Czołgi przyszłości. Amerykanie odrabiają lekcję z wojny w Ukrainie

Wojna, w której Ukraina broni się z zadziwiającą skutecznością przed przeważającymi siłami Federacji Rosyjskiej, to ważne źródło analiz. Wnioski z tego największego konfliktu zbrojnego w Europie od czasów II wojny światowej wpłyną znacząco na dotychczasowe założenia i plany modernizacji technicznej armii świata. Warto odrobić tę lekcję.

Technologia zmienia charakter wojny i wymusza ewolucję sił zbrojnych.

Wojna w Ukrainie każe zastanowić się, czy nie należy zrewidować znaczenia czołgów na współczesnym polu bitwy.

Amerykanie porównali, czy w podobnych warunkach, jak wojna w Ukrainie, ich siły pancerne miałyby takie kłopoty, jak Rosjanie.

Choć na gruntowną analizę takich działań jeszcze zbyt wcześnie, wiele krajów już podejmuje dyskusje, które mają dać odpowiedź, na ile w przypadku działań we współczesnym wielowymiarowym konflikcie ich armie są przygotowane do zmierzenia się z nowym wyzwaniami pola walki.

O tym, że technologia zmienia charakter wojny i wymusza ewolucję sił zbrojnych, doskonale wiadomo nie od dziś. W agresji na Ukrainę zaangażowane są siły zbrojne Federacji Rosyjskiej, uważane do niedawna za jedną z najlepszych armii świata, które do walki rzuciły najnowocześniejsze systemy uzbrojenia.

Amerykanie zastanawiają się, na ile zagrożenia, z którymi tak trudno radzą sobie rosyjscy agresorzy, ponosząc ogromne straty w sprzęcie pancernym, nie powinny wpłynąć na rewizję poglądów co do decydującego znaczenia czołgów na współczesnym polu bitwy.

Przydatność czołgów na polu walki

Wnioski z tych analiz są ważne również dla Polski. Odnoszą się bowiem do przydatności czołgów Abrams w działaniach zbrojnych z równorzędnie uzbrojonym przeciwnikiem. Polska kupiła 250 tych czołgów w najnowszej wersji A1M2 SEPv3 za 4,740 mld dol., co nadal budzi kontrowersje.

Zakup czołgów bez udziału polskiego przemysłu zbrojeniowego uznali za błąd m.in. związkowcy ze śląsko-dąbrowskiej Solidarności, argumentując, że w praktyce będzie to oznaczało stopniową likwidację Zakładów Mechanicznych Bumar-Łabędy i Obrum, które zajmują się remontami i modernizacją PT 91 Twardy i Leopardów A4.

Wyliczyli, że jeden Abrams będzie kosztował prawie 100 mln zł. Tymczasem Obrum swego czasu na opracowanie czołgu Anders dostał 26 mln zł. Ale to już przeszłość. Pierwsze 28 amerykańskich maszyn mamy dostać jeszcze w tym roku. Czy te czołgi będą skutecznym orężem w walce z przeciwnikiem dysponującym nowoczesnymi systemami przeciwpancernymi?

Czy pancerz to już przeszłość?

Zdjęcia i filmy pokazujące rosyjskie czołgi, zniszczone, spalone, z oderwanymi wieżami, odrzuconymi często daleko od nich, wskazują, że nowoczesne systemy przeciwpancerne mają wyraźną przewagę nad pancerzem.

Także tych najnowszych czołgów rosyjskich, jak T-90, mających być odpowiedzią na amerykańskie Abramsy, chronionych od czoła wielowarstwowym pancerzem równoważnym ponad pół metra jednorodnej stali oraz najnowszym rosyjskim systemem ochrony reaktywnej Relikt.

Nasuwa się pytanie, czy pojazdy pancerne to wciąż ważne narzędzie wojen przyszłości, czy już przeszłość? Czy amerykański czołg może wygrać pojedynek z przeciwpancernym, naddźwiękowym, osiągającym prędkość 650 m/s pociskiem rakietowym Chrizantiema, sterowanym laserowo lub za pomocą radaru?

Większe i cięższe

Na pytanie, czy ich siły pancerne poradziłyby sobie lepiej w walce z równorzędnym przeciwnikiem, Amerykanie odpowiadają "tak", choć z zastrzeżeniami. Z przeprowadzonych analiz wynika, że amerykańskie pojazdy opancerzone mają jedną, sporą przewagę nad swoimi rosyjskimi odpowiednikami: są większe i cięższe.

Amerykański czołg podstawowy M1 Abrams "przytył" z 60 do 75 t. To efekt ulepszanego przez lata pancerza. Natomiast najnowsza modernizacja rosyjskiego T-90 waży (według oficjalnej strony Rosoboronexport) 46,5 t.

Starsze wozy T-72 i T-80, używane masowo w obecnej inwazji Rosjan na Ukrainę, są jeszcze lżejsze. Waga T-80 to ok. 42,5 t, a T-72 niewiele ponad 40 t. Mniejsza waga to słabszy pancerz. Do tego czołgi te mają obrotnicę do ładowania amunicji umieszczoną tuż pod wieżą. Trafienie powoduje jej wybuch i oderwanie wieży czołgu.

Lepsze opancerzenie transporterów

Podobnie wypada porównanie podstawowego amerykańskiego wozu M2 Bradley, który w najnowszym modelu A4 waży ok. 40 ton, podczas gdy rosyjski bojowy wóz piechoty BMP-3 nieco ponad 20 ton.

Nawet transporter Stryker, pierwotnie zakupiony jako lekka alternatywa dla pojazdów gąsienicowych, ważący początkowo 19 ton, dzięki różnym pakietom ulepszającym pancerz „urósł” w latach dwudziestych XXI w. niemal dwukrotnie.

