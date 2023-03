Człowiek Putina mówi wprost o bliskiej przegranej Rosjan

Były przywódca rosyjskich separatystów Igor Girkin ogłosił, że wojna jest bliska przegranej. Ukraińcy mają już 100 czołgów Leopard i w ciągu trzech, czterech tygodni przejdą do ofensywy. Stwierdził, że Rosjanie będą się cieszyć, jeśli uda się utrzymać zajmowane pozycje.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Poniżej zebraliśmy najświeższe doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie.

Walki w Bachmucie wyraźnie osłabły. Teraz rosyjskie działania koncentrują się na okrążeniu Awdijiwki.

Ukraińcy dostaną czołgi Abrams starszych typów z amerykańskich magazynów. Dzięki temu będą na Ukrainie już jesienią.

Bunt rosyjskich rodzin bliskich walczących na Ukrainie. Armia nie wypłaca im obiecanego żołdu. Muszą wysyłać im pieniądze na jedzenie.

Wojska rosyjskie atakowały w południowym Bachmucie, niewiele jednak posunęły się naprzód. Ukraińcy prowadzili kontrataki na południowo-zachodnich i północno-zachodnich obrzeżach miasta. Ukraiński Sztab Generalny poinformował 22 marca, że potencjał ofensywny sił rosyjskich w rejonie Bachmutu maleje.

Brytyjskie Ministerstwo Obrony oceniło, że przyczyną utraty impetu Rosjan w rejonie Bachmutu, może być przemieszczanie jednostek, które walczą na innych kierunkach. Wyraźnie zwiększyło się tempo działań ofensywnych wokół Awdijiwki, do okrążenia której zmierzają teraz Rosjanie.

Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że siły rosyjskie przeprowadziły 21 ataków dronów na obszary mieszkalne i infrastrukturalne w obwodach Kijowa, Żytomierza, Zaporoża, gdzie trafiły w dwa wieżowce mieszkalne i Odessy. Siły ukraińskie zestrzeliły 16 dronów. Te ataki są mniej intensywne, niż wcześniej, co może znaczyć, że Rosjanie racjonują amunicję precyzyjną.

Amerykańskie Abramsy trafią na Ukrainę do jesienie tego roku. Będą z zapasów armii

Rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu ogłosił, że jego resort zamierza zwiększyć liczebność rosyjskich sił obrony powietrznej. Podał też, że rosyjscy piloci przeprowadzili na Ukrainie od 24 lutego 2022 r. ponad 140 tys. lotów bojowych, a 90 proc. operatorów UAV ma doświadczenie bojowe.

Zapowiedział też, że planowane jest utworzenie: nowej dywizji i brygady obrony powietrznej, brygady rakietowej obrony przeciwlotniczej specjalnego przeznaczenia, nowego pułku rakiet przeciwlotniczych z bardziej zaawansowanymi systemami S-350, wojskowego pułku lotnictwa transportowego i zakończenie modernizacji systemów obrony powietrznej Moskwy.

Potwierdzają się nasze wcześniejsze informacje. Ukraina dostanie starsze typy amerykańskich czołgów Abrams. Jak podkreślają Amerykanie, dzięki temu będzie je miła znacznie szybciej. Sprzęt ma trafiać na Ukrainę do jesieni 2023 roku.

Według źródeł zachodnich z 3 tys. czołgów skierowanych na front, Rosjanom zostało ok. 1,5 tys. . Zaczęli sięgać po najgłębsze rezerwy mobilizacyjne. Magazyny zaczęły opuszczać czołgi T-54 i T-55, czyli następcy radzieckiego pojazdu T-34 z lat 40-50 XX w.

Według Amerykanów wojna wkracza w kulminacyjny moment. Będzie rosyjska ofensywa

Rosyjska armia ma problemy nie tylko ze sprzętem. Na ogromne straty spowodowane słabym wyszkoleniem żołnierzy rzucanych do walki bez odpowiedniego wsparcia, ze starą bronią, nakładają się jeszcze kłopoty z wypłatą żołnierzom obiecanych pieniędzy. Często nie otrzymują żołdu, albo otrzymują go z opóźnieniem lub w znacznie niższej wysokości.

To wywołało bunt rodzin, które skarżą się do samego Władimira Putina, że muszą wysyłać walczącym pieniądze, ponieważ armia nie zapewnia im nawet wyżywienia.

Rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby w rozmowie z CNN powiedział, że nadchodzące tygodnie będą krytyczne dla przebiegu wojny. - Spodziewamy się, że prezydent Putin spróbuje przypuścić kolejną ofensywę, być może na wielu odcinkach frontu jednocześnie - stwierdził.

Z kolei były przywódca rosyjskich separatystów w Donbasie Igor Girkin ogłosił, że wojna jest bliska przegranej. Jego zdaniem Ukraińcy mają już 100 czołgów Leopard i w ciągu trzech, czterech tygodni przejdą do ofensywy. Stwierdził, że Rosjanie będą się cieszyć, jeśli uda się utrzymać zajmowane pozycje.

Rosjanie będą coraz bardziej zależni od łaski Chin

Według Witalija Barbasza, przedstawiciela władz miejskich Awdijiwki, jeszcze trzy tygodnie temu najbardziej intensywne walki toczono pod Bachmutem. Teraz ich ciężar przesunął się na Awdijiwkę.

Na obu kierunkach codziennie dochodzi do 250-300 ostrzałów. Przy tym liczba ataków z powietrza na kierunku Awdijiwki sięga niekiedy 30 w ciągu doby, podczas gdy na kierunku Bachmutu jest ich od trzech do pięciu na dobę.

Według analityków Instytutu Badań nad Wojną wizyta chińskiego przywódcy Xi Jinpinga w Moskwie wcale nie była przełomowa. Obok symbolicznych gestów przywódcy Chin wobec Putina, wszystko wskazuje, że Rosja będzie jeszcze bardziej podporządkowana Chinom. Rozpoczyna się druga wersja zimnej wojny, w której Chiny pełnić będą rolę Związku Radzieckiego.

Alaksandr Łukaszenka straszy reakcją na pociski ze zubożonym uranem

Parlament Szwecji zatwierdził zdecydowaną większością głosów przystąpienie kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szwecja wciąż czeka na brakujące ratyfikacje ze strony Turcji i Węgier.

Rosja poinformowała, że rozmieściła na wyspie Paramuszyr przeciwokrętowy system rakietowy Bastion. To jedna z Wysp Kurylskich na północnym Pacyfiku, których część Japonia uznaje za swoje terytorium. Według rosyjskiego MON rozmieszczenie rakiet jest częścią rosyjsko-chińskiej odpowiedzi na rosnące militarne i polityczne zaangażowanie USA w Azji Wschodniej.

Wciąż słychać echa brytyjskiej decyzji o przekazaniu Ukrainie pocisków z rdzeniem ze zubożonego uranu, co jest przerażające i niebezpieczne, dyktator Białorusi powiedział, że Rosja przekaże nam pociski z prawdziwym uranem.

Alaksandr Łukaszenka, podobnie jak Putin ostrzegł, że jak tylko pociski ze zubożonym uranem uderzą w pozycje wojsk rosyjskich, to reakcja będzie straszna. To będzie lekcja dla całej planety. Podkreślił, że w Rosji jest nie tylko zubożony uran. Groził też Polsce nazywając nas krajem totalitarnym oraz hieną Europy. Porozmawia z Putinem by nas ustawić.