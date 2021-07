Czołgi Abrams za 23,3 mld zł pogrzebią ambitny projekt zbrojeniówki

Polska kupi 250 czołgów M1A2 Abrams w najnowszej wersji SEPv3. Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło informację o ich zakupie. Decyzja ta oznacza, że marzenia o polskim czołgu podstawowym w programie Wilk możemy odłożyć do lamusa. Zamiast do Polskiej Grupy Zbrojeniowej kolejne miliardy popłyną do Ameryki.

Marzenia o budowie polskiego czołgu

Projekt nie wyszedł poza makietę

Zbudujemy nowy czołg

Europejski czołg przyszłości

Ogromne wyzwanie logistyczne

Zatarcie złego wrażenia

Do tego dochodzi ogromne zużycie paliwa. Mówi się nawet, że na eksploatowanie Abramsów stać tylko najbogatsze państwa. Droga jest też ich obsługa. Toteż ważne jest zrealizowanie deklaracji, że w polskich zakładach remontowych zostaną stworzone warunki do obsługi tych maszyn.Czy ofertę na obsługę i remonty otrzyma któraś z polskich spółek specjalizująca się w modernizacji i naprawie czołgów użytkowanych przez polską armię? To niejedyny problem. Zakup Abramsów oznacza, że praktycznie do lamusa trzeba odłożyć marzenia o budowie polskiego czołgu podstawowego w programie Wilk.Jeśli ktoś wierzył do tej pory, że może to być możliwe we współpracy z partnerem zagranicznym, o czym zresztą informowała PGZ, był, jak się dziś okazuje, niepoprawnym optymistą. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji programu Wilk do tego nie zachęcały. Do budowy własnej konstrukcji czołgu przymierzamy się od lat. Bezskutecznie.Za najbardziej ambitne rozwiązanie w tym programie uważa się opracowany w latach dziewięćdziesiątych XX w. projekt czołgu Goryl, generacji III+. MON zaplanowało przeznaczyć na ten projekt 360 mln dol. Skończyło się na stworzeniu przez OBRUM makiety nowego wozu.Potem rozważano modernizację czołgów T-72M1, następnie PT-91. Również skończyło się na planach. Przed czterema laty wiele emocji wzbudził pokaz futurystycznie wyglądającego czołgu PL-01.Rozpisywały się o nim media światowe, trafił nawet do gier komputerowych. Projekt nie wyszedł poza makietę. Niepowodzeniem, zakończył się też projekt budowy wielozadaniowej platformy bojowej Anders.Pozyskanie czołgu nowej generacji w programie Wilk znalazło się w Planie Modernizacji Technicznej na lata 2021-2035 zatwierdzonym przez ministra Mariusza Błaszczaka w październiku 2019 r. Jak informowało MON, miał być jednym z priorytetowych projektów Planu Modernizacji Technicznej do 2035 r.Nierozstrzygnięty pozostawał problem, czy czołg wyprodukujemy sami, z zagranicznym partnerem, czy też kupimy prosto „z półki”. O przygotowaniach do budowy polskiego czołgu dowiedzieliśmy się przed trzema laty od PGZ.- Uruchamiamy prace badawczo-rozwojowe nad ciężkim czołgiem dla polskiej armii, a raczej czołgiem podstawowym nowej generacji. PGZ dysponuje kompetencjami potrzebnymi do realizacji takiego projektu - mówił Witold Słowik, ówczesny prezes PGZ.Jedną z ważniejszych propozycji był czołg koreański K2 Black Panther, budowany wspólnie z polskim przemysłem. Produkcja polskiego wariantu K2, bo zakładano jego polonizację, miała się odbywać w całości w Polsce i być prowadzona przez spółki PGZ.O projekcie zrobiło się głośno w 2019 r., kiedy producent czołgu Hyundai Rotem wraz ze spółką H. Cegielski-Poznań poinformowali o nawiązaniu współpracy w budowie koreańskiego czołgu w wersji K-2PL. Potem wokół czołgu z Korei i jego polonizacji zapadła cisza.Dziś to już wspomnienia podobnie, jak nasz udział w projekcie europejskiego czołgu przyszłości MGCS (Main Ground Combat System), budowanego przez Francję i Niemcy, do którego Polska chciała się włączyć. Rozmowy na temat naszego udziału w projekcie rozpoczęto w 2016 r.Zaangażowanie polskiej zbrojeniówki w projekt pozwoliłoby kupić nowe czołgi dla polskiego wojska taniej. Prawda jest taka, że nikt nas w tym programie nie chce. Francuskie i niemieckie firmy mają dość kłopotów z dogadywaniem się miedzy sobą, co opóźnia prace.Wprowadzenie do służby kolejnego typu czołgu oznaczać będzie, że wojska pancerne będą dysponowały czterema typami czołgów. To ogromne wyzwanie logistyczne. Obecnie pancerniacy mają na uzbrojeniu czołgi Leopard w wersjach 2A4, 2A5 oraz 2PL, wozy polskiej produkcji PT-91 Twardy oraz T-72M1.Nie ulega wątpliwości, że czołgi nowej generacji są polskim siłom zbrojnym potrzebne, aby zastąpić przestrzale T-72 i niemłode już czołgi PT-91, z modernizacji których zrezygnowano.Nie jesteśmy też w stanie zbudować szybko nowoczesnego czołgu. Choć Abramsy to maszyny III generacji, a budowane są już maszyny V generacji, to jednak amerykańskie czołgi będą ogromnym wzmocnieniem naszych sił pancernych.Niespodziewany pomysł zakupu Abramsów za tak duże pieniądze, większe niż kontrakty na 2 baterie patriotów dla Wisły, a nawet na pozyskanie 32 myśliwców V generacji F-35, zaskoczył ekspertów.Wcześniej słyszeliśmy, że kosztowne kontrakty, podpisane przez MON już obecnie wymuszają ograniczenia finansowe - tymczasem kupujemy Abramsy.Stugębna plotka głosi, że kontrakt ma złagodzić Amerykanów, którzy nie przyjęli dobrze podpisanej przez Polskę umowy z Turcją, na zakup 24 bezzałogowców Bayraktar TB2, na którą nałożyli sankcje za kupno rosyjskich systemów przeciwlotniczych S-400. Według zakulisowych informacji wynika, że zakup Abramsów wpłynie na zmianę tego nie najlepszego wrażenia u naszego najważniejszego sojusznika.