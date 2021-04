Czołg pod specjalną ochroną. Czy polskie wojsko na to stać?

Aktywny system ochrony pojazdów (ASOP) Trophy ma każdy wóz bojowy izraelskiej armii wysyłany do akcji. Trophy trafił też do innych armii świata, m.in. amerykańskiej do ochrony czołgów Abrams. A do polskiej? Takie systemy na pewno powinny mieć zmodernizowane czołgi Leopardy 2PL oraz bojowe wozy Borsuk.

Jak zapewnia producent, firma Rafael Advanced Defense Systems, od czasu, kiedy system ochrony przeciwpancernej Trophy znalazł się na izraelskich czołgach Merkawa, jest cały czas ulepszany i coraz skuteczniejszy, a kolejna wersja ma być o połowę lżejsza od tradycyjnej.

Trophy pozwala też na bezproblemową integrację tego systemu z amerykańskim transporterem M1 Stryker. Przydałyby się takie na Leopardach 2PL czy bojowych wozach piechoty Borsuk.

Polski przemysł pracował nad kilkoma systemami obrony aktywnej pojazdów bojowych. Żaden z nich nie trafił do użytku, mimo że przeszły pomyślnie próby poligonowe.