procedury zapewniają uczciwość wyboru, ponieważ wszystkie samoloty będą sprawdzane w identyczny sposób, a zgromadzone podczas testów informacje zostaną później wykorzystane np. do symulacji misji bojowych.Głośno też, że kupimy ten samolot z pakietem logistycznym i szkoleniowym, ale bez komputerowego systemu wspomagania pola walki, bo tych USA nie sprzedaje nikomu. Bez niego zaś supernowoczesny samolot jest tylko zwykłym samolotem.- Będziemy podejmować różne działania, aby to zmienić. Wystąpimy do NIK o przeprowadzenie kontroli w tej sprawie. Szukamy też innych rozwiązań dostępnych w ramach regulaminu sejmowego - podkreślał Mroczek.Jego zdaniem rząd nie informuje posłów ani opinii publicznej o szczegółach umowy. Dlaczego tak kryguje się z podaniem tych informacji? - Po pierwsze nie przeprowadzono właściwie procedur do zakupu tego samolotu. Jest to decyzja mocno uznaniowa, wybór jest kontrowersyjny, nie wiadomo czy ten samolot najbardziej odpowiada naszym siłom zbrojnym - twierdził poseł Mroczek.- Po drugie, kwota za którą kupimy te maszyny będzie z całą pewnością szokująca. Łącznie z kosztami przystosowania, infrastruktury, będą to olbrzymie pieniądze. Nie chcę tego zgadywać, dlatego powinniśmy o tym wiedzieć - przekonywał były wiceszef obrony narodowej.