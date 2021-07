Czołgi Abrams będą bez osłony? Opóźnienia w realizacji programu Narew

- Dostępne informacje na temat harmonogramu realizacji programu Narew oznaczają, że przez pewien czas kupione ostatnio czołgi Abrams będą pozbawione osłony przed atakiem z powietrza - wskazał w Sejmie były szef MSW, poseł Bartłomiej Sienkiewicz.

Baterie za pięć lat

Zintegrowana Wisła i Narew

Czytaj też: Pierwszy lot AW101 dla polskiej Marynarki Wojennej Płk Marciniak dodał, że w zakresie offsetu za pierwszą fazę pojawił się impas z Raytheon. Spółka nie spełniła jednej z czterech przesłanek wymaganych do rozpoczęcia umowy offsetowej – nie zawarła z PGZ wszystkich umów dotyczących zobowiązań offsetowych. MON wypracował formułę offsetu hybrydowego, zatwierdzoną przez obie strony. Impas został więc przełamany.Płk Marciniak wskazał, że wartość offsetu Raytheon to 224,1 mln zł, a Lockheed Martin - 724,8 mln zł.W ramach programu Narew planuje się pozyskanie 23 baterii. Wiceminister Ociepa wyjaśnił, że we wrześniu planuje się zawarcie z konsorcjum PGZ Narew umowy ramowej określającej sposób i zasady udzielania zamówień wykonawczych na poszczególne komponenty sytemu Narew.– W latach 2022-2023 planowane są negocjacje na zawieranie poszczególnych umów wykonawczych. Termin dostawy pierwszego dywizjonu przeciwlotniczych zestawów rakietowych krótkiego zasięgu uzależniony jest od możliwości produkcyjnych PGZ, w tym przede wszystkim transferu technologii efektora – wyjaśniał Marcin Ociepa.Płk Michał Marciniak chciałby zobaczyć pierwszą grupę zadaniową zintegrowanej obrony powietrznej w roku 2026.W odniesieniu do efektora systemu Narew płk Marciniak wyjaśnił, że nie mamy wymagania, by była to rakieta pionowego startu. – Są też konstrukcje, które umożliwiają pionowy start – powiedział. Jego zdaniem zaletą pionowego startu jest brak konieczności wykonywania nawrotu rakiety w kierunku celu. Wymogiem jest za to brak odrzucanego silnika startowego, by nie raził obiektów naziemnych.Jeżeli chodzi o efektor systemu Narew, to brane są pod uwagę nie tylko parametry techniczne, ale i transfer technologii do polskiego przemysłu. Jak wskazał płk Marciniak, budowa zdolności produkcji rakiet krótkiego zasięgu w polskim przemyśle to jedno z najważniejszych założeń programu Narew.Przedstawiciele resortu obrony zaapelowali, aby systemy Wisła i Narew traktować jako zintegrowany system obrony powietrznej. Pewne bowiem elementy dowodzenia i łączności będą wspólne. Zaletą Wisły jest sieciocentryczny system zarządzania walką; droższe pociski Wisła nie będą musiały być wykorzystane do zwalczania celów, które tego nie wymagają.Posłowie opozycji wskazywali na opóźnienia w realizacji obu programów. Były wiceminister obrony Czesław Mroczek zauważył, że dwie pozyskane baterie Wisły nie zaspokajają potrzeb Wojska Polskiego. System Narew niedawno, po kilku latach analiz, przeszedł do fazy realizacyjnej, choć dużo wcześniej był wpisany do Planu Modernizacji Technicznej. Poseł Bartłomiej Sienkiewicz zauważył, że dostępne informacje na temat harmonogramu programu Narew oznaczają, że przez pewien czas kupione ostatnio czołgi Abrams będą pozbawione osłony przed atakiem z powietrza.