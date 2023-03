Czołgi K2 będą serwisowane, remontowane i produkowane w Poznaniu

Najnowocześniejsze czołgi K2 będą serwisowane, remontowane i produkowane w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych w Poznaniu - oświadczył wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

Szef MON złożył w czwartek wizytę w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych w Poznaniu, gdzie spotkał się z kadrą kierowniczą i pracownikami. Podczas wystąpienia podkreślał, że mijający tydzień przynosi dobre informacje dla polskiego wojska i polskiego przemysłu zbrojeniowego.

"Tu w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych Poznań czołgi K2 będą serwisowane, będą remontowane i będą produkowane. To jest dobra informacja dla Poznania, Wielkopolski; to są kolejne nowe miejsca pracy, to jest utrzymanie tych miejsc pracy, które zostały w WZM stworzone" - mówił wicepremier.

Dodał, że poznańskie WZM "to firma, która składa się ze świetnej, doświadczonej załogi - więc nie mieliśmy wątpliwości, że najnowocześniejsze czołgi K2 - zaprojektowane w XXI wieku - będą właśnie tu, w Poznaniu serwisowane, remontowane i produkowane".

Wojsko będzie dostawać kolejne czołgi K2 już w trakcie 2023 roku

Szef MON zaznaczył, że w tym roku na wyposażenie wojska polskiego zostaną przekazane kolejne egzemplarze czołgów; w tym roku ruszy też ich serwis. Jak mówił, "ruszy to wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby utrzymać w wysokiej sprawności czołgi, które już są na wyposażeniu wojska polskiego".

Wicepremier podkreślił, że polski rząd jest świadomy zagrożeń, jakie niesie z sobą wojna, jakie niesie z sobą napaść Rosji na Ukrainę. Jak mówił, "wspieramy Ukrainę, ale dbamy także o to, żeby wzmacniać wojsko polskie, żeby rozwijać polski przemysł zbrojeniowy, bo na wyposażeniu wojska polskiego musi być nowoczesna broń, i tak jest, ale ta broń musi być także przynajmniej serwisowana, przynajmniej remontowana w Polsce, a najlepiej by było, gdyby była produkowana w Polsce".

Dodał, że "przykład współprodukcji, produkcji czołgów K2 to przykład właśnie współpracy polsko-koreańskiej i przykład naszej działalności tu w WZM w Poznaniu".

Szef MON przypomniał, że umowa zawarta z koreańskim partnerem stanowi o transferze technologii. Jak wskazał, dzięki temu w Poznaniu odbywać się będzie produkcja m.in. takich rozwiązań, jak hydropneumatyczne podwozie, które jest wykorzystywane w czołgu K2.

Wicepremier zaznaczył, że umowa zawarta z Koreą Południową dotyczy zamówienia na 1 tys. czołgów. "180 spośród tych czołgów zostanie dostarczonych w ramach pierwszego procesu; one będą pochodziły bezpośrednio z Korei. Następne będą już współprodukowane, a później produkowane w Poznaniu" - powiedział.

"Bardzo mocno chciałbym podkreślić naszą wysoką sprawczość, gdyż rozmowy z Koreą rozpoczęliśmy w maju ub. roku, a w grudniu ub. roku pierwsze egzemplarze czołgów K2 już trafiły na wyposażenie wojska polskiego, na wyposażenie 20 Brygady Zmechanizowanej wchodzącej w skład 16 Dywizji Zmechanizowanej, a więc dywizji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo w północno-wschodniej Polsce" - dodał.

Wojsko dostanie nie tylko nowy sprzęt, ale także podwyżki wynagrodzeń

Mariusz Błaszczak zapowiedział też podwyżki dla żołnierzy.

Od 1 marca uposażenie zasadnicze żołnierzy wzrasta o 400 zł – podał w czwartek wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak.

"To kolejne podwyżki w Wojsku Polskim. Przeciętne wynagrodzenie w Siłach Zbrojnych RP wraz z dodatkami wynosi obecnie 7976 zł" - napisał Błaszczak w czwartek na Twitterze.

Dodał, że "zapewnienie godnych warunków służby to priorytet rządu".