Z jednej strony waga sprzętu powoduje, że amerykańskie maszyny są droższe, bardziej paliwożerne i mniej zdolne do pokonywania wielu mostów, z drugiej jednak pozwala też na dużo lepsze opancerzenie.

System ochrony aktywnej

Ale nawet potężny Abrams uległ poważnym uszkodzeniom, kiedy w Jemenie trafiony został przeciwpancernym pociskiem z przenośnej wyrzutni. Amerykanie zaznaczają jednak, że w modelu trafionej maszyny dla Arabii Saudyjskiej brakowało niektórych ulepszeń, które mają amerykańskie czołgi.

Takich choćby, jak pancerz o dużej gęstości ze zubożonego uranu. Taktyka saudyjska użycia tych czołgów również pozostawiała wiele do życzenia. Do tego w 2018 roku armia amerykańska zdecydowała się ulepszyć kilka brygad M1 o izraelski system ochrony aktywnej Trophy.

To system ochrony aktywnej, który wykrywa nadlatujące pociski na radarze i zestrzeliwuje je przeciwrakietami. Mniejszy Bradley A4 otrzymuje podobny system Iron Fist-Light, również wyprodukowany w Izraelu.

Według amerykańskich analityków systemy te mają niewielkie szanse na sukces w starciu z naddźwiękowymi rakietami, a nawet pociskami wystrzeliwanym z dużą prędkością z dział czołgowych, ale okazały się skuteczne przeciwko pociskom odłamkowo-burzącym, wolniejszym i bardziej kruchym.

Reaktywny pancerz ochronny

Niektóre rosyjskie czołgi mają również systemy ochrony pancerza. Ukraińscy żołnierze skarżyli się na „magiczną tarczę” czołgów T-90.

Czołg wyposażono w najnowszy ochronny reaktywny pancerz Relikt, który kierował wystrzelone w niego pociski AT-5 w niebo lub w ziemię. Tyle, że do tak wyposażonych czołgów strzelano z systemów pochodzących z lat siedemdziesiątych XX w.

Ukraińcy zaczęli używać zaawansowanych zachodnich pocisków, takich jak amerykański Javelin czy brytyjski NLAW. Pociski te, nadlatując pod stromym pionowym kątem, mogą atakować z górnej półsfery i uderzać w słabo opancerzony dach wieży. Wówczas aktywne systemy obrony nie mogą ich przechwycić. Potwornie ucierpiały od tych pocisków starsze maszyny.

Jednak - jak wynika z informacji na witrynie wywiadowczej Oryx - pociski te zniszczyły lub uszkodziły także czołgi T-90. Sugeruje to, że rakiety przeciwpancerne najnowszych systemów mogą pokonać również najnowszą rosyjską obronę reaktywną tych czołgów.

Systemy obrony przeciwdronowej

Przy okazji rodzi się pytanie, czy system Trophy lepiej poradzi sobie z atakiem z góry? Jasnej odpowiedzi w opublikowanych dotąd źródłach nie ma, ale jeden z amerykańskich analityków, cytowany przez Breaking Defense, prezentujący wnioski z tej dyskusji, twierdzi, że te systemy aktywnej ochrony na amerykańskich pancerzach są w walce zdolne do zwalczania zagrożeń związanych z atakami z góry.

Konkluzja jest jednak taka, że siły amerykańskie odniosłyby większy sukces dzięki lepszemu wyszkoleniu załóg, taktyce i dowodzeniu, niż demonstrują Rosjanie w konflikcie ukraińskim. Przede wszystkim zaś dzięki inwestycjom w trzy kluczowe technologie, które wzmocnią pancerz czołgów w przyszłej wojnie.

Są to roboty zwiadowcze oraz systemy obrony przeciwdronowej i przeciwrakietowej, dzięki którym prowadzące działania czołgi i wozy bojowe uniknęłyby zasadzek, w jakie wielokrotnie wpadały siły rosyjskie w Ukrainie.

Zwiadowcze pojazdy roboty

W praktyce ma wyglądać to tak, że pierwszymi maszynami kierowanymi w strefę zagrożenia będą zwiadowcze pojazdy roboty. Zamontowane na nich systemy aktywnej ochrony przechwytują pociski przeciwpancerne, zanim jeszcze trafią w cel.

Następnie wyspecjalizowane pojazdy obrony przeciwlotniczej używałyby pocisków, a także laserów do zestrzeliwania dronów. Najbardziej rewolucyjnym pod tym względem jest program Robotic Combat Vehicle, czyli rodzina stosunkowo oszczędnych maszyn rozpoznawczych.

Wśród nich jest 7-tonowy RCV-Light firmy Qinetiq i 10-tonowy RCV-Medium Textrona. Przyszły pojazd RCV-Heavy będzie ważył 30 t. RCV jest nadal eksperymentalny. Natomiast już od lat armia testuje prototypy Qinetiq i Textron.

Zdolny do przenoszenia ciężkich karabinów maszynowych i pocisków Javelin niszczyciel czołgów RCV jest zagrożeniem, którego wróg nie może zignorować. Z drugiej strony siły pancerne będą potrzebować ochrony przed wrogimi robotami, wszechobecnymi i skutecznymi.

Dlatego Stany Zjednoczone wprowadzają na rynek wariant systemów krótkodystansowej obrony powietrznej (SHORAD) na pojazdach Stryker, uzbrojonych w pociski Stinger, a także działa przeciwlotnicze. We wrześniu 2022 r. wchodzi też wersja uzbrojona laserowo.

Warto wmontować w zakupione przez Polskę Abramsy podobny system. Dopiero wtedy moglibyśmy wykorzystać skutecznie wszystkie walory tych czołgów.